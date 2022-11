Padres con custodia compartida claman contra un sistema "injusto y cruel": "Sentimos acoso e inquina"

Concentración en homenaje a Olivia, con imágenes pequeñas de Miguel Ángel Nieto y Néstor Fernández A. C. C. de Segovia

La muerte de la pequeña Olivia, de tan solo seis años, ha puesto sobre la mesa la problemática que denuncian desde hace mucho tiempo los padres que no disfrutan de custodia compartida. La mayoría de los jueces siguen ‘yendo’ a lo fácil y en los casos de divorcios con hijos otorgan este privilegio a las madres. Así, comienza una dura lucha en los juzgados para que los padres puedan compartir más tiempo e incluso poder ver a sus hijos e hijas. Una batalla costosa en todos los aspectos y donde el hombre tiene “todas las de perder”.

Una situación que se lamenta y critica desde la Asociación de Custodia Compartida de Castilla y León a través de su presidente Miguel Ángel Nieto. “El problema es que Castilla y León no tiene competencias en Justicia, como ocurre en otras comunidades como Cataluña, País Vasco o Baleares, y nos seguimos rigiendo por las normas antiguas. Aquí la custodia se sigue dando a la madre, y la muerte de Olivia se hubiera evitado si se hubiera realizado una custodia compartida desde el primer día”, asegura Nieto, quien recuerda que la madre de la niña tuvo la custodia monoparental durante cuatro años, y cuando el juez dictó que era compartida, dijo “antes de dejarla con su padre, la mato”.

No obstante, Nieto cree que no hay que perder el foco con la violencia de género y “centrémonos en que si se hubiese dado la custodia compartida desde el principio no habría nunca problemas por la desigualdad que se crea entre los dos progenitores”.

28 denuncias había puesto Noemí Martínez contra su exmarido, Eugenio García, de todas ellas había salido “absuelto”, sin embargo, su vida se había convertido en una pesadilla. Algo que conocen bien en la Asociación de Custodia Compartida de Castilla y León. “Hasta que no te pasa a ti, a tu hermano, a tu amigo… no te das cuenta y nadie nos pone voz”, lamenta, al mismo tiempo que critica que desde los medios de comunicación y algunos políticos se “está blanqueando” este caso, incluso defendiendo a la madre, supuesta asesina, alegando problemas psicológicos, "si fuera al revés, al padre le hubieran colgado de la plaza del pueblo. Siempre el padre es culpable, y la madre una pobrecilla”, sentencia.

“El sistema falla y es injusto”

Misma opinión que se mantiene desde la Asociación de Custodia Compartida de Segovia, que ha anunciado que se presentará como acusación particular y de la que forma parte Eugenio García, el padre de Olivia. Su presidente, Néstor Fernández, lamenta que, tras cinco años de lucha, ahora se puede decir que “el sistema es injusto con los padres y con los niños”.

Fernández es amigo de Eugenio y ha conocido de primera mano el caso. “Al principio se apoyó mucho en nosotros. Luego ya vimos que era un hombre con gran determinación y fuerza, y no como otros que se vienen abajo. Ha tenido su camino bien claro. Es un hombre que cuando comunicó a su mujer que quería divorciarse, fue denunciado por cinco delitos con un solo objetivo: destrozar su vida”.

El presidente de la Asociación Custodia Compartida, Miguel Ángel Nieto, posa en la sede

Un sistema que para el presidente es “lento, injusto y caro”. Critica que a Eugenio no le ha dado una sola oportunidad. “Ha tenido que demostrarlo todo, luchar contra un montón de impedimentos. Verse siempre como un culpable. Ha sufrido un acoso, él y su entorno, de denuncias, de destrozarle la vida, por una inquina que no cesaba. Su exmujer comenzó una lucha continua, pero no a favor de la niña, sino en contra del padre”.

Cuando la madre se llevó a la hija a Gijón, lo hizo, en su opinión, sin un motivo real para desplazarse. No había un entorno social, ni familia, ni nada. "Era simplemente poner distancia contra el padre, para impedir que él estuviera con su hija. Cuando llegan cosas así, el sistema falla”.

"Herramientas para hacer cosas terribles"

Lamenta que por la nueva ley de violencia de género del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos se haya producido un “retroceso” en los derechos de los hombres. “Han dado a las mujeres otra herramienta para hacer cosas terribles. Si ella no hubiera tenido esta herramienta, no hubiera pasado esto. Cuando alguien va a denunciar, tiene que ir con todas las pruebas y con la posibilidad de saber que puedes salir trasquilado si no las tienes, pero en este caso, saben que, aunque mientan, no las pasará nada”.

Fernández carga contra esas voces que se elevan para decir que no existen denuncias falsas por maltrato contra los hombres. “Las hay, y en estas asociaciones las padecemos. Lo que ocurre es que ya sabemos que ese dato es falso. Tiene que haber una condena para demostrar que es falso, pero no hay condenas porque en la mayoría de los casos los padres no salen absueltos, salen sobreseídos, y se puede reabrir en cualquier momento. Por lo tanto, no se contabilizan como denuncias falsas”.

Este caso ha provocado que las asociaciones de custodia compartida quieren hacerse “visibles” y que se les escuche para evitar los agravios entre padres y madres. Por eso, se van a movilizar para exigir custodias compartidas y que no se “juegue” con las denuncias falsas. “Se están utilizando para hacernos daños y para parar el proceso de custodia compartida”, critica el vallisoletano Miguel Ángel Nieto, que para terminar sentencia: “Hablamos de personas, no de hombres ni de mujeres. Mata igual una madre que un padre”.

Tras muchos años de ostracismo, ambos son conscientes de que este caso “desgraciadamente nos dará visibilizar” por eso esperan, que “al menos sirva para se compruebe que no se puede tratar a la gente de manera diferente por cuestión de género”. Hay que recordar que 26 mujeres, frente a 24 hombres, han sido condenadas por sentencia firme por el asesinato de sus hijos desde 2007, según los datos ofrecidos por el Registro Central de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género hasta mayo.

Sigue los temas que te interesan