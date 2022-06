Padres con custodia compartida contra Irene Montero: “Tiene dos hijos, ya se dará cuenta de lo injusta que es la ley”

“No es fácil que los medios de comunicación nos hagan un hueco para contar lo que está pasando. Tampoco en las administraciones, que nos cierran las puertas y para nosotros no hay ayudas. Sin duda, es un mal momento para ser hombre…y cada vez peor”. EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se cita con la Asociación Custodia Compartida de Castilla y León, una entidad que nació para “defender los derechos de los padres de familia separados intentando influir en la sociedad y en los poderes ejecutivo y legislativo para conseguir el cumplimiento de la Constitución en los temas de los padres separados y en defensa de sus derechos”. Aunque al final, “esto nos vale para ayudarnos entre padres que lo estamos pasando mal”, matiza Miguel Ángel Nieto, el presidente desde hace siete años.

Junto a Miguel Ángel nos atiende el secretario, Jorge Alaguero, quien recuerda que cuando entró a formar parte de la asociación, los más veteranos ya le advirtieron: “Entráis con muchas ganas, pero tiraréis la toalla, esto es una batalla perdida”. Y puede que sea así, pero los miércoles, como no, el día por excelencia para el padre separado y divorciado, quedan en su sede en el centro cívico Juan de Austria.

Una asociación que pretende reclamar “igualdad” a la hora de conceder custodias compartidas, porque para su presidente no hay nada “más machista” en España que no conceder los mismos derechos a padres y madres. Sus componentes lamentan la situación que se está viviendo en este país, con una “ley injusta que maltrata al hombre y al niño”, porque como asegura Alaguero: “no hay nada más triste en esta vida que separar a un hijo o hija de su padre”.

Hasta la Asociación llegan “padres desesperados” por situaciones “dramáticas”. Por ejemplo, “tener que pasar 825 euros de pensión, con uso y disfrute de la mujer de la casa familiar. Y él paga la hipoteca integra de la casa, 500 euros, más la pensión para el hijo. Y esto con una separación amistosa”, explica el presidente de Custodia Compartida. Ponemos sobre la mesa varios debates para que los dos protagonistas analicen cómo ven la situación.

¿Cómo está la situación de los padres divorciados?

Miguel Ángel: “Mal. Si una madre no quiere darte la custodia, ese padre nunca lo tendrá, tiene que tener algo aberrante, algo descarado para que los jueces no se la den a la madre. Los jueces no se atreven a dar la custodia compartida”. Una separación con niños de por medio se puede hacer desde dos puntos de vista. Por la vía amistosa y todo de buen rollo. O cuando hay malos rollos e intereses cada uno tiene que coger un abogado, llegan los gastos salvajes 4.000 euros, y entrar en un contencioso.

Jorge: “Y si recurres te puedes ir hasta los 15.000 euros porque además te meten las costas”.

Miguel Ángel: “El gran problema de la Justicia es que un caso que es de Familia se trata igual que la penal o la mercantil. Yo me he sentido igual que un criminal. Tendría que haber una mediación previa. Sentarse con los dos y analizar. En una vista de 15 minutos te juegas la vida y la de tus hijos”.

Nieto durante la entrevista

¿Y después del juicio?

Miguel Ángel: “La justica es carísima y además lentísima Nueve meses para la primera vista. Luego el juez decide si hay régimen de visitas donde pierde el padre y el hijo. Los jueces son muy machistas, entienden que el padre se tiene que ir de casa y pagar. Un año y medio después llega la vista definitiva. Y llega después de haber pagado durante varios meses una burrada de dinero. Y claro, en ese momento el juez dice que el niño se encuentra bien y que es mejor las cosas como están.

Jorge: “Es triste, pero es cierto que muchas mujeres usan la custodia como método de vida. No tienen pudor en dejar en la calle al hombre. Es su forma de vida. Y la experiencia de la asociación nos ha demostrado que un mal acuerdo es lo mejor para el hombre. El juez es cobarde y en privado reconoce que la decisión final no es justa, pero nunca se atreverán a hacerlo público. Que un juez juegue a ser dios con la vida de un menor es lamentable. Cuando no está a su lado pierden todos”.

Cuando el juez dicta sentencia, los padres tienen que cumplir con un régimen de visitas y económico que puede modificarse. Sin embargo, el secretario de la asociación matiza un aspecto. “Tienes que demostrar que tu condición laboral ha cambiado o la suya. Si, por ejemplo, a tu ex le toca en el Euromillón más de dos millones de euros, el régimen no se modifica. Por patrimonio no se cambian, tampoco se haría con una herencia. Solo si el sueldo varia un 25%, el aumento de patrimonio no está contemplado. Eso es patrimonio privativo y no influye”.

Nueva ley de Irene Montero: sí es sí

El Congreso ha refrendado recientemente la norma que rompe la presunción de inocencia del hombre, define el acoso callejero como «violencias machistas» y unifica abuso y agresión sexual. Exige que haya un permiso explícito de la mujer a través de «sus actos» a mantener un encuentro íntimo. El juez será quien decida en cada conflicto

Miguel Ángel: “Tenemos una ley anti hombres, una espada de Damocles donde cualquier persona que diga que es tu pareja te puede denunciar. Además, para los padres ya divorciados puedes perder la opción de la custodia compartida si tienes una denuncia aunque sea falsa. Y no, no es una frase hecha, esa noche duermes en el cuartelillo que te toque. Y algunas mujeres son unas profesionales de esto y te denuncian un viernes para que te comas dos noches. Algunas policías han lamentado la situación de muchos hombres.

Indulto a María Sevilla

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre, que fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores y a la retirada de cuatro años de la patria potestad de su hijo, que ahora tiene 14. Un indulto alabado por la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Qué piensan de esto?

Miguel Ángel: “A nosotros no nos perdonan ni una. Y tenemos que aguantar que una mujer secuestre a su hija y lo peor de todo, una ministra, que pagamos todos, que lo justifique. Es una injustica.

Jorge: “Al final nos da igual la ideología. Al final todos podemos entrar en esta situación. La ministra ideóloga de todo esto tiene dos hijos pues quizás cuando crezcan y sean mayores se dé cuenta de lo injusta que es esta ley si se ven en la misma situación que nosotros. Quizás en ese momento se dará la vuelta a la tortilla. Con esta nueva ley, la palabra de una mujer es ley. Eso es injusto. Son unas leyes ambiguas que hasta que no te pasa no te lo crees y te das cuenta de lo injusto que es todo. También hacen mucho daño el tratamiento que hacen los medios de comunicación”.

Denuncias falsas

Un tema casi tabú. Las estadísticas dicen que son mínimas las denuncias falsas, el famoso 0,01%. Sin embargo, desde la Asociación de Custodia Compartida rechazan estos números.

Miguel Ángel: “Las denuncias falsas salen gratis. Y la gran trampa y mentira es esa estadística. La mayoría quedan sobreseídas y no aparecen en esos datos, pero son muchas más”.

Jorge: “Es un tema con el que hay que tener mucho cuidado. Tenemos caso en la asociación de padres con denuncias por violencia intrafamiliar que posteriormente se han demostrado que eran mentira. Y las madres siguen mostrando esa denuncia para conseguir ayudas. Las personas de verdad luchan, no se inventan cosas”.

¿Qué os está pasando a los hombres?

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, afirmó hace unos días, tras las presuntas agresiones sexuales registradas en los últimos días en Burjassot y Vilarreal, que "no podemos retroceder y volver al miedo" y ha lanzado una pregunta a los varones: "¿Qué os está pasando a los hombres?". Ellos contestan.

Miguel Ángel: “Un niño nace en custodia compartida, ¿por qué tiene que estar 26 días con su madre y 4 con su padre. Mi madre lloraba cuando le dijeron que solo podría ver cuatro días a sus nietos. No hay mayor castigo que este. Miércoles de 5 a 8, y un fin de semana cada dos. Luego pides una modificación y el juez pregunta al niño o niña si está bien. Haz la pregunta al revés. ¿Te gustaría estar más tiempo con el padre?

Jorge: “Los datos no son ciertos, están manipulados desde 2007 con el Gobierno de Zapatero. ¿Por qué los hombres fallecidos a manos de mujeres no aparecen?”.

¿España es machista?

Jorge: “Yo hablo por mí y lo que más quiero en esta vida es a las mujeres que me rodean. Mujeres a las que adoro porque han estado a mi lado en momentos muy duros”.

Miguel Ángel: “España es feminazista. En España hay mucha más igualdad que en otros países que van dando lecciones. En este país nos estamos pasando de frenada y los hombres somos perseguidos. Yo diría que de todos los hombres que conozco el 90% no son machistas, pero habría que mirar a otras culturas donde está hasta bien visto y ante eso callamos. Es hipocresía. El femenino quiere hacernos pagar cosas de nuestros abuelos. La igualdad no es bandera de la izquierda”.

Ultimo mensaje

Miguel Ángel: “Que, por favor, nos traten como una familia, que no nos hagan sentir como presos o delincuentes. No hay nada más justo y feminista que la custodia compartida”.

Jorge: "Si supiera el juez el amor que sentimos por nuestros hijos no tendrían valor a separarnos. Es lo más cruel. He llorado por mi hija lo que no está escrito”.

