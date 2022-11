Las guerras de nuestros antepasados: la obra de Miguel Delibes y Ramón García que sigue viva en los escenarios

Las obras de Miguel Delibes siguen estando muy vivas en nuestros días. La novela ‘Las Guerras de Nuestros Antepasados’, que se creó en 1975, tras el paso de los años sigue siendo un gran referente de la literatura. El coautor de la adaptación teatral, Ramón García, ha sido el partícipe de que hoy en día todo el mundo siga recordando esta inmejorable obra de uno de los grandes clásicos. Su representación comenzó en 1989 y en 2022 conserva una gran expectación, pasando por los mejores escenarios a nivel nacional e internacional. Tras casi 70 funciones en toda España, desde que adquirió los derechos para su representación La Quimera de Plástico, el broche final lo tiene que poner la ciudad de ambos: Valladolid. Aquí estará los días 2 y 3 de noviembre en el Teatro Zorrilla para deleitar al público.

La historia de ambos escritores surgió hace décadas cuando Delibes vio ‘La Cola’, una obra de Ramón García. Cuando recibió el premio Ala Delta de literatura infantil por ella, el escritor cogió su coche y se fue hasta Madrid, para darle en persona la enhorabuena y pedirle que hicieran juntos la adaptación de una de las grandes novelas del escritor vallisoletano; una “breve y larga historia de tiempos y tiempos”, así define el coautor el inicio de esta amistad.

Se trata de una novela dialogada entre el recluso Pacífico Pérez y el médico del sanatorio, el doctor Burgueño. Una interesante reflexión sobre el papel de la violencia secular en la colectividad y una crítica sobre la vida española y el estudio de una existencia marginada. Todo ello mediante el humor.

En el escenario, ya ha pasado por distintas manos, la de Pepe Sacristán que incluso “la ha llevado a Argentina”, la de Manuel Galiana, que “ha hecho una versión esplendida” y ahora de la mano de Juan Manuel Pérez, que también hace una “grandísima adaptación”; “cada uno destaca con su temperamento y forma de ser”.

Lo cierto es que este personaje es clave, de esos que “marcan y cautivan”, los que siempre “se quedan en la vida del lector”. La novela tiene “personajes evocados” por Pacífico. “Para mí es un alma cándida al que el mundo no le trata bien. No cabe duda de que es uno de los grandísimos personajes de Delibes, que siempre ha sido un gran creador de estos”, afirma García.

Y es que si algo es importante es que los propios protagonistas de la historia te atrapen en sus vidas. Ramón García escribe libros para niños y, cuando habla con ellos, les dice que “el lector y el personaje son intercambiables” y llegar a conseguirlo, es lo más importante de todo. Sumergiste en su historia y sentirte parte de ella, eso quizá es lo más importante del relato. El coautor de esta obra cuenta que para Delibes sus personajes siempre eran “perdedores”, pero García lanza un mensaje a favor y dice: “Sus personajes importan. No es lo mismo ser importante que importar. Cuando un personaje importa, el lector se queda ahí para siempre; con él y su historia”.

El desenlace en esta nueva adaptación es muy diferente a lo que “estamos acostumbrados” con las otras obras teatrales. Un final mágico, diferente y que pretende dejar boquiabierto al público.

Las guerras de antes y de ahora

Ramón García habla de las “guerras de antes y de ahora”, apoyándose en una curiosidad que ha vivido hace unos meses. La presentación de esta adaptación teatral en Navarra coincidió con el mismo día en el que se iniciaba la guerra en Ucrania.

En la despedida, el coautor salía al escenario y decía: “¿Las guerras de nuestros antepasados? Las guerras de ahora y de siempre. Delibes ya nos estaba anticipando lo que iba a suceder, incluso aquellas guerras que en ese momento aún no se habían declarado”.

Con este mensaje, muchas personas se enteraron en ese instante de lo que acontecía en el mundo. Unas palabras que sirven para demostrar que no todo es cuestión de pasado, sino que tras muchas décadas, hay episodios que siguen presentes en nuestras vidas.

Despedida en Valladolid

Valladolid, la tierra de ambos autores, será el escenario de despedida de esta representación. Será durante los días 3 y 4 para el público general; pero los días 2,3 y 4 por las mañanas, podrán disfrutar de ella los alumnos de diferentes colegios e institutos de la ciudad.

Una forma de enseñarle a los más jóvenes el legado de Delibes y cómo siguen calando sus obras en el público hoy en día. Se han hecho casi 70 funciones en España desde que esta representación se puso en marcha, con un “gran éxito”.

La obra llevada al escenario por La Quimera de Plástico finalizará esta misma semana, pero hay una versión que saldrá a los escenarios a mediados de noviembre y que parece no ser “una representación total de la novela de Delibes”. Ramón García no ha recibido solicitud de permiso para realizarla y el escritor de la misma no aparece en el cartel de la obra.

Aquí hay una “reflexión” que hacer: “Hay una versión hecha ya por el autor y hacer otra en la que él no aparezca, es curioso”.

30 años de Renata

Uno de los grandes personajes de Ramón García es Renata. Con este, fue con el que inició sus vínculos con el autor Miguel Delibes. Este 2022 está de conmemoración ya que cumple 30 años desde que lo creó. Un grandísimo personaje infantil con el que ha recibido numerosos premios importantes de la literatura española.

Para celebrarlo, se sacará una edición especial del libro y se hará un acto el 18 de noviembre en la librería Oletvm de Valladolid.

