El PSOE pide a la Junta "que escuche" a los trabajadores del Grupo Siro en riesgo de despido

El PSOE ha pedido este martes a la Junta "que escuche" a los trabajadores del Grupo Siro en riesgo de despido. El líder socialista en la región, Luis Tudanca, ha asegurado en rueda de prensa, tras reunirse con el Comité de Empresa del Grupo en las Cortes, que "hay que lograr que la planta de Venta de Baños siga allí" y que los asalariados mantengan su empleo, en relación al alto endeudamiento de la empresa que ha puesto en riesgo la continuidad de esa planta.

"El objetivo fundamental de esta reunión es contribuir al mantenimiento de la actividad y del empleo del Grupo Siro en toda Castilla y León y en especial en Venta de Baños. Estamos hablando de una empresa que tiene una enorme importancia en Castilla y León, con en torno a 1.400 trabajadores y trabajadoras en toda la región", ha recordado Tudanca.

El dirigente socialista ha asegurado que "es una empresa que ha llevado el buen nombre de esta tierra por todo el país y no podemos permitirnos su desaparición". "Quiero mostrar la solidaridad del Grupo Socialista con sus trabajadores y trabajadoras, que están viviendo meses de mucha incertidumbre. Porque ven peligrar sus puestos de trabajo y su futuro", ha dicho.

Tudanca ha asegurado que el Grupo Socialista no ha dejado de trabajar "con todas las instituciones" para salvar "los empleos y la actividad del Grupo Siro en Castilla y León". "El Grupo Socialista siempre se ha puesto a disposición de trabajar con las instituciones para contribuir, para ayudar, en todas las crisis industriales", ha afirmado.

El portavoz del PSOE ha pedido a la Junta de Castilla y León "que escuche a los trabajadores del Grupo Siro". "Es una empresa que ha recibido innumerables ayudas por parte de las instituciones y los trabajadores merecen ser escuchados por parte de la Junta. Los trabajadores y trabajadoras quieren ser parte de la solución, no son parte del problema. No son ellos y ellas los que han colocado a la empresa en una situación muy complicada", ha señalado.

Además, Tudanca ha asegurado que cualquier iniciativa parlamentaria al respecto tendrá que hacerse "con el consenso de todos los grupos políticos".

De la Sierra: "La desaparición de estos puestos de trabajo sería un mazazo enorme"

La vicepresidenta del Comité de Empresa del Grupo Siro, Mónica de la Sierra, ha asegurado que "la desaparición de los 190 puestos de trabajo de la planta de Venta de Baños supondría un mazazo enorme". De la Sierra ha recordado, tras la reunión con el Grupo Socialista en las Cortes, que en octubre de 2021 la dirección de la compañía les trasladó que el Grupo "tenía una deuda de 300 millones de euros a la que no podía hacer frente".

"Creemos que esta deuda está causada por una mala gestión de la empresa. Posteriormente, nos presentan un plan de competitividad que supone bajada de salarios y aumento de horas laborales. No estamos de acuerdo en que los trabajadores más débiles seamos quienes tengamos que hacer frente a esa deuda millonaria", ha dicho.

De la Sierra ha señalado que "les preocupa que desde el primer momento en el que la empresa comunica estos planes, la planta de Venta de Baños es la única a la que no se le garantiza la continuidad de sus 190 puestos de trabajo". "Posteriormente, solicitamos reunirnos directamente con el presidente del Grupo, Juan Manuel González Serna, que no ha tenido a bien atendernos, alegando que no está en sus manos darnos una respuesta ya que la compañía está pendiente de la entrada de un socio mayoritario", ha informado.

La vicepresidenta del Comité de Empresa del Grupo Siro ha asegurado que han solicitado una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pero que aún no han recibido respuesta. "Nuestro objetivo es mostrar la realidad a la que el Grupo Siro está sometiendo a sus 190 trabajadores. La desaparición de estos puestos de trabajo sería un mazazo enorme para un municipio que ya ha sufrido dolorosos desmantelamientos de otras industrias, como la azucarera", ha comentado.

De la Sierra ha señalado que "solo les queda confiar en la mediación de la Junta de Castilla y León que en tantas ocasiones ha regado con subvenciones las inversiones de esta compañía". "Esta mediación debería ir dirigida a que el Grupo Siro garantice estos puestos de trabajo", ha concluido.

