Tudanca sobre Maroto: "En el PPCyL no hay hombres capaces y tienen que traer a un vitoriano como senador"

El portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha asegurado este martes que el candidato popular a senador autonómico Javier Maroto "se empadronó de forma fraudulenta en un pequeño municipio de Segovia para poder ser designado senador autonómico". "El señor Maroto no vive en Castilla y León, por eso el Grupo Socialista no puede apoyar el nombramiento del señor Maroto. Es alguien que representa las cuotas de poder del PP y que no sabe cuantas provincias tiene Castilla y León. Nos resulta imposible apoyarle", ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara.

Tudanca ha señalado que "parece que en PP y Vox no hay mujeres capaces ni hombres capaces, porque tienen que traer a un vitoriano para nombrarle senador". "Son capaces de cualquier cosa. Pero Maroto no representa los intereses de Castilla y León y no debería ser senador por la Comunidad, puede ser senador por Galicia si el señor Feijóo lo estima oportuno", ha dicho, suscribiendo la petición de la procuradora socialista Ana Sánchez este lunes de que el PP renunciara al segundo senador por Galicia para "que se lleven a Maroto".

También se ha pronunciado con respecto a la decisión de Vox de no desvelar su voto a los senadores hasta el último momento y ha descartado apoyar la propuesta en el caso de que Vox finalmente no la apoyase. "Que disfruten lo pactado. La pasada legislatura ya votamos en contra sabiendo que poníamos en riesgo la elección de nuestros dos senadores por mantener nuestras convicciones", ha zanjado.

