Igea: "El cambio que viene es el de la opacidad y el autoritarismo"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha denunciado este miércoles que no solo se ha eliminado la Consejería de Transparencia en Castilla y León, que gestionó durante la última legislatura, si no que "la política de transparencia ha desaparecido". "No se publican las agendas de los consejeros, las subvenciones, y todo ese esfuerzo que habíamos hecho parece que se ha perdido en apenas dos semanas. Es el cambio que viene, el cambio de la opacidad y el autoritarismo".

Igea ha denunciado que "esta legislatura empieza muy tarde" ya que "llevamos cinco meses sin control parlamentario". Además, el procurador de Ciudadanos ha informado de que ha mantenido una conversación con el presidente de las Cortes, intentando evitar "que mañana vuelva a suceder lo que sucedió la semana pasada", en referencia a la prohibición a Igea, como viceportavoz del Grupo Mixto, de intervenir en la sala de prensa de las Cortes y solo permitirse al portavoz del grupo, Pablo Fernández. "Es completamente inaudito que el acceso a la sala de prensa este vetado a las minorías. Esperemos que reaccionen, si no nos veremos obligados a recurrir a las instancias judiciales", ha dicho.

Igea ha exigido que la Mesa se pronuncie al respecto de este hecho. "Si la Mesa se pronuncia en contra de la libertad de uno de los partidos del Grupo Mixto pues tendrá que explicar esa decisión. El jefe de prensa no tiene autoridad ninguna para tomar esta decisión", ha señalado.

Abstención de Ciudadanos en el pleno de senadores

El procurador de Ciudadanos ha anunciado la intención de su partido de abstenerse en el pleno de elección de los senadores por designación autonómica, que se celebrará el próximo 10 de mayo. "Entendemos que los senadores tienen que representar al territorio. Nosotros pedimos que se hiciera una reforma para asegurar que los senadores pertenezcan al territorio y eso es algo que no se ha hecho", ha dicho, en referencia a la designación de nuevo de Javier Maroto como candidato popular.

Con respecto a la constitución de las comisiones de las Cortes, Igea ha dicho que "parece que se está siguiendo el mismo esquema que se siguió la pasada legislatura, que es que presidan las comisiones aquellos que gestionan las consejerías"."No ha habido un gran cambio, el único cambio apreciable es un cambio en el talante y en la capacidad de los procuradores para hacer su trabajo", ha concluido.

