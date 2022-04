UPL y Soria Ya alertan sobre la despoblación y Mañueco dice que no permitirá dar "privilegios" a provincias

El flamante nuevo grupo parlamentario de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria Ya se ha erigido este lunes en representante de las reivindicaciones de la España Vaciada en las Cortes durante la recién iniciada XI Legislatura de Castilla y León. El portavoz del grupo conjunto, el leonesista Luis Mariano Santos, y el viceportavoz, el soriano Ángel Ceña, han hecho hincapié en el problema de la despoblación, que afecta a ambas provincias, y han incidido en la necesidad de "descentralizar" la Comunidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado comprensivo con algunas de sus demandas y ha agradecido el tono empleado en las formas durante la intervención de los dos representantes de los partidos provinciales pero ha asegurado que no permitirá "privilegios de unas provincias sobre otras".

UPL censura el pacto con Vox y Mañueco pide que se eviten "las líneas rojas"

El leonesista Luis Mariano Santos ha censurado de forma contundente el acuerdo de Mañueco con Vox. "La elección para usted no era fácil y los ciudadanos juzgarán sus cesiones. En la intimidad confiesan la dura realidad que les va a tocar vivir esta legislatura", ha dicho. Además, ha insistido en que, durante el período de negociaciones" solo se ha asistido "a un vulgar reparto de sillones". Mañueco ha respondido y ha instado a la UPL a no hacer "ni líneas rojas, ni cordones sanitarios".

Santos ha definido a Vox como "una fuerza destructiva que no cree en las autonomías pero que quiere la presidencia de las Cortes". Y en la línea habitual del partido, que reivindica la autonomía de la Región Leonesa –compuesta por León, Zamora y Salamanca– ha definido a Castilla y León como una comunidad autónoma "sin identidad que no responde a ninguno de los desafíos de la gente".

Mañueco se ha mostrado tajante y ha recordado que "la configuración del actual mapa autonómico está cerrada desde hace décadas". "El Tribunal Constitucional dijo que ninguna provincia tenía derecho a convertirse en comunidad uniprovincial. Enfrentar y buscar diferencias nunca es solución a los problemas", ha dicho el presidente, y ha acusado a Santos de buscar "el camino de la confrontación". "No cuenten conmigo para buscar el enfrentamiento entre territorios. La mejor descentralización es que las políticas de la Junta lleguen a todo el territorio", ha insistido.

El dirigente leonesista ha acusado al presidente de la Junta de "no querer abrir una línea de diálogo" con respecto al tema territorial. "Da lo mismo que solo 2 de cada 10 leoneses quieran estar en Castilla y León. Han estado practicando durante años el adoctrinamiento histórico y lo han hecho tan bien que han impedido que el presidente de las Cortes desmonte el artificio histórico de que Castilla y León es la cuna del parlamentarismo", ha señalado. Y ha recordado su voto negativo a la investidura de Mañueco. "En esta corta legislatura que hoy empezamos no va a contar con el apoyo de UPL", ha zanjado.

Santos ha acusado a Mañueco de haberse escondido "detrás de la verborrea y del afán de protagonismo" del exvicepresidente Francisco Igea durante la pandemia de la covid-19 y de dimitir "de dar solución a ninguno de los problemas de esta tierra". "Y ahora nos dice que de lo territorial ni hablamos y que del exceso de centralismo tampoco", ha recalcado en tono socarrón.

Con todo, el procurador de UPL ha asegurado que su partido no se "levantará de una mesa si en ella están los temas esenciales que le preocupan a la gente" y ha puesto hincapié en el problema sanitario. "Nosotros hablaremos de los problemas sanitarios que tiene esta mancomunidad de provincias. No vamos a permitir más pruebas piloto, vamos a luchar para que nuestros profesionales tengan unas condiciones laborales dignas", ha dicho.

El presidente de la Junta ha dicho que "no es momento ni de enfrentamientos ni de crispación" y ha vuelto a insistir a los dos partidos provinciales que eviten los vetos a Vox. "Les pido que disipen sus dudas con respecto al acuerdo de Gobierno porque todos y cada uno de sus puntos se van a desarrollar dentro del máximo respeto a la Constitución y el Estatuto", ha señalado.

Santos ha asegurado que "todos los esfuerzos del PP en estos 35 años se han centrado en concentrar el poder" y que "no ha mostrado interés en aplicar un modelo industrial que discrimine positivamente a los territorios que más lo necesitan". Mañueco le ha respondido asegurando que el PSOE, socio de UPL en el Ayuntamiento de León, "es el responsables del cierre de la minería en la provincia de León, un cierre precipitado e injusto".

Argumento que no ha parecido convencer al dirigente leonesista. "Intentó usted engañar una vez más a los leoneses y le salió mal. Ustedes son los únicos responsables de que la mesa para el futuro de la provincia de León sea más un esperpento que una esperanza. Una provincia que llegó a esta comunidad siendo la más poblada y de las más prósperas y ahora ocupa una de las últimas plazas", ha dicho.

"Tenga en cuenta mi advertencia: estaremos en frente de todos aquellos que quieran desproveernos de los derechos sociales conquistados. No podemos permitirnos el mínimo debate en derechos conquistados", ha dicho Santos, en referencia a Vox. Pero ha mostrado las manos abiertas al diálogo. "No creemos en usted, no creemos en su Gobierno, pero estamos dispuestos a hablar de todos los problemas que tienen los leoneses y de los problemas que afectan a los castellanos", ha concluido.

Soria Ya alerta de la sangría demográfica y Mañueco les acusa de pretender una "subasta" de privilegios

La gran sorpresa de las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero, Soria Ya, se ha estrenado este lunes en las Cortes, durante la sesión de investidura de Mañueco. "Estamos hoy aquí con la legitimidad de 21 años en la calle y con la fuerza del 43% de los votos emitidos en la provincia de Soria. Estamos aquí como resultado de la absoluta falta de compromisos de la Junta de Castilla y León con Soria", ha iniciado su intervención Ángel Ceña, uno de los tres procuradores de la formación soriana y viceportavoz del grupo conjunto con UPL.

"Los ciudadanos de Soria se han manifestado claramente en contra de la falta de políticas de la Junta en las últimas décadas. Hemos sido el furgón de cola de esta comunidad, no nos hemos sentido integrados. Han sido muchos años de promesas incumplidas", ha insistido, incidiendo en algunos de los principales motivos que han llevado al triunfo de esta formación en la provincia soriana.

Ceña se ha mostrado decepcionado con el discurso de investidura de Mañueco. "Hoy hemos asistido a más declaraciones grandilocuentes, muchos planes génericos, palabras inconcretas, hasta hoy todo ha quedado en nada. Nada que nos permita ser siquiera moderadamente optimistas. Es muy curioso que cuando hemos hablado con ustedes comparten el diagnóstico y su gravedad, las medidas, pero no las ponen en marcha", ha señalado.

El dirigente de Soria Ya ha puesto el foco en la problemática de la despoblación y ha acusado al Gobierno de la Junta de haber "condenado a la desaparición demográfica a los sorianos". "El principal problema de esta comunidad autónoma es la despoblación. Más de la mitad de los nacidos en Soria viven fuera de la Comunidad. En Castilla y León la población ha disminuido en un 7,74% mientras en el conjunto de España la población crecía a un ritmo imparable", ha recordado.

Mañueco ha respondido que este es "un problema mundial" y no solo de Castilla y León. "El 80% de la población mundial en las próximas décadas la población se va a concentrar en las grandes ciudades y en las costas, es una tendencia que se produce", ha dicho. Con todo, ha asegurado que va a "dar la batalla" para combatir ese acuciante problema. Y ha desgranado las medidas que pretende llevar a cabo.

"Se lucha contra la despoblación con servicios públicos en todo el territorio, con la nueva generación de servicios públicos, con apoyo a los autónomos", ha dicho. Y ha detallado que no pudo llegar a un acuerdo con Soria Ya porque esta formación pedía "un 12% del marco financiero plurianual para la provincia de Soria". "No vamos a consentir privilegios de unas provincias sobre otras", ha concluido.

Ceña ha sido crítico con las alusiones a la "inmigración ordenada" en el discurso de investidura del presidente de la Junta. "El principal problema demográfico de Castilla y León es la emigración, no la inmigración. Comencemos por crear las condiciones para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar, antes de empezar a poner trabas a los que quieran venir", ha señalado.

Ceña y Mañueco se han enzarzado también por la cuestión de la asistencia médica en los consultorios locales que, a juicio del soriano, "se ha visto muy reducida". "Muchos de los pacientes de los núcleos rurales son mayores y ustedes no hacen más que incrementar la brecha existente. Hay que mejorar la atención sanitaria telemática y telefónica", ha señalado. Mañueco se ha mostrado disconforme con esa apreciación y ha asegurado que la asistencia telemática "funciona".

El dirigente de Soria Ya ha asegurado que "no puede haber complacencia" y que hay que trabajar "por y para esta España Vaciada". "Desde Soria Ya pensamos que el tiempo de análisis y grupos de expertos ha pasado, hay que ponerse a trabajar ya. Es necesario un gran pacto para hacer frente a la despoblación y sin embargo, leyendo el acuerdo entre PP y Vox, no parece que sea su gran desafío", ha dicho.

Con todo, al igual que el procurador de UPL, ha mostrado su mano tendida al nuevo Ejecutivo. "Cuando el nuevo Gobierno decida hacer frente con seriedad a este problema nos encontrará con la mano tendida. Hay que impulsar una Ley contra la Despoblación, estableciendo niveles de zonas despobladas según los criterios de la Unión Europea, con incentivación positiva para las zonas muy despobladas", ha detallado.

