Nueva legislatura Mañueco-Tudanca y viejos temas: ETA, feminismo y extrema derecha

Cuatro meses después volvió el duelo Mañueco-Tudanca a las Cortes de Castilla y León. Tras unas elecciones de por medio, con victoria pírrica del PP y fracaso del PSOE, el enfrentamiento ha cambiado algunos protagonistas pero las acusaciones siguen siendo las mismas. Y los temas los mismos, y todo hace indicar que en la próxima legislatura no cambiará. “Extrema derecha”, “feminismo”, y alusiones a épocas franquistas para el portavoz del PSOE. Mientras que para Mañueco sigue estando en su boca, “tránsfuga”, “sanchismo” y “moción de censura”. De crisis económica, de precio de la gasolina, de colas de hambre, de cifras de desempleo apena se habló ETA, Franco y feminismo fueron los trending topic, que se dice ahora.

Ya no está el vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos), ahora está Juan García-Gallardo, el que será vicepresidente de Vox, pero el presidente y líder de la oposición son los mismos. Y eso se ha notado en el parlamento regional.

Luis Tudanca

Y el discurso del socialista Tudanca como era de esperar se ha argumentado en la amenaza de que la “ultraderecha ha entrado en Castilla y León”. Por este motivo ha criticado que el futuro presidente de la Junta "no está en el lado correcto de la historia" al pactar con Vox el Gobierno, dado que se trata de "el mismo viejo adversario con diferente disfraz". Por eso ha augurado “tiempos oscuros” para la Comunidad. Por su parte, el líder popular Alfonso Fernández Mañueco ha querido dejar claro el resultado de las elecciones. “Este pacto refleja el sentir mayoritario de Castilla y León”, y ha insistido en que una de las “columnas vertebrales es la igualdad”. “Ustedes se quejan de los 35 años de gobierno del PP, estoy orgulloso, muy orgulloso de ello. Por algo será”, ha vuelto a insistir cómo hizo durante la pasada campaña electoral. “La mayoría piensa que usted representa un cambio a peor. Usted en la oposición”, ha reiterado.

Si alguien dudaba de que Mañueco está orgulloso de su pacto con Vox, el 'popular' lo ha dejado claro: "Es un acuerdo transparente y claro” que nace de la “responsabilidad y respeto" a la Comunidad, para espetar que está "orgulloso de él".

Insultos

Eso sí, después de todo esto, ha prometido no realizar "ningún insulto ni ataque personal" durante la recién iniciada legislatura, así como "no poner en duda la legitimidad" del nuevo Gobierno de la Comunidad. "Vamos a seguir haciendo política útil y propuestas para hacer mejor la vida de la gente", ha comentado. Eso sí, el portavoz del PSOE ha asegurado que el candidato "pagará ante la historia" por "abrir de nuevo las puertas a la extrema derecha" en Castilla y León. Algo que Mañueco le ha reprochado. Entre otras cosas porque se niega a que “ustedes no pueden dar lecciones a nadie”. Y ha recordado cuando algunos de sus procuradores se negaron a saludar al nuevo presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en su investidura. “Si se niega el saludo al adversario político, ha suspendido en primero de democracia” y ha reprochado que “sus ofertas son de postureo, nunca reales y sinceras. Usted quiere romper la estabilidad de Castilla y León". El salmantino ha aprovechado para recordar al socialista el “lodazal” de la “vergonzosa” moción de censura en el que a su juicio metió a Castilla y León por ser un político “dócil” del “sanchismo”. Sí, la palabra mágica había salido otra vez a relucir.



Memoria Histórica

Por supuesto, la ley de violencia de género y de Memoria Histórica ha sido protagonista. Sobre todo el primero, donde Tudanca ha vuelto a recordar el número de mujeres fallecidas en España la muerte de un hijo a manos de su padre esta pasada semana. Para el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, el nuevo Gobierno "viene a acabar con la verdad y la memoria y se ha declarado enemigo de los trabajadores y de las mujeres". Por este motivo, la formación seguirá "en pie, defendiendo los derechos, las libertades y la igualdad en Castilla y León". Para insistir que el pacto viene "contra las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, el Diálogo Social y contra el Parlamento". En su opinión, "le entrega ahora la Consejería de empleo a la extrema derecha para darle la puntilla al Diálogo Social". Además, tuvo otro mensaje que "no mercadee con la igualdad y los derechos de las mujeres", al mismo tiempo que se ha proclamado como “feminista”.

Ante esto, Mañueco lo ha tenido claro: “miles y miles de mujeres han votado para que usted esté en la oposición”, ante esto ha pedido “respeto para ellos”. “Ustedes solo defienden a lo suyo y a su posibilidad de llegar al poder. Las mujeres de Castilla y León le van a dar una lección de independencia y de no dejarse adoctrinar ni por usted ni por el señor Sánchez, tendrán que pedir perdón por las barbaridades que han dicho”. Además, le ha insistido en que “dejen de crear confusión”. Mañueco ha confirmado la idea de reemplazar la ley de memoria por una ley de "concordia" y en proteger a las víctimas de la "violencia intrafamiliar".

Mañueco antes de la sesión de investidura

El mensaje de Tudanca ha vuelto en rebelarse ante "la indiferencia y la equidistancia" y se ha mostrado dispuesto a combatir "a quienes no creen en la igualdad de mujeres y hombres, a quienes atacan a las minorías, a quienes creen que hay refugiados e inmigrantes de primera y de segunda, y a quienes quieren volver a meter en el armario a los que tanto han luchado por los derechos de los colectivos LGTBI".

También Tudanca ha hecho mención al pasado con su coalición de Gobierno con Ciudadanos, por eso ha asegurado que Mañueco ha pasado "de lo que diga Ciudadanos a lo que diga Vox", en lo que supone "un salto ético y político abismal". Al partido de Igea le auguró su desaparición hace años “y se ha cumplido”, ahora ha afirmado que podría ser el PP el que desaparezca. Aquí ha aprovechado para mencionar al futuro vicepresidente Juan García-Gallardo, a quien "se le verá menos, trabajará menos y no tendrá competencias. Cosas de la España que madruga para volverse a la cama", ha afirmado.

Mañueco: "Son una izquierda fracasada"

Y como era lógico, el futuro presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado el pasado del PSOE para formar Gobierno en España con partidos que “quieren romper el país”. “Las mujeres nos han votado para que sigamos gobernando, lo han hecho miles y miles de mujeres adultas que nos han votado, que no necesitan tutelas, y menos de una izquierda fracasada y trasnochada", ha afirmado.

Por supuesto el comodín de ETA también salió a relucir. “No se atrevan a utilizar a las víctimas. Los únicos que han llegado a acuerdos con ETA es el señor Maroto, que está empadronado en Sotosalbos (Segovia), que veremos lo que nos dura”, la acusó PSOE a PP. Mientras que Mañueco le recordó cuando el procurador socialista Luis Briones aseguró en plena campaña que “hay que saber perdonar a los terroristas”.

Epílogo

En el discurso final, Tudanca quiso dejar una de esas frases que se quedan en la memoria. Por eso, hizo un llamamiento a la esperanza “Castilla y León superará esta dificultad" y volverá a ser "un lugar de oportunidades". "Esta tierra a la que hoy muchos miran con temor será también la que devuelva el aliento y la esperanza de que la rabia se convierta en rebeldía", ha finalizado su discurso. Mañueco evocó de nuevo a los resultados de las elecciones: “Yo me quedo a gobernar y usted, a esperar a que vengan a destituirle”.

