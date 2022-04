Festival Doñinos Rock, un elenco de grupos para convertir al pueblo en cita obligada de verano

El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, Manuel Hernández (Cs), da un paso más en la organización de eventos culturales de verano y organiza, de la mano del concejal de Cultura, José Luis Mateos, un más que interesante Festival Rock que, con los grupos anunciados, se puede convertir en el más principal de la provincia de Salamanca.

Con un presupuesto de 80.000 euros, que se estima "recuperar" con la venta de entradas y el patrocinio y colaboración de otras empresas y entidades, se celebrará los días 1, 2 y 3 de julio en el Campo de Fútbol de Doñinos. El precio de las entradas, teniendo en cuenta que el viernes, 1 de julio, estará dedicado, en su mayoría al público infantil y será gratis, serán de 15 euros la primera semana de su puesta a la venta, que será a partir del próximo 21 de abril. La segunda semana ascenderá a 18 euros y, a partir de la tercera semana, el precio subirá hasta los 20 euros.

Doñinos Rock Júnior

El viernes 1 de julio estará dedicado a los más pequeños, en el que habrá un parque de juegos, pero también un Musical con personajes de Tv y más atracciones que se irán anunciando, explican desde la organización.

Además, esta jornada contará con las actuaciones de Rockind Girl. Un viaje inolvidable por los grandes clásicos del rock, una experiencia para toda la familia con Tina Turner, Queen, Metallica, Janis Joplin, Lady Gaga, Led Zeppelin, No doubt, AC/DC, Christina Aguilera, …¡y muchos más!

Habrá sorpresas, emoción, risas y el directo rotundo de Rocking Girls; una banda única en España formada por mujeres roqueras de una gran trayectoria musical (Amparanoia, Jarabe de Palo, Nacho Cano, TVE 1, The Hole 2, Merche, La Voz, La Casa Azul, etc.), que harán sonar los himnos del rock con calidad, potencia y una puesta en escena que te levantará del asiento. Un concierto donde caben todos, donde podrás bailar, gritar, cantar y regalar a quién más quieres ese momento en que Nothing else matters te eriza la piel; ese grito de Piece of my heart, ese baile inevitable de Highway to hell.

Dr. Sapo presenta Las Aventuras de Sam. Un espectáculo musical dirigido a familias, basado en el libro-disco 'Las Aventuras de Sam', que cuenta las aventuras de un simpático ratón que se escapa de su caja de cartón en busca de una estrella. Las Aventuras de Sam combinan a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños a pasar un rato divertido participando de forma activa en el show, potenciando su desarrollo, y fomentando valores de amistad, compañerismo y amor por la naturaleza.

Doñinos Rock Festival

El grupo vallisoletano Celtas Cortos

El sábado 2 de julio, ya de lleno con la música de rock para todas las edades, se abren las puertas hasta las 8 de la mañana del domingo. En el que destacan los vallisoletanos de Celtas Cortos. Uno de los grupos más reconocidos del panorama nacional, con ritmos de rock pero con influencias celtas fundado en 1984. Durante su carrera han llegado a vender más de dos millones de discos de sus distintos trabajos, lo que los convierte en uno de los grupos españoles con más éxito comercial de todos los tiempos. Al margen de sus temas tradicionales como '20 de abril', habrá tiempo para escuchar 'Energía Positiva', su última creación. Los duendes celtas vuelven inspiradísimos. Vuelven con pura rabia y unas ganas tremendas de vivir.

También están anunciados Ars Amandi, un grupo español de folk metal. Son precursores del denominado "rock castellano". La génesis de tan particular banda, tanto por nombre como por propuesta musical, surge con la arriesgada idea de fusionar el rock con instrumentos tradicionales del folclore castellano.

Doctor Pólvora, una banda de rock duro afincada en Salamanca, con componentes veteranos en otras formaciones. Un clásico trío de guitarra, bajo, batería y voz, en la mejor tradición del rock urbano. Músicos de raza, veteranos experimentados en diversas formaciones. Una idea que llevaba hace tiempo rondándome la cabeza, grabar mis viejos temas y alguno nuevo; pegarle una vuelta de tuerca a los temas respetando la idea original.

Jim Brothers & Cía. Grupo de rock salmantino liderado por el guitarrista Juan Carlos Jiménez, junto a Basilio Jiménez a la voz y Luis Carm. Ha girado con algunos de los artistas más populares de nuestro país, tales como Malú, David Bisbal, Pablo Alborán, Café Quijano, La Unión, Pasión Vega o Diana Navarro. Con más de 2.000 conciertos a sus espaldas, ha realizado giras acompañando a estos artistas por todo el orbe.

7 KILOS es una banda de rap-metal formada en el 2007 en Salamanca. Se formó gracias al contacto de 'Txoti' (batería) y 'Daren' (voz) en un festival en la provincia de Salamanca. A partir de ahí, todo empezó a organizarse y el grupo quedo formado por 'Txoti' actual batería y exbajista de la 'Kerella', Cifu (actual bajista y exguitarrista de 'Ultima Opción'), Ubaldo (exguitarrista de 'Malas Intenciones') y 'Daren', 'Pau','Berto' y 'Nini' (componentes actualmente de 'LGR').

Gran Tráiler es una banda de hard/rock de Zamora: Aldo (voz), Víctor (guitarra), Mario (bajo y armónica) y Arkae Sadia (batería). Las raíces de Gran Tráiler se remontan a comienzos del 2011, los hermanos Víctor, Mario y Aldo empezaron a consolidar las bases de una nueva banda cuyo sello fuese la música sureña. Siempre han estado vinculados al mundo de la música y en especial a la cultura del rock. Grupos nacionales como M-Clan, Revolver, Héroes del Silencio o internacionales como Lynyrd Skynyrd, Gov't Mule, Pearl Jam, Led Zeppelin o ZZ Top son sus principales influencias.

Y los Djs Brummel (Dj en Ebrovisión (Miranda de Ebro), El Sótano (Madrid), Piper Club (Salamanca) y Fosbury Club.

Y Ramón Vicente (Técnico de sonido y Realizador de Radio | Locutor | DJ | Los 40 | Cadena Dial | Los 40 Classic | Radio Salamanca cadena SER.

Los datos

El aforo máximo previsto es de 4.000 personas. Así, con la venta de entradas y las aportaciones de los patrocinadores, el Consistorio espera cubrir 70.000 de los 80.000 euros previstos. La aportación municipal será de unos 10.000 euros, según dijo el alcalde, Manuel Hernández.

La idea surgió en 2020, aunque por la pandemia todo quedó parado. "Queríamos hacer algo distinto que nos posicionara en el calendario de actividades culturales y con un cabeza de cartel importante", apuntó el alcalde.

Esperan que el festival "deje marcado a Doñinos con una actividad cultural importante para el municipio y el Alfoz de Salamanca. Esperamos que tenga el éxito deseado para que salga adelante y sea l apunta de lanza para futuros festivales", finalizó el alcalde.

PROGRAMA

Viernes 1

FESTIVAL DOÑINOS ROCK Y DOÑINOS ROCK JUNIOR

Entrada gratuita Doñinos Rock Junior.

Contará con zona gastro con media docena de foodtrucks y un espacio con mesas y bancos donde degustar la comida

17:00 Musical infantil

17:45 Photocall con los personajes del musical

18:30 Concierto didáctico

20:00 Concierto familia

22:00 dj/reguetón para jóvenes

Sábado. 2.

16:00 Doctor Pólvora

17:30 Gran Trailer

19:00 Jim Brothers

21:00 Ars Amendi

23:00 Celtas Cortos

Domingo 3

1:00 7kilos

2:30 Djs Brummel y Ramón Vicente

7:00 Final del festival

FESTIVAL DOÑINOS ROCK CLASSIC

Para todos los participantes y público en general habrá:

Concentración de vehículos clásicos Ruta desde Plaza Mayor de Salamanca hasta Doñinos, foodtrucks, terracita y bar, zona infantil con talleres y juegos populares.

Caravana cultura al volante: títeres y guiñoles para los pequeños recreación de Campamentos militares.

Sorteos y premios

12:00 Coches clásicos (desde la Plaza Mayor hasta Doñinos) 16:00h Fin del festival

16.00 Fin de fiesta

Se regalarán con la entrada una camiseta contra la violencia de género, gracias a la subvención del pacto contra la violencia de género.

