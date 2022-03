El PSOE rechaza declarar de interés público el IV Centenario de la canonización de Santa Teresa

Los senadores abulenses y salmantinos del Partido Popular han pedido al Gobierno, a través de una moción, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, declarar evento de excepcional interés público el IV Centenario de la canonización de Santa Teresa, que es también el I Centenario de su nombramiento como la primera doctora honoris de la Universidad de Salamanca.

En su intervención, los ‘populares’, tras lamentar el rechazo del PSOE a esta iniciativa, han preguntado a los socialistas “qué parte de los 20.000 millones de euros que se van a destinar al apoyo a la Igualdad le van a corresponder a las conmemoraciones de la primera feminista de España, Santa Teresa de Jesús”.

Así también, según un comunicado del PP recogido por Ical, han denunciado que, “una vez que han pasado las elecciones de Castilla y León, el PSOE da la espalda, una vez más, a los castellano y leoneses”.

Tras esto, los populares han mostrado su “desilusión por la negativa del Partido Socialista y del Gobierno de Sánchez a declarar evento de interés público y aplicar los correspondientes beneficios fiscales” a estas conmemoraciones.

Así, han recordado a los socialistas que han tenido hasta cuatro veces para aprobarlo y se han enrocado en su negativa que sólo se puede explicar “por el desinterés de Sánchez por Castilla y León y las comunidades donde no gobierna. No se explica ni por falta de medios, ya que han incrementado la presión fiscal y no quieren bajar los impuestos a los carburantes, ni los que ingresan, hasta 11.000 millones de euros, sólo por la tarifa eléctrica”.

Para terminar, los senadores populares han recordado eventos que han contado con beneficios fiscales como los que ahora se han solicitado, entre los que se encuentran el Año Santo Jacobeo, Alicante Puerto de Salida Vuelta al Mundo a Vela 2022/2023, el Centenario del Hockey 1923-2023, el Programa ‘100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla’, Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles, Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 o el 200 aniversario del Passeig de Gràcia.

