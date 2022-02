El socio fantasma se aparece en el debate del 13-F: Mañueco no lo nombra, pero PSOE y Cs alertan del peligro del extremismo

Las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero pueden conducir por primera vez a la formación de un Gobierno autonómico del que forme parte Vox. La amenaza de este posible "socio fantasma" del presidente Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha estado muy presente en el debate de este miércoles y el candidato socialista, Luis Tudanca, como el de Ciudadanos, Francisco Igea, han alertado del "peligro del extremismo". El exvicepresidente de la Junta ha hecho hincapié en "sacar a los extremos" del debate mientras que el cabeza de lista del PSOE ha asegurado que su candidatura es la "alternativa" a un pacto del PP con la formación de Santiago Abascal

El segundo debate de cara a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero se ha centrado más en los problemas de Castilla y León que el anterior, celebrado el 31 de enero, aunque la política nacional ha seguido estando muy presente. El candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha presumido del legado de gestión del Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez y lo ha mostrado como modelo a aplicar en Castilla y León, destacando como principales hitos la aprobación de la llegada de los fondos europeos o la convalidación de la reforma laboral, entre otros.

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha incidido también en la gestión de la política nacional pero en un sentido inverso, y ha criticado al Gobierno por, a su juicio, menospreciar a Castilla y León en el reparto de los fondos europeos. El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha puesto el foco en presumir de la gestión llevada a cabo por las consejerías que estuvieron en manos de su partido en la última legislatura, especialmente en la de Sanidad, y también ha dado relevancia a la política nacional, presumiendo del apoyo de su formación a la convalidación de la reforma laboral y contraponiendola al voto contrario del PP.

Sanidad

La primera de las cuestiones abordadas en el debate ha sido la Sanidad. El presidente Mañueco ha presumido de que Castilla y León cuenta con "uno de los mejores sistemas sanitarios de toda España" con "la mejor ratio de médicos por habitantes". El candidato socialista, Luis Tudanca, no se ha mostrado convencido con esta afirmación y ha recordado que durante esta legislatura la Sanidad de la región ha contado "con 1.000 profesionales menos, se han cerrado cientos de consultorios en el medio rural y se ha privatizado el Hospital de Burgos".

Francisco Igea, que ha ostentado la vicepresidencia de la Junta durante esta legislatura, ha destacado que la Sanidad de Castilla y León está "cansada, agotada, exhausta" y ha acusado al PP de "no haber hecho nada en 35 años" en esta cuestión. Además ha hecho hincapié en las promesas, a su juicio incumplidas, por su exsocio de Gobierno. "Mañueco ha prometido el centro de radioterapia en Avila pero no han empezado las obras hasta que hemos estado nosotros, nosotros lo que hemos hecho son realidades, no promesas", ha asegurado.

El presidente Mañueco ha reconocido que la Sanidad de la región tiene dos graves problemas: la necesidad de más personal y más inversión, pero ha achacado las culpas de esta deficiencia al Gobierno de España. Tudanca ha incidido en que hace falta "más inversión" en estas políticas mientras que Igea ha insistido en la "falta de lealtad" de Mañueco y ha presumido de que lo que Ciudadanos ha hecho en el Gobierno autonómico "son realidades, no promesas".

Servicios Sociales

Mañueco ha presumido durante el debate de que su Ejecutivo es líder "en servicios sociales y en dependencia". "Tenemos los mejores servicios sociales de España a pesar de que la oposición se empeña en desmentirlo. Tenemos el mayor porcentaje de plazas residenciales publicas de toda España", ha asegurado. Su exvicepresidente, Francisco Igea, no se ha mostrado satisfecho con esta afirmación. "No puedo estar satisfecho, hicimos lo posible", ha afirmado, contradiciendo las palabras de su exsocio de Gobierno.

Igea ha presumido, además, de la gestión de una de las consejerías que dirigió Ciudadanos durante la última legislatura: la de Empleo. "La mejor política social es el empleo, hemos generado mas empleo que nunca gracias a la labor de la Consejería", ha dicho con rotundidad. Además, ha incidido en que su deseo es que en la comunidad vivan "cada vez mas mayores autónomos que puedan disfrutar de la vida y menos mayores dependientes", y ha criticado que Mañueco presuma de que Castilla y León sea la región que "mayor porcentaje de mayores tiene en residencias".

Tudanca, por su parte, ha puesto en valor el papel de los Ayuntamientos y ha recordado que "dos de cada tres plazas en las residencias de mayores son privadas". "Nosotros queremos transformar hacia una economía de los cuidados para que los mayores puedan quedarse en su casa el mayor tiempo posible", ha afirmado. Además, ha acusado al Partido Popular de "concertar" las plazas públicas en residencias para "hacer negocio".

Economía

El candidato socialista ha aseverado que existen dos maneras de salir de la crisis económica generada por la pandemia de la covid-19: "con recortes o con soluciones justas". Y ha anticipado las medidas que llevaría a cabo en el caso de acceder al Ejecutivo de la Junta tras el 13-F. "Lo primero que hare será convocar a los agentes económicos y sociales para aprobar un plan de desarrollo industrial y para diseñar nuestro propio proyecto estratégico", ha asegurado.

Francisco Igea ha hecho gala de la gestión de Ciudadanos durante estos tres años en el Gobierno autonómico y, especialmente, de la reducción en las cargas impositivas. "Hemos bajado los impuestos, hemos subido siete puestos en el ranking de competitividad fiscal y tenemos que ir mas allá con una ley de mercado abierto cualquier empresa podrá establecerse aquí sin barreras adicionales", ha dicho.

Por su parte, el presidente Mañueco ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las dificultades económicas de la región. "Sánchez nos margina en los fondos europeos, Sánchez margina a esta tierra", ha asegurado. Además, ha presumido de haber creado "una cuota cero para los nuevos autónomos" y ha afirmado que "tiene preparada una batería de bajadas de impuestos" que supondría un ahorro de 2.000 millones de euros durante la próxima legislatura.

Infraestructuras

El cuarto bloque del debate ha versado sobre las infraestructuras. Mañueco ha focalizado su discurso en las peticiones al Gobierno central, Tudanca ha lanzado promesas sobre infraestructuras sociales, mientras que Igea ha pedido un compromiso para que Castilla y León “deje de sufrir” la falta de inversiones.



Mañueco ha apostado por invertir 4.400 millones de euros en las carreteras de su titularidad y ha cargado contra Sánchez del que ha dicho tiene guardado su plan de peajes en autovías para después de las elecciones. Por su parte, Tudanca ha criticado al PP por las “promesas incumplidas”. El socialista ha asegurado que se ha peleado con el Gobierno anterior y con el actual para materializar esas infraestructuras pendientes y ha prometido un plan de servicios ferroviarios.



Mientras, Igea ha pedido que los grandes partidos “dejen de comportarse de manera clientelar” con las infraestructuras y vertebren todo el territorio nacional. No obstante, ha asegurado que “las infraestructuras más necesarias son las que luchan contra la despoblación".

Pactos poselectorales

Mañueco ha incidido en que "no puede haber un Gobierno similar al de España en Castilla y León", en referencia al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. "De todos depende que no se produzca", ha afirmado. Y ha recalcado que su pacto "es con las personas de Castilla y León", obviando mencionar a otros partidos políticos. Su exsocio, Francisco Igea, ha hecho hincapié en la necesidad de "sacar a los polos, a los extremos del debate" y ha dicho también que no aceptará "la deshonestidad y la mentira", haciendo referencia a Mañueco y a la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad.

Tudanca ha asegurado que nunca pactaría "con la extrema derecha, con los que quieren quitar derechos a las minorías", en referencia a Vox, y ha destacado que su candidatura es la única alternativa a un Gobierno de los populares con la formación de Santiago Abascal. "O gobierna el PP con Vox o gobierna el PSOE", ha aseverado. Además, ha lanzado un dardo a Igea, recordando que "en 2019 le cerró la puerta al cambio" y que ahora "el señor Mañueco se la ha abierto a Vox".

