Igea saca pecho: “Donde gobierna Ciudadanos no hay corrupción”

En esta ocasión, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se calzó la zamarra naranja de líder regional de Ciudadanos durante la visita de su ‘jefe’ nacional Edmundo Bal. Por este motivo, ha sacado pecho y ha afirmado con orgullo" que no hay corrupción donde gobierna Ciudadanos”. Y en alusión a los anteriores casos de corrupción de la Junta, bajo el mando del Partido Popular, ha asegurado que "el pasado se fue para no volver, vamos a construir un futuro diferente" mientras se mantenga a su partido en órganos de Gobierno.

Se ha pronunciado de esta forma después de saberse que el juez ha decretado abrir juicio oral a los 16 acusados de la 'trama eólica', que suman penas de 138 años de cárcel y fija 24,1 millones de fianza. Así, el vicepresidente ha insistido en que la justicia es "una garantía", además ha asegurado que la Junta cumplirá con la Ley en cuanto a las responsabilidades subsidiarias.

"No tenemos problema con esto, creemos en la transparencia y la justicia, podemos presumir de que en estos dos años largos no hay un solo caso de corrupción, lo diga quien lo diga, no lo vamos a tener porque no lo vamos a tolerar", ha señalado.

