Igea: “La UE compra las vacunas, las autonomías las ponen y Sánchez se cuelga las medallas"

“Ya nos tiene acostumbrado, pero las cosas no se hacen así”. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha vuelto a criticar la manera de actuar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de anunciar la imposición de la tercera dosis contra el covid a mayores de 60 años. “Ayer se anunció por parte del presidente, como suele ser habitual sin reunirse el Consejo Interterritorial, es una sorpresa por el modo de proceder”, para afirmar que ”las vacuna las paga la Unión Europea, las pone las Comunidades Autónomas y las anuncia el presidente, esto es un disparate”, ha comentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De momento “es pronto” para saber cómo se va a organizar la logística, aunque ha advertido de que “habría que preguntárselo al presidente”, en referencia a Pedro Sánchez y ha afirmado que "él se pone las medallas y nosotros las restricciones para los ciudadanos".

Sobre la puesta en marcha del pasaporte covid ha vuelto a insistir en que se pondrá en marcha acorde a unos parámetros legales. “Tenemos que ver si es viable o no, recomendable o no. Los expertos y servicio jurídicos están trabajando para encajarlo la ley y en lo que las sentencias del Tribunal Supremo digan”. Además ha confirmado que su implantación dependerá de la saturación de las UCIS y no de la incidencia. “Es pronto para decirlo se tendría que hacer de manera localizada, no generalizada, y dependiendo de cada situación de cada provincia”.

Sigue los temas que te interesan