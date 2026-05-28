El ministro de Educación de Portugal inaugurará la Biblioteca de la Escuela Básica de Primer Ciclo de Pinhel

La Biblioteca de la Escuela Básica de Primer Ciclo de Pinhel

El día 1 de junio, Día Mundial de la Infancia, el municipio portugués de Pinhel recibirá la visita del Ministro de Educación, Ciencia e Innovación, Fernando Alexandre, con el fin de inaugurar la nueva Biblioteca de la Escuela Básica del Primer Ciclo.

Una inauguración enmarcada en el proyecto de expansión de Bibliotecas Escolares en el Primer Ciclo.

El proyecto de expansión de Bibliotecas Escolares en el Primer Ciclo fue anunciado en 2025 por el ministro de Educación, durante la sesión 'Leer los resultados de las pruebas ModA–Implicaciones para el aprendizaje de la Lectura', realizada en Santarém, con la presencia de directores de escuelas de todo el país.

Constando que habría en Portugal cerca de 1500 escuelas del Primer Ciclo sin biblioteca, es decir, alrededor de 90.000 niños sin acceso a libros en la escuela, el gobernante cuestionó "¿cómo desarrollar el gusto por la lectura cuando no se tiene acceso a libros?".

Fue en este contexto que fue entonces anunciado, por el Ministro de Educación, Ciencia e Innovación, Fernando Alexandre, el proyecto de expansión de la red de bibliotecas escolares en el Primer Ciclo de la Enseñanza Básica.

Un proyecto traducido en la creación de más de 430 bibliotecas en escuelas del Primer Ciclo de la Enseñanza Básica durante el año 2026, en una inversión de cerca de tres millones de euros.

La Biblioteca de la Escuela Básica de Primer Ciclo de Pinhel

Con esta medida, ahora en fase de implementación, se pretende asegurar a todos los niños el acceso a una biblioteca escolar debidamente equipada y plenamente integrada en el proyecto educativo.

Definidas las prioridades, el proyecto enumeró un primer conjunto de 30 escuelas de agrupamientos donde no existía biblioteca escolar del Primer Ciclo, estando el Agrupamiento de Escuelas de Pinhel y la EB1 de Pinhel en este lote considerado prioritario.

Potenciar la lectura

Así, la creación de esta nueva Biblioteca Escolar integrada en la EB1 de Pinhel tiene como objetivo potenciar el acceso a la lectura y a la información, así como el desarrollo de competencias esenciales de los alumnos.

El apoyo financiero atribuido para la instalación de la biblioteca se distribuyó por las rúbricas de fondo documental (5575,00€), mobiliario (3880,00€) y equipamiento (1600,00€), en una inversión total de 11.055,00€.

El apoyo del Municipio de Pinhel se materializó en la ejecución de obras de mejora de la sala destinada a la biblioteca.

La operacionalización de todo el proceso fue asegurada en estrecha articulación entre la Dirección del Agrupamiento, el profesor bibliotecario, el coordinador de establecimiento, el coordinador intermunicipal de la Red de Bibliotecas Escolares y los servicios de la autarquía, garantizando la calidad y sostenibilidad del proyecto.

La Biblioteca Escolar, adaptada al Primer Ciclo, incluirá una zona de lectura informal y recreativa y un fondo documental actualizado (libros de literatura infantil).

También un área de multimedia de apoyo a la dinamización de sesiones de lectura orientada.

Se pretende que el proyecto sea implementado por el equipo de las bibliotecas escolares en colaboración con los docentes del Primer Ciclo y con la Biblioteca Municipal.