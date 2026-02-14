Feria de las Tradiciones de Pinhel: un viaje vivo a la memoria popular y los productos autóctonos

Pinhel vuelve a mirar a sus raíces con la celebración de la Feira de las Tradiciones, una cita, ya la 31ª, que se ha consolidado como uno de los eventos culturales más representativos no solo del concejo sino también de la Beira Interior.

Durante el fin de semana de Carnaval, el Recinto Ferial se transforma en un espacio donde la historia, los oficios antiguos y la cultura popular y la música moderna recuperan protagonismo, invitando a vecinos y visitantes a reencontrarse con el pasado desde una mirada moderna, cercana y participativa.

La inauguración del certamen, que este año tiene como lema ‘Caminos de la Saudade: la emigración pinhelense por el mundo’, corrió a cargo de la presidenta de la Cámara Municipal de Pinhel, Daniela Capelo.

También contó con la presencia del presidente de Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, quien quiso sumarse a este momento de celebración de las tradiciones y de la identidad local. Quienes estuvieron acompañados por los diputados salmantinos Ángel Peralvo y Roberto Martín, quienes son también alcaldes de Villamayor y Guijuelo, respectivamente.

Artes y Oficios, tabernas tradicionales, música popular, grandes conciertos y los mejores DJs son algunos de los atractivos de un evento que se presenta como “el mayor acontecimiento de Pinhel y de la región” y que, año tras año, refuerza su apuesta por una programación pensada para todos los públicos.

Durante la sesión de apertura, la alcaldesa de Pinhel, Daniela Capelo, agradeció la participación y la visita a uno de los mayores certámenes de la región, en este fin de semana previo al Carnaval.

En su intervención, la regidora destacó además que se trata de su primera Feria de las Tradiciones como alcaldesa, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de seguir valorizando las tradiciones y las dinámicas locales, contribuyendo así a la proyección y consolidación de Pinhel.

Los diversos stands, al margen de los productos locales como vino, queso, aceite, dulces o miel, también se llenan de muestras artesanales que exhiben trabajos realizados con técnicas heredadas: cerámica, madera, tejidos, cuero o productos agrícolas elaborados de manera tradicional. No se trata solo de una exposición, sino de una experiencia viva en la que los artesanos explican sus procesos, dialogan con el público y mantienen viva una forma de trabajo ligada al territorio.

La gastronomía local ocupa un lugar central en la feria. Productos típicos de la región, recetas transmitidas de generación en generación y sabores reconocibles convierten la Feria de las Tradiciones de Pinhel en un punto de encuentro alrededor de la mesa. El olor a platos tradicionales se mezcla con el bullicio de la gente, creando un ambiente que remite a las antiguas ferias y mercados rurales.

Importante y variada programación

La programación se completa con actuaciones musicales de primer nivel en Portugal, tales como Plutonio, Danni Gato, CNR, Kura, Vizinhos, Atoa o Sons do Minho, entre otros, danzas tradicionales y conciertos de concertinas, que aportan ritmo y color a la celebración. Grupos folclóricos, trajes de época y animación refuerzan el carácter festivo del evento y convierten el recorrido por la feria en un paseo por la memoria colectiva de la región.

La Feria de las Tradiciones de Pinhel no es solo una celebración del pasado, sino una apuesta por preservar la identidad cultural y transmitirla a las nuevas generaciones, así como poner en valor la importancia de los hombres de campo y sus productos de calidad. Año tras año, el evento confirma su valor como espacio de convivencia, divulgación y orgullo local, recordando que las tradiciones no pertenecen únicamente a la historia, sino también al presente de un pueblo que sabe reconocer y cuidar su herencia, sus gentes y sus productos.