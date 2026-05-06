Literatura, poesía y música en familia: la Feria del Libro de Pinhel regresa con autores de primer nivel y artistas locales

Imagen de archivo de una pasada edición de la Feria del Libro de Pinhel

La 23ª edición de la Feria del Libro de Pinhel (Portugal) se celebrará del 20 al 24 de mayo en el Parque Urbano de la localidad, un espacio privilegiado para actividades al aire libre.

El evento reunirá a autores de renombre nacional, propuestas para todos los públicos y momentos musicales con artistas locales.

Raul Minh’alma, uno de los autores de romances más leídos en Portugal, y Pedro Freitas, conocido como 'O Poeta da Cidade', serán las principales figuras de esta edición.

Minh’alma presentará sus obras el sábado 23 de mayo, mientras que 'O Poeta da Cidade' ofrecerá el viernes 22 su espectáculo Dialetos Poéticos, un recorrido por la poesía de Miguel Torga y José Régio fusionada con música y palabra hablada.

La feria abrirá sus puertas el miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas con una sesión inaugural seguida de la actuación del Coro Infantil de la Academia de Música de Pinhel.

Los días 21 y 22 de mayo se centrarán en la comunidad escolar. El autor Júlio Pereira, creador del libro-disco infantil Faz de Conta, mantendrá encuentros con alumnos de Preescolar y Primer Ciclo.

Cartel de la 23ª Feria del Libro de Pinhel

El viernes 22 por la mañana, la autora pinhelense Cristina Maya Caetano presentará su proyecto “Synergia Criativa” a estudiantes de 5º Año.

Esa misma noche actuará el Grupo de Música y Poesía de la Escuela Secundaria de Pinhel. El sábado 23 de mayo, a las 16:30 horas, Ana Santos, bióloga y nutricionista fundadora del Método Saúde Plena, presentará su libro 'Um Cérebro (Des)cansado'.

La obra propone un plan práctico de siete días para mejorar la salud cerebral basado en alimentación, ejercicio, control de peso, sueño y gestión del estrés.

A las 21:30 horas llegará el encuentro con Raul Minh’alma, escritor, ilustrador de sus propias novelas y artista polifacético que ha incursionado también en teatro y música.

La jornada de clausura, el domingo 24 de mayo, contará con José Alberto Damas, autor natural de Cerejo-Pinhel, quien a las 16:00 horas presentará sus últimos títulos: 'Soubesse Amélia o voo dos pássaros' y 'O último poema'.

La feria cerrará sus puertas a las 19:00 horas.

A lo largo de los cinco días, la programación combinará presentaciones de libros, encuentros con autores y actuaciones musicales de formaciones locales, consolidando la Feria del Libro de Pinhel como un referente cultural en Portugal.