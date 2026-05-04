La guitarra portuguesa y el fado toman el protagonismo en Pinhel: tres conciertos mensuales

Entre mayo y noviembre, Pinhel (Portugal) se prepara para celebrar el Festival Patrimonio - Fado y Guitarra Portuguesa. Una cita que pretende descentralizar la oferta cultural y promover la música tradicional en las 18 freguesías del municipio.

Bajo la batuta de Bruno Costa como mentor, una de las figuras más reconocidas de la guitarra portuguesa en la actualidad, el festival pretende convertirse en una celebración de la identidad cultural lusa, a través del fado, la canción que mejor expresa el alma autóctona, con la sonoridad inconfundible de la guitarra portuguesa.

Habrá tres conciertos programados cada mes, que tendrán lugar los fines de semana, viernes y sábados por la noche, a las 21:30 horas y domingo por la tarde, a las 16:30.

Calendario completo del Festival Patrimonio de Pinhel.

A su vez, el festival también está dirigido a dar a conocer y poner en valor el patrimonio construido del municipio, celebrándose los conciertos en iglesias, plazas u otros espacios emblemáticos de cada freguesía.

Junto a varios elencos profesionales vinculados al fado de Coímbra, Lisboa y a la guitarra portuguesa, el recorrido cultural también contará con la participación de artistas y músicos de Pinhel.

De esta manera, se pone en valor el talento local y, en particular, de los jóvenes músicos que han desarrollado su formación en la Academia de Música de Pinhel, en las bandas filarmónicas u otras agrupaciones musicales de origen local.

Calendario de los conciertos

Viernes 15 de mayo: Iglesia Matriz, Pereiro, 21:30.

Sábado 16 de mayo: Iglesia Matriz, Alverca da Beira, 21:30.

Domingo 17 de mayo: Calvário, Atalaia, 16:30.

Viernes 19 de junio: Iglesia Matriz, Santa Eufemia, 21:30.

Sábado 20 de junio: Iglesia Matriz, Freixedas, 21:30.

Domingo 21 de junio: Iglesia Matriz, Lamegal, 16:30.

Viernes 24 de julio: Largo do Calvário, Lameiras, 21:30.

Sábado 25 de julio: Pala, Escadaria da Igreja, 21:30.

Domingo 26 de julio: Iglesia Matriz, Pinzio, 16:30.

Viernes 4 de septiembre: Iglesia Matriz, Manigoto, 21:30.

Sábado 5 de septiembre: Iglesia de Santa María, Pinhel, 21:30.

Domingo 6 de septiembre: Iglesia Matriz, Cerejo, 16:30.

Viernes 9 de octubre: Iglesia Matriz, Gouveiras, 21:30.

Sábado 10 de octubre: Iglesia Matriz, Souropires, 21:30.

Domingo 11 de octubre: Iglesia Matriz, Valbom, 16:30.

Viernes 6 de noviembre: Iglesia Matriz, Vascoveiro, 21:30.

Sábado 7 de noviembre: Iglesia Matriz, Ervedosa, 21:30.

Domingo 8 de noviembre: Iglesia Matriz, Azêvo, 16:30 horas.