Pinhel se viste de magia navideña y transforma su parque urbano en un mundo de fantasía

Desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero, Pinhel se transforma en un escenario lleno de luz, color y alegría con la llegada del 'Pinhel de Natal'. Este año, la mayor parte de las actividades tendrán lugar en el parque urbano, un espacio verde emblemático en el corazón de la ciudad, ideal para disfrutar en familia.

La inauguración será el 1 de diciembre, día festivo, con una Parada Navideña que comenzará a las 17.00 horas frente al Ayuntamiento, acompañada por la presencia del propio Papá Noel.

Desde allí, se dirigirá junto al cortejo hasta el Parque Urbano, donde estarán concentrados los principales atractivos: el Carrusel Parisiense, la Mini Rueda, el Tren de Navidad sobre rieles, la Pista de Hielo, la Casa de Papá Noel, la Aldea de los Duendes y, por supuesto, mucha animación.

A las 17.30 horas se encenderán oficialmente las luces navideñas, y a las 18.00 horas, el Wallow Gospel Choir ofrecerá un concierto lleno de espiritualidad. Este colectivo celebra el canto gospel desde sus raíces más puras hasta incursiones en blues y estilos más contemporáneos, llenando la ciudad de música y emoción.

Durante todo este periodo, Pinhel estará "vestida a rigor", con calles y avenidas iluminadas, colores vibrantes y brillos que resaltan especialmente en el casco histórico. Este entorno se convierte en un espacio perfecto para paseos familiares y fotografías que capturen la esencia del espíritu navideño.

El 'Pinhel de Natal' abrirá sus puertas en un horario general que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de sus atracciones durante toda la semana. Entre semana, el parque recibirá al público de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los fines de semana y días festivos la apertura se amplía desde las 10.00 hasta las 20.00 horas.

Sin embargo, algunos días contarán con horarios especiales: el 24 de diciembre se adelantará el cierre a las 18.00 horas, y el 25 de diciembre permanecerá cerrado.

La última jornada del año, el 31 de diciembre, también concluirá a las 18.00 horas, mientras que el 1 de enero, los visitantes podrán volver a disfrutar del Parque Urbano a partir de las 14.00 hasta las 20.00 horas.

Además de las atracciones del Parque Urbano, la ciudad acoge numerosas actividades culturales y escolares que multiplican la magia de estas fechas.

Entre ellas destacan las fiestas de Navidad en los centros educativos: el 12 de diciembre a las 14.30 horas en el Jardín de Infancia de Pinhel, el 15 de diciembre a la misma hora en la EB1 de Freixedas y el Jardín de Infancia de la Fundación D. Teodora, y el 16 de diciembre en la EB1 de Pinhel.

El 18 de diciembre, a las 14.30 horas, se celebrará "Navidad para Todos", una fiesta dirigida a los usuarios de las IPSS del municipio, mientras que el 23 de diciembre, a las 21.30 horas, la Academia de Música de Pinhel, la Banda Filarmónica y sus invitados ofrecerán un concierto de Navidad en el Centro Logístico de Pinhel.

El 24 de diciembre, a las 17.00 horas, la tradicional Fogata de Navidad iluminará la plaza frente a la Iglesia de Santo António, y el 31 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, se dará la salida a la Corrida de São Silvestre 2025 junto al Tribunal.

Hasta el 1 de enero, Pinhel se consolida como un destino donde la "alegría, la diversión y toda la magia de la Navidad" se viven en el corazón de la ciudad, ofreciendo planes para todas las edades y reforzando la experiencia familiar y festiva.