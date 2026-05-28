Pinhel, el rincón más auténtico de Portugal entre murallas, halcones y leyendas: un destino ideal para revivir la Edad Media
Los días 5, 6 y 7 de junio, Pinhel será escenario de la Feria Medieval, este año dedicada a la ‘Gratitud de Pinhel a D. João I y el Banquete Real.
Cuando junio despierta sobre las murallas de Pinhel, el tiempo parece desandar siglos de historia y guerras. Las empinadas calles de piedra recuperan voces antiguas, los estandartes vuelven a ondear sobre las torres y el sonido de las gaitas y tambores rompe el silencio de la Beira Interior como un eco llegado desde otra época.
La Feria Medieval de Pinhel no es solamente una recreación histórica: es una puerta abierta al pasado de uno de los rincones más auténticos de Portugal.
Durante varios días, la ciudad abandona el presente para transformarse en un escenario vivo donde mercaderes, caballeros, juglares y artesanos ocupan plazas y callejones. Basta cruzar una de sus antiguas puertas para sentir que la historia continúa respirando entre las piedras.
A lo largo de la feria, los visitantes serán invitados a sumergirse en este ambiente histórico, con recreaciones de época, animación callejera y un banquete real que ofrece una experiencia envolvente, recreando la vida cotidiana y el espíritu festivo medieval.
Pinhel, conocida como la ‘Ciudad del Halcón’, por la fortaleza que domina el paisaje y la captura del halcón real al rey español –cuenta la leyenda-, encuentra en esta feria una manera de reencontrarse con sus raíces. Las murallas iluminadas al atardecer, las antorchas encendidas y el aroma a carne asada crean una atmósfera difícil de olvidar. Todo parece suspendido en una lenta niebla medieval donde la imaginación y la memoria caminan juntas.
Los visitantes recorren el mercado entre puestos de cuero, hierro forjado, cerámica y tejidos tradicionales. Los artesanos trabajan frente al público con paciencia antigua, como si cada objeto necesitara conservar el pulso de siglos pasados.
Más allá, los vendedores ofrecen hidromiel, dulces conventuales y recetas inspiradas en la gastronomía medieval portuguesa.
Pero el verdadero encanto de la feria aparece en los pequeños detalles. En el sonido lejano de una gaita. En los niños observando fascinados el paso de los caballeros. En la música que surge de repente bajo un arco de piedra. Pinhel no representa la Edad Media: la revive.
Al caer la noche, la ciudad adquiere un aire casi cinematográfico. Las llamas de los espectáculos de fuego iluminan las fachadas antiguas mientras actores y músicos convierten las plazas en escenarios abiertos. Las sombras bailan sobre los muros del castillo y el público se mezcla con personajes vestidos de nobles, monjes o soldados. Durante unas horas, resulta fácil olvidar el siglo en el que vivimos.
El evento comienza el 5 de junio (viernes), a las 14:30 h, con un desfile que incluye toda la animación y cuenta con la participación de la comunidad escolar.
Para animar el casco histórico, y junto al Mercado Medieval, habrá torneos a caballo, espectáculos de música, danza, teatro, artes circenses y espectáculos de fuego, en una combinación de animación itinerante y actuaciones en escenario.
A lo largo del fin de semana, destaca el siempre muy esperado y aplaudido ‘Vuelo del Halcón’, así como las apreciadas tabernas preparadas para servir los mejores manjares y otras ‘tentaciones’.
Sujeta a inscripción previa y con plazas limitadas, destaca la celebración de la tradicional Cena Medieval, el sábado 6 de junio, en el Jardín 5 de Outubro.
Los visitantes y participantes tendrán así la oportunidad de vivir una auténtica experiencia de viaje en el tiempo que, a nivel local, es también un homenaje a la historia de Pinhel, Ciudad del Halcón, Guarda Mayor del Reino y Señoríos de Portugal.
Gran atractivo turístico
La feria se ha convertido también en uno de los grandes atractivos turísticos del interior portugués. Cada año atrae a visitantes de distintas regiones de Portugal y de España, interesados en descubrir una celebración que combina patrimonio, cultura y tradición popular.
Muchos aprovechan la ocasión para recorrer la región, conocer sus paisajes de viñedos y degustar los vinos y productos típicos de la Beira.
Sin embargo, más allá de la programación y el espectáculo, la Feria Medieval de Pinhel conserva algo difícil de explicar: una sensación de autenticidad. Tal vez sea porque la ciudad todavía mantiene intacto parte de su carácter histórico. Tal vez porque sus murallas continúan observando el horizonte igual que hace siglos.
Cuando termina la fiesta y las antorchas se apagan, Pinhel vuelve lentamente al presente. Pero queda en el aire una extraña sensación, como si el pasado hubiera permanecido allí, esperando pacientemente el próximo verano para volver a despertar entre las piedras antiguas de la ciudad.
Programa completo
Viernes, día 5 de junio
14h00 | Abertura do Mercado
14h30 | Cortejo com toda a animação, entidades locais e comunidade escolar (início na sede do Agrupamento de Escolas; termina na Liça)
15h30 | Discurso de abertura (Praça do Castelo)
15h50 | Voo do Falcão (Praça do Município)
16h00 | Teatro DePressa com “Os Pescadores” (Praça do Município)
16h30 | Música | Concerto com SOLVEIG (Auditório Exterior do Centro Histórico)
17h30 | Música e Danças Orientais com AZRAK e Yolanda Rebelo (Praça do Município)
18h30 | Teatro | “A Ordem da Cobrança Divina” com Bene Fatis (Praça do Castelo)
19h00 | Música Itinerante com LOBA PARDA (deambulante)
19h15 | Voo do Falcão (Praça do Castelo)
19h30 | Música e Danças Ibéricas com NARANJ e Magda Nour Alkamar (Auditório Exterior do Cento Histórico)
20h00 | Gaitas e Gaiteiros nas Tabernas (Praça do Castelo)
21h00 | As Danças do Povo com GAITAPARTA (Praça do Castelo)
21h30 | Música | Concerto com MALCOM MACMILLAN (Praça do Castelo)
22h00 | Teatro DePressa com “O Quim da Ponte e a Maria Barateira” (Praça do Castelo)
22h30 | Teatro “A Família Eremita” (Praça do Castelo até Torre)
23h00 | Espetáculo de Fogo com MALATITSCH (Auditório Exterior do Centro Histórico)
23h30 | Música | Concerto com KHEM (Praça do Castelo)
00h00 | Encerramento do Mercado
Sábado, día 6 de junio
11h00 | Abertura do Mercado e música ao vivo com LOBA PARDA (entradas e ruas da cidadela)
11h30 | Voo do Falcão (Praça do Município)
12h00 | Música e Danças Orientais com AZRAK (da Praça do Castelo até à Praça do Município)
12h30 | Manjares e Perdições nas Tabernas (Praça do Castelo)
13h00 | “Os Druidas” com MALATITSCH (deambulante)
14h00 | Teatro | “Os Vendedores de Vinho” com Bene Fatis (Praça do Castelo)
14h30 | Performance Itinerante “Leviathan” com ART’ENCENA (deambulante)
15h00 | Escaramuças nas Tabernas (Praça do Castelo)
15h30 | Teatro DePressa com “O Quim da Ponte e a Maria Barateira” (Praça do Castelo)
16h30 | A Arte da Cetraria (Praça do Município)
17h00 | As Danças do Povo com LOBA PARDA (Praça do Castelo)
17h30 | O Treino do Pequeno Guerreiro (Acampamento)
18h00 | Música e Danças Ibéricas com NARANJ e Magda Nour Alkamar (Praça do Castelo)
18h15 | Voo do Falcão (Praça do Castelo)
18h30 | Teatro Itinerante “As Caquéticas” com ART’ENCENA (Praça do Município)
19h00 | “Os Bobos” com MALATITSCH (deambulante)
19h30 | CEIA MEDIEVAL (sujeita a INSCRIÇÃO PRÉVIA | inscrições limitadas | Jardim 5 de Outubro)
20h00 | Manjares e Perdições com Música e Folia com SOLVEIG (Praça do Castelo)
21h00 | Músicas e Danças Orientais com AZRAK e Yolanda Rebelo (Praça do Castelo)
21h30 | Performance itinerante “As Bruxas” com ART’ENCENA (deambulante)
22h30 | Desfile de Cavaleiros e suas comitivas (da entrada da Feira até à Liça)
23h00 | Torneio a Cavalo (Liça)
23h30 | Espetáculo de Fogo com MALATITSCH (Praça do Município)
23h30 | Música | Concerto com “NARANJ” (Praça do Castelo)
00h00 | Encerramento do Mercado
Domingo, día 7 de juniho
11h00 | Abertura do Mercado e música ao vivo com AZRAK e Yolanda Rebelo (ruas da cidadela)
11h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)
12h00 | “Os Bobos” com MALATITSCH (deambulante)
12h30 | Manjares e Perdições nas Tabernas (Praça do Castelo)
13h00 | Música | Concerto com KHEM (Auditório Exterior do Centro Histórico)
13h30 | Música nas Tabernas com GAITAPARTA (Praça do Castelo)
14h00 | Teatro “Os Curandeiros Farsistas” com Bene Fatis (da Praça do Município até à Praça do Castelo)
14h30 | A Arte da Cetraria (Praça do Município)
15h00 | Teatro DePressa com “Tragédia de Porcos e Pérolas” (deambulante)
15h30 | Música e Danças Ibéricas com NARANJ e Magda Nour Alkamar (da Praça do Castelo até à Praça do Município)
15h45 | Voo do Falcão (Praça do Município)
16h00 | Cortejo da Comitiva (da entrada da Feira até à Liça)
17h00 | Torneio a Cavalo (Liça)
18h00 | Espetáculo de encerramento (Liça)
19h00 | Encerramento do Mercado