Ha muerto un hombre válido: José Manuel de Luis

José Manuel de Luis recibe el título honorífico de Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, el 13 de diciembre de 2024 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

"Ante todo y sobre todo, fue amante de su tierra charra y trabajó arduamente por su mejora y desarrollo".

Parece que la fatalidad a todos los niveles, no cesa este verano con trágicos sucesos y ahora también con la muerte de un castellano y leonés de prestigio como era José Manuel de Luis Esteban. Experto y brillante funcionario de Hacienda y que ostentó en nada fácil puesto de delegado de Hacienda de Castilla y León así como también de Andalucía.

José Manuel, mirobrigense insigne no en balde fue nombrado en 2024 Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, quiso ser cura y luego optó por la carrera de Derecho que terminó en la Universidad de Salamanca para luego ser inspector de Hacienda y gran conocedor de los intrincados asuntos fiscales a los que dedicó con gran maestría numerosos estudios y publicaciones.

Pero, ante todo y sobre todo, fue amante de su tierra charra y trabajó arduamente por su mejora y desarrollo apoyando numerosas iniciativas como la Fundación Ciudad Rodrigo, de la que era fundador y expresidente y la Feria del Teatro de Castilla y León que abre estos días sus puertas en Miróbriga.

Sin embargo, uno que tuvo la fortuna de tratarlo como paisano y amigo, no podrá olvidar y menos ahora su bonhomía y su cordialidad que lo hacían entrañable en su trato cordial y siempre afectuoso.

Con él y con Salvador Sánchez-Terán, Manuel Delgado Sánchez-Arjona, también Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, el coronel de la Guardia Civil Ángel Bajo y yo mismo, creamos con el beneplácito del actual alcalde de la Ciudad Marcos Iglesias, el grupo Experiencia de la Ciudad Rodrigo del que ya solo quedamos Ángel y yo y en el que nos comprometimos a aportar ideas que pudieran ser válidas en los ámbitos sociales y culturales.

Poco pudimos hacer pero las intenciones ahí quedaron ya que la vida está siendo implacable al ir despidiendo a sus miembros como ahora ha sucedido con José Manuel.

Nuestro más sentido pésame a su familia y con la certeza de que el recuerdo del mismo será imborrable e imperecedero. D. E. P.