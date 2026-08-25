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José Manuel de Luis recibe el título honorífico de Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, el 13 de diciembre de 2024

José Manuel de Luis recibe el título honorífico de Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, el 13 de diciembre de 2024 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Opinión

Ha muerto un hombre válido: José Manuel de Luis

"Ante todo y sobre todo, fue amante de su tierra charra y trabajó arduamente por su mejora y desarrollo".

Publicada

Parece que la fatalidad a todos los niveles, no cesa este verano con trágicos sucesos y ahora también con la muerte de un castellano y leonés de prestigio como era José Manuel de Luis Esteban. Experto y brillante funcionario de Hacienda y que ostentó en nada fácil puesto de delegado de Hacienda de Castilla y León así como también de Andalucía.

José Manuel, mirobrigense insigne no en balde fue nombrado en 2024 Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, quiso ser cura y luego optó por la carrera de Derecho que terminó en la Universidad de Salamanca para luego ser inspector de Hacienda y gran conocedor de los intrincados asuntos fiscales a los que dedicó con gran maestría numerosos estudios y publicaciones.

Pero, ante todo y sobre todo, fue amante de su tierra charra y trabajó arduamente por su mejora y desarrollo apoyando numerosas iniciativas como la Fundación Ciudad Rodrigo, de la que era fundador y expresidente y la Feria del Teatro de Castilla y León que abre estos días sus puertas en Miróbriga.

Sin embargo, uno que tuvo la fortuna de tratarlo como paisano y amigo, no podrá olvidar y menos ahora su bonhomía y su cordialidad que lo hacían entrañable en su trato cordial y siempre afectuoso.

Con él y con Salvador Sánchez-Terán, Manuel Delgado Sánchez-Arjona, también Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, el coronel de la Guardia Civil Ángel Bajo y yo mismo, creamos con el beneplácito del actual alcalde de la Ciudad Marcos Iglesias, el grupo Experiencia de la Ciudad Rodrigo del que ya solo quedamos Ángel y yo y en el que nos comprometimos a aportar ideas que pudieran ser válidas en los ámbitos sociales y culturales.

Poco pudimos hacer pero las intenciones ahí quedaron ya que la vida está siendo implacable al ir despidiendo a sus miembros como ahora ha sucedido con José Manuel.

Nuestro más sentido pésame a su familia y con la certeza de que el recuerdo del mismo será imborrable e imperecedero. D. E. P.

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