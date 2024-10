Mientras que en España no nos creemos la fuerza de nuestro idioma y andamos siempre hablando de lenguas cooficiales y montando sistemas de traducción en el propio Congreso de los Diputados.

Cuando sales de aquí, te das cuenta de la enorme fuerza que tiene un idioma que hablan más de 600 millones de personas en el mundo y todo gracias a que un señor que se llamaba Colón, con el patrocinio de una reina que se llamaba Isabel I de Castilla, llegamos a América y llevamos nuestro idioma.

He participado esta semana en un evento organizado para promover el emprendimiento y el desarrollo de la actividad empresarial en conexión con mujeres que teníamos en común el idioma español y nuestra cultura latina.

Ha sido organizado por una entidad asociativa SHELID que tienen su sede en Bruselas, ciudad en la que he compartido durante dos días el aprendizaje y el conocimiento de mujeres que lideran empresas y equipos en diferentes lugares del mundo.

Mujeres valiosas por todo el mundo

Realmente es fascinante darte cuenta como hay tantas mujeres en el mundo que tienen experiencias y trabajos que suponen en muchos casos el haber tenido que tomar decisiones muy importantes en sus vidas.

Habiendo tenido que cambiar la comodidad de vivir en sus países de origen, eso sí, en los que no podían desarrollar todo su potencial personal, y por eso salieron de allí. Me explico mejor, podría citar aquí más casos, pero me voy a centrar en el que expuso Ariscel Brito Rojas, una mujer venezolana.

Que después de estudiar su carrera de derecho y especialización en finanzas decidió irse a Alemania y comenzar a trabajar en un despacho alemán, en el que se ha convertido en socia y montando más tarde su propio equipo de mujeres hispanas consiguió alcanzar un éxito absoluto en su trabajo.

Me parece encomiable que una mujer alcance el éxito profesional dentro de un despacho alemán. Explicó su trayectoria vital y nos trasladó su filosofía, recorrer el camino que se había propuesto sin escuchar a los agoreros que aparecen siempre al lado, desincentivando tus metas y desmotivándote.

Contó una fabula muy ilustrativa y que se refiere a una carrera de sapos, en la que tienen que ascender a una cima imposible de alcanzar, en la que todos abandonan el recorrido porque todos iban diciendo que era difícil de alcanzar, solo uno llega y resulta que el motivo es que era sordo, no había escuchado a todos lo que estaban declamando que alcanzarlo no era posible.

Realmente creo que es así, no debes de escuchar a todos los que a tu alrededor te dicen que no puedes alcanzar algo, porque cuando la convicción en alcanzar un sueño o una meta es muy fuerte estoy convencida de que puedes alcanzarla.

Conferencias de mujeres reconocidas en España entre las 100 más influyentes como Lidia Monzón que ayuda a todos aquellos empresarios que necesitan desarrollar al máximo sus habilidades y competencias para poder alcanzar el éxito empresarial.

O mujeres excelentes como Catalina Hoffmann que estudian el cerebro y que ha desarrollado un método de entrenamiento del mismo capaz de conseguir que se mantenga en plena forma y que puedas estimular el desarrollo cognitivo y mejorar la salud emocional.

Utiliza la música con terapias innovadoras, verdadera magia de la mano de una mujer francamente brillante. Nancy Bravo, una mujer de origen mexicano y que fundo una empresa en Alemania para trabajar en la interculturalidad.

Nos pasamos el día hablando en cualquier evento empresarial acerca de que la diversidad es rentable, que tenemos que apostar por equipos humanos diversos porque genera números positivos, pues aquí hay una mujer y una empresa que fomenta y tiene como objetivo alcanzarla.

Yo creo sinceramente más en el hecho humano de la diversidad porque es necesario y enriquecedor, más allá de que sea rentable económicamente que también me parece fantástico.

Mujeres como Virginia Terceros de origen boliviano y que trabaja en el bienestar de las personas mayores, con centros donde el cuidado y la atención personalizada para alcanzarlo son su máxima.

Escucharla decir como su prioridad es que las personas mayores no se sientan solas y tengan todo lo que puede hacerles felices, les aseguro que sonaba como música celestial. Tantas mujeres brillantes: Alexandra, Laura, Mercedes, Tania, Michelle….

O médicos como José González, que es mentor de médicos en Alemania y que él solo se supo instalar en el sistema medico alemán.

Maribel Pedrera, que reside en Barcelona y nos obsequió con un precioso cuento sobre Gaudí en el que hace una oda a los sueños y a la creatividad concluyendo como cualquiera que le ponga pasión y perseverancia puede alcanzar sus sueños.

En el centro del corazón

Este magnifico evento contó con la intervención de Ismael Cala, cuando llegó el salón estalló en la misma explosión de energía positiva que él transmite, búsquenlo en Google y podrán saber más de él, un artículo se queda pequeño para explicarlo.

Tiene un enorme poder de comunicación, nos transmitió lo importante que es que cada uno de nosotros encuentre su verdadero propósito en la vida, que identifique que es lo que le guía, que es lo que mejor sabe hacer y poniéndole la pasión suficiente alcanzarlo en cada minuto de nuestras vidas.

Este excelente comunicador lo hace desde su experiencia personal, algo que para mí le distingue de cualquier otro profesional que se dedica a ayudar en el desarrollo personal a través del trabajo con la mente, es que Ismael Cala tiene una historia personal de crecimiento.

No es una teoría, no es una formación universitaria para hacerlo como tienen el resto de profesionales que se dedican a esto.

Ismael me deslumbra porque él es el ejemplo viviente de una trayectoria vital de crecimiento, superación, tenacidad, hallazgo de su propósito y generador de un legado que alcanza a todos aquellos que entran en contacto con él. Me gustaría que todos pudieran escucharle.

A los mandos de todo este evento estaba Verónica Sosa, una mujer capaz de aglutinar y atraer a todos los que estuvimos allí con su fuerza personal de unión en torno a un objetivo común.

Hacer crecer a las personas en torno a la inteligencia emocional, en torno a todo lo bueno que tenemos dentro y que se convierte en nuestro principal activo para ponerlo al servicio de los demás.

¡Enhorabuena a todos los seres humanos de buena voluntad que nos hemos encontrado en este evento en Bruselas!