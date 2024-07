Con según qué cosas no se puede andar con doble lenguaje, exageraciones, muecas o gestos que puedan llevar a la confusión, esconder o tergiversar el mensaje.

Con las recientes elecciones venezolanas celebradas -es un eufemismo- digamos, más bien, sufridas, soportadas; debemos definirlas como deben ser definidas: unas elecciones “fuera del orden democrático”

Y quienes aún las defienda que los hay, sin ir más lejos, Podemos y esconder o tergiversar el mensaje por parte del gobierno de España al, no solo reconocerlas -que debería ser lo normal- y en cambio exigir pruebas de su normalidad, que saben que las que recibirían serian falsas, sin duda los sitúan en posiciones fuera de la democracia.

Venezuela

Porque, se debe ser así de contundente, quienes reconozcan como legítimos, legales o auténticos los resultados electorales que salen del oficialismo chavista están fuera de la órbita democrática y muy cerca de la dictadura chavista.

Porque, que el régimen chavista es una dictadura yo no lo niego, lo reafirmo, para prueba de todo ello me basta una imagen que me impactó por su contundencia, es un tramo de un video en el que se ve a María Corina machado entrando a votar en su colegio; en la entrada fuerzas policiales, que niegan el saludo ofrecido por María Corina y, poco después, tras su entrada la creación de una barrera humana formada por esas fuerzas policiales para impedir que se viese lo que se producía en el interior como si quisieran esconder algo, vaya que si querían esconder algo, su contundente derrota. Porque ¿alguien ha visto en un proceso democrático normal, civilizado que se produzca esa imagen a la entrada de un colegio electoral?

Sobran más palabras, esta imagen tiene mil.