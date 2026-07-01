Eurocaja Rural se presenta como una palanca de empleo y futuro para la nueva hornada de alumnos en prácticas

Foto de familia en la bienvenida de Eurocaja Rural a los nuevos alumnos en prácticas de la entidad Eurocaja Rural

Eurocaja Rural ha dado este miércoles, 1 de julio, la bienvenida a los 93 nuevos estudiantes universitarios que comienzan el periodo de prácticas formativas en la entidad. Una etapa que se presenta como una palanca de empleo, arraigo territorial y futuro para el talento.

Los estudiantes que se incorporan a Eurocaja Rural proceden de múltiples universidades de toda España. De hecho, la entidad mantiene convenios de colaboración con algunas como la Universidad de Salamanca (USAL), la Universidad de Valladolid (UVa), la Universidad de León (ULE) o la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

Con el acto de bienvenida, que se ha celebrado en los Servicios Sociales de la compañía, los estudiantes inician el periodo de prácticas con una duración de tres meses, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo por dos más.

El alumnado en prácticas constituye, para Eurocaja Rural, la principal cantera de futuros profesionales de la entidad. En datos, el 58% de todas las contrataciones formalizadas por la empresa en 2025 procedían de estudiantes en prácticas.

Y más de un 50% de los alumnos que inició el programa de invierno en febrero han prorrogado sus prácticas. Durante el primer periodo del presente año, han realizado sus prácticas un total de 105 alumnos, que se suman los 93 de este segundo tramo veraniego, reflejando la continuidad y alcance del programa.

La creciente participación de estudiantes se debe al proceso de expansión territorial de Eurocaja Rural, que ha reforzado su presencia al implantarse en 11 comunidades autónomas, afianzando el alcance geográfico de sus programas formativos.

Al diversificar la búsqueda de perfiles académicos, Eurocaja Rural cuenta en su plantilla con un importante número de titulaciones universitarias. De esta manera, no solo se fomenta la empleabilidad de los profesionales de ámbitos de la Administración y Dirección de Empresas o de la Economía.

También abarcan más perfiles como los licenciados y graduados en disciplinas como bioquímica, ingeniería agrícola y agroalimentaria o marketing, entre otros ámbitos.

El alumnado que arranca este miércoles las prácticas procede de titulaciones como ADE, Derecho, Ingeniería Informática, DADE, Finanzas, Banca y Seguros, Finanzas y Contabilidad o másteres de Acceso a la Abogacía, en Análisis Económico Moderno o Marketing, entre otros.

El objetivo del programa es incrementar la formación cualificada, facilitando la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias al alumnado, además de desarrollar habilidades profesionales, potenciar el talento y las capacidades de los estudiantes para mejorar su empleabilidad.

Respecto a los principales valores y competencias que requiere Eurocaja Rural, significar la motivación, implicación y responsabilidad, así como la importancia del trabajo en equipo o el compromiso activo en las relaciones con compañeros y clientes.

Director General subraya la apuesta por el talento y empleabilidad y anima al alumnado a demostrar sus capacidades, desempeño y compromiso

En el acto de bienvenida han participado el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López; la directora de la División de Recursos Humanos y Jurídica, Paloma Gómez Díaz; y el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, quienes han destacado la apuesta estratégica de la Caja por el desarrollo del talento joven.

Durante su intervención, el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, recalcó que Eurocaja Rural es una de las empresas con mayor antigüedad realizando prácticas con alumnos universitarios, concretamente desde el año 1995, y una de las pocas entidades referentes dentro del sector financiero que proporciona oportunidades reales a los jóvenes estudiantes, apostando activamente por el talento y la empleabilidad, y por la apertura de oficinas por todo el territorio nacional.

Igualmente, aludió a la trayectoria y balance de Eurocaja Rural desde 2011, pues ha aumentado casi por cuatro su tamaño en apenas quince años, triplicando su red comercial y duplicando su plantilla de profesionales, en un contexto además de crisis financiera de por medio, animando a los estudiantes a demostrar sus capacidades, desempeño y compromiso para unirse al proyecto ilusionante, con valores y diferencial de la Caja dentro del sector financiero.

Por su parte, la directora de la División de Recursos Humanos y Jurídica de la entidad financiera, Paloma Gómez Díaz, animó a los estudiantes a disfrutar de la experiencia con ilusión y motivación, a poner en práctica todos sus conocimientos adquiridos y a que esta experiencia sea fructífera. Igualmente, subrayó la relevancia que otorga la Entidad a las prácticas universitarias desde hace más de 30 años y la importancia que tienen para conocer a una empresa que está en plena expansión y que ha sido designada en 2025, por tercera vez consecutiva, como la segunda empresa del país de menos de 5.000 trabajadores donde más se fomenta el crecimiento y desarrollo profesional según la prestigiosa lista 'Top Companies 2025' en España, elaborada por LinkedIn.

Por último, el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, valoró este periodo de prácticas como una tradición ya en la Entidad y la ilusión que supone para los estudiantes y la propia Caja dar comienzo a este programa.