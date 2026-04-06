Chocolates Trapa rompe su techo de facturación, supera las expectativas y alcanza los 85 millones en 2025

Chocolates Trapa, del Grupo Europraline y ubicada en Palencia, ha roto su techo de facturación este pasado 2025, superando las expectativas que tenía y alcanzando los 85 millones de euros en ventas, 10 por encima de los 75 que tenían previstos, según los datos que ha hecho públicos este lunes la propia compañía.

Unas cifras que consolidan a la histórica chocolatera española en su crecimiento en los mercados nacionales e internacionales. El incremento es del 38% más con respecto al ejercicio anterior, cuando facturaron 61,6 millones de euros, y colocan ya el objetivo de alcanzar los 100 millones de euros este próximo 2027.

El resultado confirma la solidez de la estrategia industrial y comercial de la empresa, que se ha basado en la diversificación de su porfolio, la ampliación de su presencia en la distribución, el desarrollo de nuevos productos y el refuerzo de su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

Trapa fue fundada en 1891 por los monjes trapenses del Monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia) y en 2013 inició una nueva etapa bajo una propiedad con capital 100% español, desde la que se ha impulsado un profundo proceso de transformación de la compañía.

Desde ese instante, la chocolatera ha experimentado un crecimiento sostenido a doble dígito cada año, pasando de una facturación de solo 1,5 millones en 2013 a los 85 de este 2025.

En la actualidad, Trapa cuenta con 175 trabajadores durante todo el año, llevando esa cifra hasta los 200 empleados en las campañas de mayor actividad. A su vez, cuenta con una sólida red de distribución con presencia en las principales cadenas del país y en más de 50 mercados internacionales.

Referente en la industria chocolatera

Este crecimiento sostenido de Trapa en los últimos años ha llevado a que la empresa sea una de las principales compañías del sector chocolatero de nuestro país.

En 2024 fue reconocida como uno de los 11 mayores fabricantes de productos de chocolate y cacao de España, en un listado en el que también están incluidas grandes multinacionales del sector.

Al mismo tiempo, se posicionó entre los ocho principales fabricantes y comercializadores tanto de tabletas de chocolate como de bombones.

Un avance que ha sido propiciado por una estrategia basada en la inversión industrial, la innovación en producto y la diversificación de canales.

Para ello, la empresa ha invertido más de 60 millones de euros en la modernización de su planta de producción en Palencia, que ha sido reconocida por la ingeniería Bühler como la fábrica de chocolate más moderna del país y la cuarta de Europa.

Oportunidades de crecimiento e innovación

Uno de los pilares de Trapa ha sido la apuesta por la innovación. En los últimos años ha ampliado significativamente su catálogo de productos, superando las 300 referencias, para adaptarlo a las nuevas tendencias de consumo y desarrollar propuestas alineadas con las demandas actuales del mercado.

La chocolatera fue pionera en eliminar el aceite de palma de todo su porfolio y ha impulsado formulaciones más equilibradas y procesos de producción más eficientes, manteniendo al mismo tiempo la esencia de una marca que es centenaria.

135 años de historia

Estas cifras de resultados llegan en un momento que es considerado "muy especial" para la empresa, ya que este 2026 celebra su 135 aniversario.

Esta efeméride está siendo conmemorada por la empresa con distintas iniciativas dirigidas a reforzar su vínculo con los consumidores y a poner en valor su historia y su capacidad de innovación.

Este año lo iniciaron con la apertura de su primer Pop Up en Madrid, en plena Gran Vía, y con el lanzamiento de un nuevo formato de sus icónicos Cortados, los primeros bombones que se fabricaron en España.

A estas iniciativas hay que sumar diferentes colaboraciones con marcas españolas afines como Iberia Express, Interflora o Viena Capellanes, con quien ha desarrollado una cookie artesanal, además de la heladera Casty, de Talavera de la Reina, con la que ha elaborado un helado de chocolate, Luxus 74% cacao.

Con estas iniciativas, Trapa pretende llevar a cabo una estrategia dirigida a seguir creciendo, innovando y ampliando los momentos de consumo del chocolate, manteniendo intacta la esencia de una marca histórica que sigue evolucionando sin perder su identidad.