Vuelven los platos preparados de Navidad a Mercadona en Castilla y León: estarán disponibles en estas fechas
La compañía ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, ensaladilla de marisco, carrillada guisada, paletilla de cordero lechal, cochinillo asado y muslo de pollo relleno con salsa de trufa, además de otros platos específicos.
La sección ‘Listo para Comer’ de Mercadona se prepara para sorprender una Navidad más a sus clientes, con una selección de platos que garantizarán el sabor más tradicional y casero en estas fechas. A partir del próximo lunes 24 de noviembre y hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de esta sección, incluidas las de Castilla y León.
La compañía ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco).
A ello se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.
Completan el surtido navideño los platos calientes, compuesto por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.