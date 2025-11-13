Vuelven las naranjas nacionales a los Mercadona de Castilla y León: 13 proveedores de primera calidad

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ha puesto en marcha la campaña nacional de la naranja para la temporada 2025/26, con la previsión de comercializar unas 131.000 toneladas de este cítrico.

La campaña, que acaba de comenzar y se prolongará hasta el próximo mes de agosto, contará con naranjas procedentes de campos de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña, gracias a la colaboración.

Con sus trece proveedores nacionales: Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

Unas naranjas que también estarán en los estands de todos los supermercados que Mercadona tiene distribuidos por todas las provincias de Castilla y León.

Las naranjas estarán disponibles en todas las tiendas de la cadena en sus tres principales formatos: a granel y en mallas de 3 y 5 kilos. Esta campaña da continuidad a la de cítricos de origen nacional iniciada el pasado octubre con la llegada de las mandarinas y los limones españoles.

Mercadona reafirma así su compromiso con el sector primario y con sus “Jefes” —como denomina internamente a sus clientes—, manteniendo relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores nacionales de naranja, que a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España.

Gracias a esta colaboración, la compañía logra alargar la disponibilidad de naranja nacional hasta finales del verano, fomentando el consumo de frutas de temporada y de proximidad. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de “Calidad y Origen: Mejor con hechos”, que impulsa el consumo de productos nacionales siempre que cumplan los estándares de calidad exigidos. Actualmente, el 85% del surtido total de Mercadona es de origen español.

Fomento del consumo

La compañía continúa promoviendo el consumo de cítricos como parte de una dieta equilibrada. En la sección de Fruta y Verdura, Mercadona ofrece además zumo de naranja recién exprimido, disponible en envases de 250 ml, 500 ml y 1 litro, un servicio que la empresa implantó en 2016 junto al proveedor especialista Zumex y con la colaboración de sus clientes.

Ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, los cítricos son un elemento esencial para mantener una alimentación saludable.

Apoyo a las campañas del Ministerio de Agricultura

Mercadona respalda las iniciativas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el marco de la estrategia #alimentosdespaña y la campaña “El país más rico del mundo”. Asimismo, la compañía está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, un acuerdo voluntario impulsado por el MAPA para fomentar prácticas comerciales justas y mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.