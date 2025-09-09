El nuevo gran Mercadona que abrirá en Parquesol, una joya en Valladolid: con comida preparada y creará empleo

Lugar en el que se ubicará el nuevo Mercadona de Parquesol

Mercadona iniciaba, el pasado año, los trámites con el Ayuntamiento de Valladolid con el objetivo de construir un nuevo supermercado en la ladera suroeste de Parquesol. En Concreto, cerca de la gasolinera Shell, en la calle Manuel Jiménez-Alfaro, que une la Avenida de Salamanca, con la A-62.

El nuevo supermercado se ubicará muy cerca del Gadis, después de que se aprobara la reordenación de las parcelas que quedaban vacantes en esa zona del barrio de Parquesol y cuya urbanización se acometía por el mes de septiembre de 2024.

El 29 de agosto de 2024 se conocía que uno de los dos terrenos con la calificación de terciario resultantes era adquirido para una tienda de alimentación, en concreto por la famosa marca Mercadona.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido tener acceso al proyecto de actividad calificada: supermercado de alimentación y aparcamiento anexo, de este nuevo Mercadona que se instalará en esa ladera suroeste de Parquesol.

“Hemos presentado el proyecto porque era un requisito del Ayuntamiento, pero la parcela se encuentra en obras para desviar el colector. Luego se procederá a la adquisición de la parcela y después arrancarán las obras, aunque no hay fechas aún. Este proyecto es muy incipiente”, explican fuentes de Mercadona a este periódico.

Un nuevo supermercado que pretende ser moderno e implantar la venta de comida preparada, como viene haciendo la marca en los diferentes establecimientos que abre. La comodidad de contar con aparcamiento es también otro punto más a favor.

El terreno en Parquesol

Venta de comida preparada: listo para comer

Mercadona pretende implantar, como reza el proyecto, una actividad destinada a supermercado con venta de comida preparada con zona de degustación, centro de coinnovación y zona de aparcamiento anexo en una nueva edificación.

El local destinado a la actividad de supermercado se desarrollará básicamente en la planta baja disponiendo de una zona de aparcamiento en el exterior de dicha edificación.

En el interior de la edificación también se va a disponer de un centro de coinnovación para realizar catas a ciegas de los diferentes productos a los clientes de la tienda, cuartos técnicos, zona de carga y descarga y dependencias anexas al desarrollo de la actividad.

El local dispondrá de un único acceso destinado a clientes ubicado en la fachada principio del mismo en el interior de la parcela y frente al mismo, estará el aparcamiento.

Además del acceso principal, el local contará con varias salidas de evacuación de sala de ventas situadas en puntos desde donde se cumple con las distancias máximas de evacuación desde cualquier punto del interior del supermercado.

Obrador de panadería, pescadería y aparcamiento

“Va a ser un supermercado muy potente para Valladolid del estilo a los nuevos que se han abierto en Delicias, o en Arroyo en el que el cliente va a poder disfrutar mientras realiza sus compras”, añaden las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Como reza el proyecto va a contar con una zona de obrador de panadería destinado a la preparación de los productos y bollería que se venden. También con una de pescadería destinada a la preparación y venta de pescado fresco.

Se dispone de esa zona de obrador también para la preparación y venta de la comida preparada y en este lugar también habrá hornos destinados al calentamiento de los productos adquiridos en este punto de venta.

En el exterior de la edificación se dispondrá de una zona destinada a uso de aparcamiento con un total de 203 plazas, indica el proyecto que matiza que, de las cuales, siete son adaptadas y 11 se destinarán a vehículo eléctrico.

Además, se dispondrá de dos plazas para motocicletas y, junto a la zona de acceso, de un aparcamiento para bicicletas y un aparcamiento de patinetes eléctricos.

Una gran sala de ventas

En la cubierta de la edificación se va a disponer de una zona destinada a la ubicación de la maquinaria de climatización y las condensadoras de frío y el nuevo supermercado contará con unidades de extracción del sistema de ventilación del obrador de comida preparada.

Según indica el proyecto la superficie que estará destinada al almacén y a las cámaras será de unos 488 metros mientras que la sala de ventas con los mostradores y transmostradores llegará a los 1.927,89 metros.

“La sala de ventas total va a contar con la misma que las tiendas que hemos abierto hace poco de unos 1.800 metros”, añaden desde la empresa valenciana.

Todo para que el cliente disfrute de una gran experiencia en su compra.

Unos 38 puestos de trabajo

El proyecto también desgrana el número de trabajadores que van a asentarse en este nuevo supermercado de Mercadona de Parquesol que ascenderá, en principio y susceptible a cambios, a un total de 38.

“Se prevé que la plantilla asignada al establecimiento comercial será de, aproximadamente, 38 personas, entre directivos, administrativos, personal de limpieza, vendedores y demás”, reza el proyecto.

En función a esto habrá dos repartidores a domicilio, dos personas que trabajarán como personal de limpieza, diez cajeras-administrativas, dos personas en la sección de verdura, dos en la de carnicería-charcutería, cuatro en la sección de panadería, otras cuatro en la de pescadería y seis más en la sección de alimentación en general.

Habrá, además, tres en la sección de comida preparada, dos personas en el Centro de Coinnovación y un directivo para llegar a los 38.

“Debido a la necesidad de establecer turnos de trabajo para cubrir todo el horario de apertura del establecimiento, se prevé que, en un momento dado, el máximo número de empleados que se encuentren simultáneamente en el mismo será de 19, ocho del personal masculino y once del femenino”, añade la información del proyecto.

Un nuevo Mercadona del que conocemos más detalles, aunque aún no plazos y que será una auténtica joya que, además, creará empleo, en Valladolid.