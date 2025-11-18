Mercadona abre este lunes su esperada y nueva tienda de Huerta del Rey

Mercadona ya anuncia que este lunes, 24 de noviembre, abrirá su esperada nueva tienda en el barrio de Huerta del Rey (Valladolid). Un establecimiento que contará con 1.696 metros cuadrados de venta al público y un aparcamiento con 160 plazas.

Con él llega, no obstante, el cierre del supermercado que está ahora en Juan de Juni, que dará servicio por última vez este sábado, 22 de noviembre. La nueva tienda se ubica en la calle Joaquín Velasco Martín, sobre una parcela que delimita con otras vías y que también generará la apertura de una nueva calle, que también estará lista para el lunes y en la que se ubica la salida del parking.

El aparcamiento contará con 4.640 metros cuadrados para poder estacionar hasta 160 vehículos. La nueva tienda incorporará la sección 'Listo para comer', donde los clientes podrán disfrutar de bebidas frías y platos listos para consumir servidos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar, que es compostable, el papel o el cartón.

El establecimiento incorporará otras mejoras como una entrada con doble acristalado que evitará corrientes de aire, pasillos más amplios y hasta un área de descanso con sillas y mesas donde los clientes podrán consumir los platos recién preparados y acompañarlos con bebidas.

Las nuevas tiendas de Mercadona incorporan este modelo eficiente, que cuenta con espacios más amplios y diáfanos, facilitando la entrada de luz natural, nuevos colores y materiales en la fachada exterior de acceso y en la distribución de las diferentes secciones.

Para la construcción del establecimiento se han tomado también varias medidas para reducir hasta un 40% el consumo energético con respecto al modelo convencional, mejorando el aislamiento térmico y acústico y optimizando materiales y grosor de paredes y techos. O nuevos arcones de congelado más eficientes.

Contará con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula dependiendo de las zonas y los momentos del día para una mejor gestión. Además, se han colocado módulos fotovoltaicos con los que Mercadona sigue buscando el autoconsumo y la descarbonización, ahorrando un 20% del consumo energético anual respecto a una tienda sin esta tecnología instalada.

Todo ello implica un ahorro de 30 toneladas de emisión de CO2 a la atmósfera por supermercado. El nuevo establecimiento incorpora también medidas para mejorar la ergonomía y eliminar sobreesfuerzos de los trabajadores y dispone de zonas comunes para que los empleados puedan contar con una mayor comodidad en sus momentos de descanso.