Red Eléctrica lo confirma: Castilla y León aumentó el 18,8% de su potencia instalada de energías renovables y llega al 93,9%

Castilla y León lidera en España la carrera por la producción de energía renovable. El 93,9% de la electricidad que genera procede de fuentes como el sol o el agua y tan solo durante el año pasado aumentó un 18,8% su potencia instalada, haciendo que el 97,2% del total del parque sea renovable, incluyendo a las instalaciones de autoconsumo.

Estas son algunas de las cifras que se han dado a conocer este miércoles en la presentación en Madrid de los informes del sistema eléctrico español 2025 y las renovables que ha elaborado Red Eléctrica, empresa encargada del transporte y la operación del sistema.

Durante el año pasado, la Comunidad puso en servicio 2.542 nuevos MW de solar fotovoltaica y 458 MW de eólica que, junto con la baja de 61 MW de cogeneración, han consolidado la apuesta de la región por las tecnologías renovables de producción eléctrica.

Tal y como se muestra en los datos de Red Eléctrica, el 41,8% de los MW instalados en Castilla y León son eólicos; el 31,1% fotovoltaicos; el 23,7% hidráulicos; y el 2,8% procedentes de la cogeneración, además de un 0,6% de otras renovables.

Sumando los datos de autoconsumo, Castilla y León generó 29.008 GWh de electricidad procedente de fuentes renovables como el viento o el agua durante el 2025. Centrándose en la generación de electricidad, la fuente de la que procede mayoritariamente es la eólica (43%), seguido de la hidráulica (31,9%) y la solar fotovoltaica (17,5%) del total.

Estas tres tecnologías han posicionado a la Comunidad como la única región, junto con Aragón, con tres renovables liderando el mix energético. El contingente de otras renovables y la cogeneración cierran la producción del año pasado con un 1,6% y 6,1% de toda la electricidad generada, respectivamente.

Por otro lado, los sistemas de almacenamiento de bombeo instalados en Castilla y León permitieron el pasado año la integración de 2.095 GWh de electricidad, lo que posibilita más aprovechamiento de los recursos renovables.

La demanda eléctrica en la Comunidad ascendió hasta los 13.498 MWh, un 2,5% más que en 2024. Si se cuentan las instalaciones de autoconsumo, la variación asciende un 3,7%.

El mix energético español

Por su parte, a nivel nacional, el sistema español experimentó una subida de la demanda, de la generación y de la potencia instalada. Por segundo año consecutivo, el consumo se incrementó un 2,8% más con respecto a 2024 tras registrar 256.086 GWh.

Unas cifras que superan a la media del conjunto de países que pertenecen a ENTSO-E, en los que el consumo el año pasado fue un 0,5% mayor. Considerándose el autoconsumo, la demanda creció un 3,7% hasta los 269.753 GWh, un número que recupera los niveles prepandemia de la Covid-19.

A 31 de diciembre de 2025, el sistema eléctrico de nuestro país contaba con un parque de generación de 142 GW, lo que implica un 7,3% más que el año 2024, al sumarse 10 GW de potencia renovable (8,8 GW solar fotovoltaica y 1,2 GW eólica), y la potencia de almacenamiento se situó en los 3.427 MW.

Teniendo en cuenta las instalaciones de autoconsumo, la potencia instalada alcanzó un valor de 150,8 GW, de los que el 68,9% proceden de energías renovables, el 28,9% de potencia de generación no renovable y el 2,3% a potencia de almacenamiento.

Por su parte, la producción de electricidad creció un 3,7% en este año, en el que las renovables generaron el 55,5% en nuestro país. Con la inclusión de la aportación de las instalaciones de autoconsumo, la cuota renovable se eleva al 56,6%.

La eólica es, por tercer año consecutivo, la tecnología líder del mix español de generación sin autoconsumo, con una aportación del 21,6% del total de GWh producidos. Le sigue la nuclear, con el 19%, la solar fotovoltaica (18,4%), el ciclo combinado (16,8%) y la hidráulica, responsable del 12,4% del total. Como consecuencia de todo lo anterior, el 75,5% ha sido sin emisiones de CO2 equivalente. Sumando la estimación de la energía producida por las instalaciones de autoconsumo, el mix nacional estaría liderado por la solar fotovoltaica.