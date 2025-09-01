El precio de la vivienda de segunda mano se dispara en Castilla y León: 13.000 euros más que hace 10 años

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León cae un -0,4% en su variación mensual, sube un 7,6% en su variación interanual y sitúa el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 1.626 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Si multiplicamos el precio medio por los 80 m2 de una vivienda estándar, vemos que se están ofertando pisos por 130.119 euros, frente a los 117.465 de agosto de 2015.

En la última década, el precio medio de un piso de 80 m² en Castilla y León ha experimentado un fuerte incremento: de los 117.465 euros registrados en agosto de 2015 ha pasado a los 130.119 euros en agosto de 2025. Esto supone un encarecimiento de 12.654 euros, lo que representa un aumento del 10,8%.

"El precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20%. Nunca antes se había producido un incremento tan acusado en solo un año, lo que está llevando a que en muchas ciudades los ciudadanos se enfrenten a precios más elevados que nunca", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

"Este encarecimiento tan significativo en un periodo tan breve refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda. La demanda, sólida y en crecimiento, se ve impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos, entre ellos unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas", añade.

Y asegura que "en un contexto en el que comprar resulta más ventajoso que alquilar, la vivienda en venta concentra una fuerte presión compradora que la oferta, limitada por la capacidad productiva del sector de la construcción, no puede absorber".

"Esta tendencia de intenso crecimiento de los precios se consolida ya durante siete meses consecutivos y continuará en el corto plazo", zanja la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Comunidades

Por comunidades, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en agosto.

Los incrementos superiores al 10% afectan a 11 comunidades y son: Comunidad Valenciana (24,1%), Andalucía (23,1%), Asturias (20,7%), Región de Murcia (20,4%), Canarias (19,6%), Madrid (18,2%), Baleares (17,3%), Cantabria (15,3%), País Vasco (10,8%), Cataluña (10,3%) y Galicia (10,2%).

Le siguen, Castilla y León 7,6%), La Rioja (3,7%), Extremadura (3,3%), Castilla-La Mancha (3,0%), Aragón (2,9%) y Navarra (0,9%).

En cuanto al ranking de autonomías con el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra Baleares, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto se sitúa en 5.168 euros/m2. Le siguen, Madrid con 4.943 euros/m2, País Vasco con 3.540 euros/m2, Canarias con 3.139 euros/m2, Cataluña con 3.110 euros/m2 y Andalucía con 2.667 euros/m2.

Después, la Comunidad Valenciana con 2.447 euros/m2, Cantabria con 2.356 euros/m2, Asturias con 2.121 euros/m2, Navarra con 2.085 euros/m2, Galicia con 2.041 euros/m2, Aragón con 1.788 euros/m2, La Rioja con 1.734 euros/m2, Murcia con 1.716 euros/m2, Castilla y León con 1.626 euros/m2, Extremadura con 1.269 euros/m2 y Castilla-La Mancha con 1.263 euros/m2.

Provincias

En las nueve provincias se incrementa el precio interanual de la vivienda y son: Valladolid (12,1%), Segovia (12,0%), Burgos (11,4%), Palencia (10,2%), León (9,5%), Soria (5,2%), Salamanca (3,8%), Zamora (3,8%) y Ávila (1,0%).

El orden de las provincias por precio es: Valladolid con 1.961 euros/m2, Salamanca con 1.818 euros/m2, Segovia con 1.785 euros/m2, Burgos con 1.718 euros/m2, Soria con 1.585 euros/m2, Palencia con 1.543 euros/m2, León con 1.399 euros/m2, Zamora con 1.203 euros/m2 y Ávila con 1.127 euros/m2.

Municipios

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 94% de los 34 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 13 (38%) de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 10% y son: Valencia de Don Juan (21,0%), León capital (19,9%), Burgos capital (17,9%), Béjar (17,9%) y en San Andrés del Rabanedo (17,6%).

También en Palencia capital (17,1%), Valladolid capital (16,4%), Segovia capital (14,1%), Aranda de Duero (13,6%), Ávila capital (11,1%), Arroyo de la Encomienda (10,6%), Villamayor (10,5%) y Salamanca capital (10,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, vemos que el orden de las ciudades con un precio superior a los 2.000 euros/m2 son: Segovia capital con 2.331 euros/m2, Burgos capital con 2.304 euros/m2, Salamanca capital con 2.295 euros/m2, Valladolid capital con 2.267 euros/m2, Arroyo de la Encomienda con 2.064 euros/m2 y Soria capital con 2.051 euros/m2.