Los pisos que la Seguridad Social necesita vender en Castilla y León: chollos desde 10.000 euros

Muchas personas están deseando poder comprarse un piso, pero es cierto que son muchos los gastos a los que se enfrentan para poder hacerlo. La temida 'entrada' es uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos a la hora de buscar la casa de sus sueños.

Algunos no quieren seguir viviendo de alquiler, pero a la vista del incremento de los precios, no les queda mucha más opción. Sin embargo, quienes están haciendo una búsqueda activa para encontrar la casa de sus sueños, deben saber que los bancos no son los únicos que ponen en venta viviendas a precios bajos.

Administraciones como Hacienda o la Tesorería General de la Seguridad Social también tienen pisos y casas en subasta en distintos puntos de la Comunidad. Concretamente, hay un total de 42 fincas rústicas y urbanas desde 10.000 euros.

Algunas de las casas que están en subasta en Castilla y León

Estas subastas vienen de embargos de la Seguridad Social y son pisos asequibles para la gran mayoría de la población. De hecho, según pone en sus condiciones, puede participar cualquier persona que "posea la capacidad de obrar con arreglo a derecho y no esté incursa en las excepciones e incompatibilidades".

A través de la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social se puede acceder a todas las subastas que han sido publicadas. Asimismo, es posible seleccionar aquello que estás buscando y filtrar dependiendo de si te interesa más una finca rústica, urbana o, incluso, un vehículo. Por otra parte, también puedes encontrarlas en la provincia que más te interese.

Por poner algún ejemplo, en la provincia de León hay una casa en venta por 10.000 euros. Esta no tiene ningún tipo de carga y se ubica en Algadefe. Tiene 150 metros cuadrados, incluidos corrales y servicios, y estará disponible hasta el próximo 9 de octubre.

Este no es el único chollo que se puede encontrar. Si nos dirigimos a la provincia de Salamanca, podemos encontrar una vivienda por 28.000 euros. Esta se encuentra en la calle San Lucas y no tiene cargas. Mide 55 metros y estará disponible hasta el 15 de septiembre. Y por 32.000 euros, en la localidad de Béjar, hay una vivienda de 67 metros cuadrados útiles.

En el caso de Soria, hay una vivienda por 55.000 euros, aunque es cierto que esta sí posee unas cargas. Se ubica en plena Plaza Mayor y cuenta con vestíbulo, cocina, un dormitorio, cuarto de baño y salón. Estará disponible hasta el 11 de septiembre.

Zamora también tiene grandes posibilidades. En el casco de Villafáfila -Avenida Requejo, 23- es posible tener una vivienda por sólo 14.035,36 euros. Tiene 108 metros cuadrados.

No son las únicas que hay disponibles, ya que existe una gran variedad de viviendas a disposición de los ciudadanos. Además, también pueden encontrar plazas de garaje y fincas de cultivos por precios extremadamente baratos.

Cómo conseguir un piso

Participar en este tipo de subastas es mucho más fácil de lo que puede parecer. Lo primero de todo es identificarse con el DNI o pasaporte.

Además, hay que adelantar el 25% del precio de salida del inmueble mediante cheque certificado, visado o conformado a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La vivienda se adjudica a la mejor oferta que supere el 60% del valor de tasación o cubra la deuda pendiente. En caso de ofertas iguales, se adjudicará al primero que la presentó. En el caso de que la mejor oferta fuera inferior al 75% y no llegue a cubrir la deuda, el deudor podrá presentar a un tercero que mejore la misma.