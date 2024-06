Denuncian a Lidl en la Inspección de Trabajo por "no cumplir el convenio" con su plantilla en Castilla y León

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este viernes en la Inspección de Trabajo a la empresa Lidl por "no cumplir el convenio" con su plantilla en Castilla y León argumentando que la empresa "traslada a su personal de manera inmediata y sin preaviso" por falta de trabajadores.

El sindicato ha informado de que "lleva tiempo denunciando" el incumplimiento del convenio trasladando a trabajadores y trabajadores "de Zamora a Benavente o de Burgos a Miranda de Ebro, sin preaviso", todo debido "a que falta personal y que se debería aumentar la plantilla".

La denuncia a la Inspección de Trabajo recoge que se mueven trabajadores entre centros, además "del abuso de horas complementarias en días libres como algo habitual y no puntual", como recoge el convenio. Otro de los puntos del incumplimiento, es que "no se cubren las bajas por incapacidad temporal de larga duración, tal y como obliga la norma, además cuando se cubren puestos de superior categoría no se están abonando los complementos fijados".

Por todo esto la sección sindical se ha movilizado en Burgos el 6 de junio y lo hará en Valladolid si la empresa "no sienta a poner soluciones a los diferentes puntos reivindicados", ya que esta falta de personal y estas soluciones que pone Lidl está "impidiendo la conciliación de las personas trabajadoras de estos supermercados".