Fin de semana agridulce para la Escuela de Ciclismo Salmantina

Todas las secciones de la Escuela de Ciclismo Salmantina tuvieron su cota de protagonismo durante el fin de semana, mezclándose la alegría de varias victorias con la lástima de quedarse muy cerca de conseguir posiciones de honor tanto entre los cadetes como entre los niños y niñas de escuelas.

Hasta la villa segoviana de Sauquillo de Cabezas se desplazaban este sábado los más pequeños, obteniendo un balance positivo con el triunfo de Enzo García en la categoría de promesas. Las chicas realizaban grandes carreras en sus respectivas mangas, pero la fortuna no les sonreía con Lucía Bautista haciéndose con la medalla de chocolate (cuarta posición) entre las alevines, mientras que Carla Domínguez y Valeria García finalizaban quinta y sexta respectivamente la carrera de infantiles.

El presidente de la estructura charra, Francisco Domínguez, acompañaba a sus chicos y chicas, y nos dejaba la siguiente reflexión sobre la cita de Sauquillo: “El calor ha marcado la prueba, y aunque no sea un esfuerzo muy largo, es cierto que afecta a nuestros ciclistas. De nuevo, nos ha hecho feliz ver la sonrisa de Enzo en lo más alto del pódium, y una pena que no hayamos podido subir con alguno o alguna más, porque lo hemos rozado”.

ECS en Valladolid - Trofeo Virgen del Carmen

Ese mismo día también daba al palo el cadete Daniel López en el Trofeo Virgen del Carmen en las calles de Valladolid, en una carrera rapidísima que también discurrió bajo unas altas temperaturas. López se quedaba a un pasito del pódium, con esa amarga cuarta plaza, metiéndose Diego Benito y Pablo Leno dentro del top-10. Sergio Hernández, director del equipo, resaltaba la valía de toda la escuadra: “Se ha hecho una gran prueba como bloque, y me alegro enormemente de que Dani haya protagonizado este carrerón. Me sabe mal que no consiguiese posición dentro de pódium, porque hubiera sido muy justo, teniendo en cuenta que normalmente es un corredor que se sacrifica para ayudar a otros compañeros. Esto demuestra que el nivel de todos ellos es elevado, y que cualquiera puede rematar”.

En cuanto al brazo femenino del HyD Pinturas Fem ECS, tan solo Alice Bottino se colgaba un dorsal, pero lo aprovechaba enormemente al llevarse este domingo el triunfo en la Copa Canaria de Jover, obteniendo con ello la victoria en la Copa.

