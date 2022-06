Fin de Semana de éxitos para el Club Benavente Atletismo

Noticias relacionadas Luis Alberto Serrano y Elisa García, vencedores del Circuito de Cross de la Diputación de Zamora

El Club Benavente Atletismo cierra el fin de semana con varios triunfos. El pasado día 9 de junio, en la XXI Reunión Internacional de Guadalajara, la atleta Marta Carrió Rubio logró un quinto puesto en la final de resultados y un primero en la Serie B en la prueba de 200 ml AL, consiguiendo una mejor marca personal en la distancia de 25.90, refrendando el excelente momento de forma por el que atraviesa la atleta de la marca azul.

Este sábado, en la XXX Milla de la Horta (Zamora) el club logró el pódium completo. El vencedor fue Ángel A. Nieto Felipe (4:46), el segundo puesto fue para Roberto Llana Inés (4:50) y el tercero, para Fernando Lorenzo Marcos (5:04). También participaron otros integrantes del club, como Manuel Martín Sanpedro, que logró un séptimo puesto (5:16) y Raúl González de la Iglesia, en octavo lugar (5:17).

Además, este fin de semana el club ha estado presente en la Transfronteriza Bike & Trail, evento que se llevó a cabo por la Sierra de la Culebra y el Parque Natural de Montesinho portugués. La prueba transfronteriza media en la que participó el Club Benavente Atletismo consistió en una marcha cicloturista y una carrera de montaña o trail running, con 20 kilómetros de recorrido y 700 metros de desnivel positivo.

Alberto Rodríguez González logró un puesto 12 senior y un tiempo de 1:56:29, y Cristina Alonso Prieto consiguió un puesto 13 con una marca en línea de meta de 3:03:09.

Este domingo, el club benaventano se dio cita en Valladolid, dentro del Cross de la Policía Municipal XII Trofeo IPA. Sobre una distancia de 8 kilómetros, Jaime Pedrero Santos conseguía el tercer puesto Máster E con un tiempo en línea de meta de 31:39.

También ha estado presente en el II Trofeo de Pista Ciudad de Benavente, en una gran mañana vivida en las pistas de atletismo, pese a que las marcas no se pueden validar debido a la falta de homologación de dichas pistas. Esto no fue impedimento para que los más de 120 atletas que participaron desde la categoría sub 8 hasta la de máster disfrutaran e hicieran disfrutar del atletismo en pista. Además, en el evento estuvieron el Club Vino de Toro Caja Rural, CD. Adarsa Corre Zamora y News Runners.

Se disputaron varias disciplinas a lo largo de la mañana desde los 50, 80, 100, 500, 1.000 y 1.500 ml hasta el salto de longitud y peso (3 kg). El club benaventano agradece la presencia en el trofeo al alcalde de Benavente, Luciano Huerga Valbuena, al concejal de deportes, Fernando Marcos Rodríguez y al diputado de Deportes de Zamora, Jesús María Prada Saavedra.

También agradece a Protección Civil, a Hyundai Pragamóvil y a todos los voluntarios del club Benavente atletismo en labores de organización y jueces del trofeo.

Al finalizar la prueba, se entregó un recuerdo conmemorativo del trofeo al alcalde Benavente, al concejal de Deportes Benavente, y al diputado de Deportes de Zamora.

También se reconoció la labor de la temporada a Alberto Guerrero Cascón y a Teresa Herráez Martin.

Como trayectoria se homenajeó con una placa al atleta Ángel Alejandro Nieto Felipe por sus años de compromiso con la marea azul del Benavente atletismo. Como punto final al evento se procedió a un lunch para todos los participantes y acompañantes en esta calurosa mañana.

Resultados del trofeo

1.500 ml. masculino. Absoluto

1º Ángel A. Nieto Felipe. Benavente atmo. 4:11.18

2º Roberto Llana Inés. Benavente atmo.4:16.24

3º Samuel Álvarez El Hasani. Benavente atmo.4:19.62

1.500 ml. masculino. Máster

1º Rafael Faundez Mayo. CD. Zamora Corre Adarsa. 4:55.93

2º Álvaro Lopez Barrio. CD. Zamora Corre Adarsa. 4:57.43

3º Francisco Vega Núñez. Benavente atmo. 4:58.24

1.500 ml. femenino. Absoluto.

1ª Elisa García Vara. CD. Zamora Corre Adarsa.5:46.18

2ª Mary o Gorman. Benavente atmo. 6:38.30

1.500 ml. femenino. Máster.

1ª Sara Rabadán Enríquez. Benavente atmo. 7:00.49

2ª Pilar García Canseco. Benavente atmo. 7:01.58

400 ml masculino

1º Alberto Guerrero Cascon. Benavente atmo. 51.21

2º Samuel Galende Hidalgo. Benavente atmo. 53.49

3º Daniel González Rodríguez. Sprint-León. 54.65

400 ml. femenino.

1ª lucia Sánchez Sobrino. Vino de Toro Caja Rural. 1:08.55

2ª Beatriz Camarzana Nistal. Benavente atmo. 1:18.28

3ª Paula Domínguez. Vino de Toro Caja Rural. 1:19.53

500 ml sub 10

1º Asier Cano. Benavente atmo. 1:54.49,

2º Mateo Cristóbal. Benavente atmo 1:56.46

3º Óscar Izquierdo. Benavente atmo. 1:57.90

1ª Maria Ganado. Benavente. 2:04.04

2ª Sara Avedillo. Vino de Toro. 2:04:49

3ª Isabel García. Vino de Toro. 2:07.24

500 ml Sub 12

1ª Elisa Cruz. Vino de Toro. 1:42.70

2ª Marina García. Benavente atmo. 1:43.11

3ª Paula Gangoso. 1:44.70

1º Raúl Perez. Vino de Toro. 1:53.00

2º Christian Cases. 1:54.93

3º Álvaro Hernandez. Vino de Toro. 1:56.00

1.000 ml. Sub 12

1º Adrián Bouzado. Benavente atmo. 3:56

2º Ángel Nistal Benavente atmo. 4:15

1ª Marina Rábano. Benavente atmo. 3:48

2ª Carla Álvarez. Benavente atmo. 4:18

3ª Xana Nieto. Benavente atmo. 4:32

1.000 ml Sub 14

1º Sergio Gangoso. Benavente atmo. 3:04.49

2º Yonas Mateo. Velsalamanca. 3:11.78,3º

3º Isaac Sanchez. Vino de toro. 3:27.14

1.000 ml sub 16

1º Ander Garmón Fernandez. New runners. 2:59.24

2º Marcos Nistal. Benavente atmo. 3:37.11

3º Héctor Nieto. Benavente atmo. 3:38.27

1ª Ángela Gallego. Benavente atmo. 3:29.02

2ª Lucia Maniega. Benavente atmo. 3:36.71

3ª Carla Gómez. Benavente atmo. 4:32.21

50 ml.sub 8

1º Pablo Alonso. Benavente atmo.

2º Roberto Cuadrado. Vino de toro

1ª Ariadne Gonzalez. Benavente atmo.

2ª Vega Morales. Benavente

80 ml. sub 14

1º Carlos Lopez. Benavente atmo. 10.40

2º Pablo Hernandez. Vino de Toro, 10.74

3º Sergio García. 10.76

1ª Medea Hernandez. Vino de Toro. 10.24

2ª Amaia Domínguez. 10.86

3ª Laura Maniega. Benavente atmo.10.92



100 ml. sub 16

1º Javier Gonzalez. Benavente atmo. 11.33

2º Christian Fernandez. Benavente atmo

3º Óscar García. Vino de Toro. 12.61

1ª Lucia Cases. Benavente atmo. 13.18

2ª Vega Blanco. Benavente atmo. 13.46

3ª Carla García. Benavente atmo. 13.65

Peso. (3 kilos)

Sub 16.

1º Javier Gonzalez. Benavente atmo. 11,37

1ª Patricia Perez. Benavente atmo. 5,15,

2ª Yasmina Franganillo. Benavente atmo. 5,14

3ª Victoria Cachón. Benavente atmo. 4,7



Sub 14.

1º Lian Casares. Vino de toro. 8,9

2º Rodrigo Zarzuelo. Vino de toro. 8,89

3º Diego Ibáñez. Vino de toro.8,69



Sub 18

1ª Beatriz Camarzana. Benavente atmo. 7,3



Longitud



Sub 8.

1ª Ariadne Gonzalez. Benavente atmo. 2,6

1º Roberto Cuadrado. Vino de Toro.2,6

2º Pablo Lopez. Benavente atmo.2,5



Sub 10.

1ª Maria Ganado. Benavente, 2,9

2ª Isabel García. Vino de toro 2,7

3ª Sara Abedillo. Vino de toro .2,5

1º Asier Cano. Benavente atmo. 3,24

2º Mateo Cristóbal. Benavente atmo. 3,2

3º Óscar Izquierdo. Benavente atmo 3,10



Sub 12.

1ª Elisa Cruz. Vino de toro. 4,10

2ª Marina García. Benavente atmo. 4

3ª Marina Rábano. Benavente atmo. 3,8

1º Álvaro Hernandez. Vino de Toro. 3,6

2º Adrián Bouzada. Benavente atmo, 3,6

3º Álvaro Martinez. Vino de toro. 3,5



Sub 14.

1º Isaac Sanchez. Vino de Toro. 4,7

2º Sergio García. Benavente atmo. 4,1.

3º Yonas Mateos. Velsalamanca. 4.0

Sub 16.

1º Óscar García. Vino de Toro. 5.

2º Óscar Mezquita. Benavente atmo. 4,8.

3º Marcos Nistal. Benavente atmo. 4,4



Sub 18

1º Pablo Samaniego. Benavente atmo. 5,6

2º Samuel Galende. Benavente atmo. 5,5

