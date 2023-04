Ronaldo pone la salvación del Pucela en manos de un entrenador de su confianza e inexperto en Europa

Noticias relacionadas El Real Valladolid cambia su posición y despide a Pacheta

Era un secreto a voces desde hace semanas en Brasil. Paulo Pezzolano, exentrenador del Cruzeiro, club también propiedad de Ronaldo, será el nuevo técnico del Real Valladolid, en detrimento de Pacheta, que fue fulminado este pasado lunes tras un comunicado sorpresa del club. De esta manera, los blanquivioletas ponen la salvación en manos de un mister que vivirá su primera experiencia en Europa a sus 39 años. Así lo ha comunicado el propio director deportivo del Pucela, Fran Sánchez, que sí ha matizado que todavía no lo han hecho oficial por los famosos "formalismos".

En este sentido, ha explicado que todavía falta la firma del contrato y tramitar toda la documentación para poder hacerlo oficial, aunque sí ha avanzado que los abogados del club les han transmitido que "está todo ok". Por ello, su esperanza es cerrar ya definitivamente cuanto antes su llegada para que pueda sentarse en el banquillo ante el Mallorca este domingo. No obstante, Sánchez ha advertido que de no poder tramitar todo antes del encuentro, teniendo en cuenta que el jueves y viernes son festivos, hay "gente preparada y con licencia" que pueda hacerlo. Alguien que previsiblemente se entiende sería Julio Baptista, entrenador del Real Valladolid Promesas.

El uruguayo llega a orillas del Pisuerga con un objetivo muy claro: volver a encauzar las aguas y recuperar el buen juego que se perdió en estas últimas jornadas hasta la humillación en el Santiago Bernabéu, donde los pucelanos cayeron por 6-0. Firma por lo que resta de temporada con opción a una más en caso de cumplir con el cometido.

Pezzolano abandonó el Cruzeiro el pasado 20 de marzo, después de ascender al equipo a la Serie A brasileña y haciéndolo con un juego que encandiló a sus aficionados. La decisión parecía extraña, pero el mister aseguró que era una cuestión que tenía meditada desde meses antes, alegando que necesitaba un descanso para estar con su familia. Sin embargo, sorprendió a los medios locales, que ya desde entonces colocaron al exfutbolista en la órbita del otro club de Ronaldo, el Real Valladolid.

Esos días también dio la casualidad de que Fran Sánchez se encontraba allí en Brasil para conocer sus métodos de trabajo, tal y como ha admitido en la rueda de prensa. Pero, sin embargo, el director deportivo pucelano ha asegurado que él mismo tampoco conocía la decisión de Pezzolano de abandonar el Cruzeiro, desmintiendo de esta manera las "especulaciones" que según él se han generado alrededor de ello.

Bien es cierto que por esas fechas el Pucela venía de perder contra el Real Betis en el Benito Villamarín, pero previamente había encadenado tres encuentros sin derrota con dos victorias y un empate. Por ello, desde España tampoco se dio mucha importancia a esta salida de un hombre de confianza del astro brasileño.

Sin embargo, la situación desde entonces cambió por completo en el Real Valladolid. El Celta de Vigo vapuleó a los de Pacheta en Balaídos. El juego del equipo pasó a ser totalmente apático, sin ninguna idea definida y con poca garra. Los pucelanos ganaron al Espanyol y empataron contra el colista, el Elche, en un partido en el que se perdieron dos puntos en los últimos minutos del encuentro. Luego llegó el Athletic Club de Bilbao, que ganó sin dificultad en Zorrilla y, por último, el detonante, la jornada ante el Real Madrid.

Finalmente, Pacheta fue fulminado este lunes, inmerso en una vorágine de malos resultados sin atisbos de poder recuperar un ambiente que se había enrarecido en las últimas semanas. No obstante, el director del Gabinete de la Presidencia, David Espinar, había ratificado, hasta en dos ocasiones, semanas antes al mister burgalés, de quien llegó a asegurar que seguiría hasta final de temporada.

A las 13:01 de ayer el Real Valladolid publicó un comunicado en el que daba a conocer, por sorpresa, la destitución de Pacheta. Desde ese momento, el nombre de Paulo Pezzolano salió a la palestra, hasta que hoy, 24 horas después, se ha hecho oficial la incorporación del uruguayo.

Un hombre de confianza de Ronaldo en el Cruzeiro, y por tanto apuesta personal de él a pesar de negarlo el director deportivo, que sí ha reconocido que desde la propiedad le recomendaron como entrenador, sin experiencia en Europa y que a sus 39 años afronta un reto mayúsculo como es lograr la salvación en una de las ligas más fuertes del mundo. Todo ello dentro de un vestuario que se ha visto cuestionado por la afición en todos estos últimos meses y que incluso ha mostrado sus disconformidades con los pitos a pesar del mal juego y los resultados peores.

Las muestras de cariño a Pacheta

Aunque los resultados no estaban siendo ni mucho menos alentadores y su destitución ya empezaba incluso a ser una reclamación, Pacheta ha desatado todas las buenas palabras de la gran mayoría de aficionados en redes sociales. Su salida ha supuesto poner fin a una etapa en la que el burgalés volvió a recuperar la ilusión de la ciudad en apenas un año, tras retornarlo a la máxima categoría después de un descenso que se veía venir en todos lados salvo en las esferas del club, que en ese momento optó por la estrategia contraria y mantuvo a Sergio González en el banquillo.

Desde el anuncio del despido de Pacheta, las redes sociales se han plagado de comentarios de cariño hacia el técnico, que se ha despedido hoy a las 11:00 horas en la sala de prensa del estadio José Zorrilla. Incluso una buena torna de jugadores también dijo adiós al ahora ya exentrenador pucelano en sus cuentas personales.

