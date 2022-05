Las peñas merengues en Castilla y León, listas para la final de Champions: "París bien vale un esfuerzo"

28 de mayo. Una fecha marcada en ‘blanco’ para todos los aficionados al Real Madrid. Mañana, el conjunto merengue buscará su decimocuarta Liga de Campeones (la Copa de Europa de toda la vida) en la gran final de París contra el Liverpool. Toda España pondrá su mira en este encuentro que no deja indiferente a nadie. Y como es lógico, Castilla y León estará también muy pendiente.

En la Comunidad existen 125 peñas oficiales registradas en el club blanco y EL ESPAÑOL NOTICIAS de Castilla y León ha querido hablar con cuatro de ellas para que narren cómo lo van a vivir, si serán alguno de los afortunados que viajen a París para ver en directo la final de ‘Champions’ y todas las anécdotas que estos encuentros acarrean. En capitales de provincia, en pueblos grandes y pequeños, el blanco estará de moda mañana.

Peña Real Madrid de La Bañeza

En La Bañeza (León) se encuentra una de las peñas más antiguas que existe en Castilla y León, la Peña Real Madrid de La Bañeza, fundada en el año 1954, por lo que cuenta con 68 años a sus espaldas. Presidida por Isaac García, cuenta en la actualidad con un censo de 260 socios. Esta final, por motivos de logística, dado el número de socios, lo verán divididos en grupos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, a la finalización del encuentro, se reunirán todos para celebrar el posible triunfo en una de las emblemáticas fuentes de la ciudad, a la que acuden cada vez que su equipo logra un título, ya lo hicieron hace un mes con la conquista de la Liga.

Además, varios socios acudirán a presenciar la final en París, entre ellos el presidente. “Nuestro viaje comienza el viernes. Nos desplazaremos en un autobús con diversas peñas de la provincia para, después de 16 horas de viaje, presenciar la final en París. Toda una aventura, que reunirá emoción, cansancio y esperemos que una gran celebración por el triunfo de nuestro equipo”, aventura Isaac.

Ya en las anteriores finales viajaron en bus, incluso a Cardiff, más de 28 horas de viaje. “Lo que haga falta para apoyar al equipo”, apunta. Después, harán una cena de celebración de aniversario y de título en la que se reúnen unas 300 personas cada año, y dónde los acompañan varios exjugadores del Real Madrid, así como representantes del club.

García se muestra entusiasmado con la posibilidad de un nuevo título: “Si París bien vale una misa… París bien vale un esfuerzo para traernos la decimocuarta. Hasta el final, vamos Real! Hala Madrid!”.

La Junta Directiva en la que aparecen tres jugadores del Real Madrid, Paco Bonet, Agustín y Pepe Salguero

Peña socios Real Madrid Segovia

Para formar parte de esta peña es imprescindible ser socio o abonado del Real Madrid, esta fue la causa por la que se creó allá por 2001, para poder viajar cada encuentro al Santiago Bernabéu. Luis Ignacio Sebastián es su secretario y todo un amuleto de la suerte para el club dirigido por Carlo Ancelotti. Estuvo en la final de París (Valencia) y se ganó. Estuvo en la de Glasgow (contra el Bayer Leverkusen) y se ganó. Por eso no duda de que no hay dos sin tres. “No vamos de favoritos, pero mejor. Tenemos que saldar cuentas con lo de Mbappé y con la UEFA”, avisa, y es que el segoviano ve en el equipo “las mismas ganas” que en anteriores Copas de Europa. “Tengo claro que ganaremos, este equipo se transforma en estos partidos”, aventura. Aunque son cerca de 60 socios, solo un 15% estará en París. En su caso viajará con su hijo en autobús desde Madrid junto a la federación de peñas. Lamenta no poder ir en otro medio pero ha comprobado como los precios de transporte y estancia en París se han disparado con motivo de la final de la Liga de Campeones.

Luis Ignacio hace 22 años en la final de París de la Champions

Peña madridista Matapozuelos

La peña madridista Matapozuelos nació en esta pequeña localidad vallisoletana de poco más de 1.000 habitantes en febrero del 2015. En esta villa gastronómica nunca falta el buen ambiente cuando juega el Real Madrid, y es por eso, que un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, decidieron formar esta peña, movidos por una sola pasión, el futbol, o mejor dicho, su equipo, el Real Madrid. El sábado se reunirán en el Mesón Felipe, y que como no podía ser de otra manera es un bar regentado por dos hermanos madridistas. “Los peñistas no solo nos reunimos para ver los partidos en nuestra sede, celebrar sus títulos o llorar sus derrotas, sino que cada año hacemos una comida de hermandad, vamos al Santiago Bernabéu a disfrutar del buen futbol en directo”, afirma el presidente César Calvo, que lamenta que por falta de tiempo ningún componente vaya a poder estar en la capital gala. "Si me han pedido entradas a última hora peor ya era tarde".



Ya han celebrado la undécima, la duodécima y la decimotercera, “nada más comenzar nuestra andadura”, por eso, algún que otro madridista nos apodó como ‘la peña talismán’. Ahora quieren que llegue la 14.

Peña madridista Matapozuelos

Ávila Blanca

En Ávila capital, la única, se erige la peña madridista Ávila Blanca, tiene su sede en el Bar La Canaleja, a la fueras de la ciudad y con una terraza preparada con jardín y pantalla grande para ver el encuentro. Miguel Ángel es su presidente que cuenta una de las curiosidades que deparan estos encuentros. En el bar tienen a uno de los camareros que también forma parte de la peña, pero claro, el sábado tiene que estar a servir o al partido. Por eso, los peñistas han hablado con el dueño del bar para que esas dos horas (tres si hay prórroga y penaltis) el jefe contrate a otra persona. Por supuesto, la peña ‘apechuga’ con todos los gastos, y el único requisito es que el contratado sea del “Atleti o del Barcelona”, bromea.

Una peña formada por casi 100 personas, “no más porque luego la logística de entradas es complicada”, apunta el presidente, y que tiene todo preparado para una posible celebración. El sábado será un día especial y quedarán tres horas antes para realizar sorteos y algún acto previo a lo que puede ser otro día “histórico” para esta peña.

Componentes de la Peña Ávila Blanca

