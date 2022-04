Pacheta pide toda "la fuerza" a la afición para conseguir el ascenso directo en mayo

El Real Valladolid se encuentra en el tramo decisivo de la temporada y este sábado afronta un importante duelo en Zorrilla contra la UD Almería. “Hemos llegado aquí, estamos en la situación que queremos y a seguir. Nos vamos a enfrentar a un rival buenísimo. Es un equipo que está preparado para estar ahí, como nosotros. Vamos a pelear hasta el final. Todos vamos a tener vida después de pasado mañana”, explicó Pacheta este jueves en sala de prensa.

Además, el técnico lanzó una lanza en favor de su equipo, del cual destacó las “muchas alternativas” que ofrece. “Estoy feliz de afrontar el partido de pasado mañana. El Real Valladolid es un equipo grande, de Primera. Hoy somos los terceros de Segunda, pero vamos a pelear por estar entre los dos primeros en mayo”, dijo.

Pacheta aseguró que saben “las virtudes del Almería” y que su objetivo será “minimizarlas”. “Es un equipo muy bien trabajado. Será un partido bonito para el espectador. Nosotros lo hemos preparado para ganar, seguro que igual que ellos. El Almería es mucho más que Sadiq, aunque sea de los más determinantes de esta Liga. Es una de sus virtudes, pero tiene muchas más con Ramazzani, Appiah, Portillo, Akieme, Sousa…”, analizó.

Y es que el entrenador blanquivioleta incidió en que solo piensa en “ganar”: “Luego el partido irá por los derroteros que vaya. Somos un equipo valiente y tenemos que intentar estar juntos. Todos los modelos de juego tienen sus virtudes e inconvenientes. Intentamos detectar todos los detalles para solucionarlos. Intento exigir al jugador lo que entreno y esa es una de las virtudes que tenemos”.

Empujar hasta el final

Además, dio valor al apoyo de la afición en esta recta final. “Desde aquí pedirles toda la fuerza con todo mi cariño. En estos momentos somos el mejor local y necesitamos ayuda. Es momento de empujar pase lo que pase. Necesitamos que estén como el último día. Va a ayudar mucho a que metamos los goles. Este campo aprieta”, comentó.

El tramo decisivo se presenta complicado y ajustado, por lo que enlazar triunfos será un paso importante: “Si eres capaz de enganchar dos victorias, hay poco tiempo de margen. Aunque puedes hacerlo, crees que ya lo tienes y luego es peor. Todo se decidirá en las tres últimas jornadas. Va a ser difícil que alguien se escape… Y cuidado con los que vienen desde atrás”.

Y es que confía en que todos aporten su granito de arena. De hecho, apuntó que Weissman, El Yamiq y Javi Sánchez están “prácticamente en condiciones de jugar”. “Hay uno que tiene más molestias. Creo que van a estar los tres el sábado. Weissman tuvo una sobrecarga. Es un tema del calor que hace, como Monchu. Son lesiones de deshidratación del músculo. Le hizo una pequeña contractura”, expuso.

Quien no estará es Sergio León, que fue sancionado por el incidente ocurrido hace varios meses en El Molinón, algo sobre lo que Pacheta fue preguntado: “Es una sanción que, en principio, considero desproporcionada, pero es una opinión personal. Este gesto, que no debe hacer, se produce en octubre. Esto es durísimo. Que le caiga el 10% de sanción por una acción como esa… No la debe hacer y tiene que asumir las consecuencias, pero algo no cuadra en todo esto por los tiempos. Cuando llega la hora de la verdad, quedan siete partidos y entre ellos están Eibar y Almería… El primer error es suyo, pero a mí me sigue pareciendo muy desproporcionada la sanción”.

Respecto a ello, Pacheta señaló que el objetivo es dar la vuelta a las sensaciones para convertirlas “en positivo”. “Parte de eso lo tiene Sergio. Ahora tiene que empujar y dar ánimos. Él estaba informado absolutamente de todo y estábamos esperando a ver si podíamos resolver a nuestro favor. Está jodido”, concluyó.

