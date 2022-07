El Atlético Valladolid presenta a los jugadores macedonios Darko Dimitrievski y Dime Dimitrioski

Las presentaciones de las nuevas incorporaciones en el Recoletas Atlético Valladolid continúan y hoy viernes han pasado por el Hotel Colón Plaza los dos jugadores macedonios que ha fichado el club de cara a esta campaña 2022-23

Ellos son Darko Dimitrievski y Dimitar Dimitrioski, que han sido sometidos esta mañana al reconocimiento médico, y han estado flanqueados en su estreno ante los medios por el gerente del club, Paco Ollero, y el entrenador David Pisonero. Como Toledo, el primer jugador en ser presentado, Dimitrioski coincidió con el técnico pucelano en el RK Vardar, durante los meses que Pisonero permaneció como primer entrenador del club de la capital macedonia, Skopje.

El gerente Paco Ollero, presentaba así a los nuevos miembros de los gladiadores azules, “estamos hablando de dos jugadores macedonios importantes para el equipo y dos chicos encantadores. Darko puede desarrollar facetas defensivas y ofensivas desde el lateral izquierdo y Dime es un jugador más joven, extremos izquierdo y central, que estuvo con Pisonero en Vardar y que seguro que pronto domina nuestro idioma”, resumió Ollero.

El lateral izquierdo especializado en labores defensivas, Darko Dimitrievski natural de Veles, tiene 29 años y mide 1,94. Su último club fue el TV Emsdetten alemán de la Bundesliga 2 y atesora una dilatada experiencia a nivel internacional, habiendo militado en equipos de países como Macedonia, Hungría, Catar, Israel y Alemania, además de haber cumplido cinco temporadas en España dentro de la Liga Asobal donde ha intervenido hasta la fecha en 118 partidos y marcado 266 goles.

Al margen de ello, el jugador tiene experiencia en competiciones europeas, primero en la EHF Cup y posteriormente en la Champions League con el RK Metalurg (2016-2018). El nuevo jugador del Recoletas también ha sido convocado con la selección nacional junior y absoluta de Macedonia del Norte, disputando los Juegos del Mediterráneo 2018.

Dimitrievski analizaba de esta forma su llegada al Recoletas, “dar las gracias al club por permitirme estar aquí, llevo 2-3 años hablando con David y este año por fin he podido venir para ser parte de este equipo. Conozco el país y la Liga Asobal, el idioma me hace estar más tranquilo y puedo relacionarme con gente del club. Espero que hagamos un grupo bueno, los compañeros son buenos jugadores y estamos entrenando bien, aunque somos un equipo joven tenemos que mantener una mentalidad ganadora”, subrayó Darko.

El primera línea balcánico se definió como “un defensor que quiere pelear y hablar, dar un paso más a la defensa y darle agresividad. Puedo ayudar al equipo en ataque en uno contra uno, jugar con el pivote y a veces lanzar”, dijo.

Por su parte, Dime Dimitrioski es un jugador versátil, que puede ocupar el extremo izquierdo y el central. Nacido en la localidad de Prilep, procedente del Eurofarm Pelister 2 tiene 24 años y mide 1,83 de estatura. Es internacional absoluto con Macedonia del Norte con la que disputó el Mundial de Egipto 2021, así como en categoría cadete, juvenil y junior. El nuevo integrante del Recoletas, jugó la EHF Champions League con el Vardar, con el que ganó una liga y una copa, y con el Metalurg, con el que conquistó también la Copa de Macedonia.

Dimitrioski, que prometió comunicarse ya en español en su próxima rueda de prensa, se expresaba así en el acto, con la traducción de su compatriota, “estoy muy agradecido y feliz por poder salir de mi país por primera vez y estar en España. Conozco a David de Vardar y creo que podemos hacer las cosas bien, quiero seguir creciendo por el equipo y darlo todo en el campo. Desde el primer día que llegué me siento como si llevara muchos años y todos los jugadores me han aceptado y esto me ha dado más energía”, indicó Dime en su presentación.

Dime resaltó su conexión con el entrenador Pisonero como clave en su llegada, “conozco a David y además en España se juega buen balonmano, ya que he jugado para Raúl o Parrondo y quiero aprender el sistema del balonmano en España y estar el máximo de años. Todos los jugadores quieren ir hacia arriba en su carrera, pero por ahora quiero estar aquí y aprender todo lo que pueda de mis entrenadores, club y compañeros”, aseguró.

En cuanto al técnico del Recoletas David Pisonero, explicaba el porqué de la llegada de los dos macedonios, “cuando llegué a Macedonia tuve una percepción de que allí se demanda la forma de como vemos el balonmano en España. Lo que yo quería en España era la pasión y la entrega de como viven allí el balonmano y por eso incorporamos a estos dos jugadores para que insuflen eso en el vestuario y sea parte del ADN del equipo”, sostuvo.

Sobre Darko, Pisonero lo definió como, “un veterano del que esperamos muchísimo, que sea uno de nuestros estandartes y defensivamente nuestro jugador franquicia. Tiene que subir el contraataque y jugar arriba ese balonmano sencillo que el domina pero que para nosotros es clave. Es capaz de comunicarse con sus compañeros de una manera fluida y eso es importante. Me gustó su forma de jugar y su carácter cuando lo conocí en Santander hace tres años y espero que aquí alcance su mejor nivel”, señaló.

Al respecto de Dime Dimitrioski, el técnico comentó lo siguiente: “Es un jugador que tuve en Skopje. Con un carácter y disposición de trabajo increíble, es muy versátil, que es lo que más nos ha llamado la atención, y capaz de hacer muchísimas cosas en el campo lo que le hace un jugador distinto. Su forma de defender es intensa, versátil, inteligente y con carácter y nos puede dar mucho en situaciones intermedias y defensas abiertas”, concluyó el responsable del Recoletas.

