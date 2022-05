El partido más difícil de todos

El último partido de la fase regular del UEMC Real Valladolid Baloncesto también es “el más difícil de todos” para Paco García. Y así lo ha reconocido el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro en la cancha del Palmer Alma Mediterránea, el cual pone el punto final a la liga regular, aunque los blanquivioleta aspiran a que no lo haga también a la temporada.

“Suena un poco extraño, pero es el más difícil de todos los que hemos jugado porque el entorno no es lo suficientemente correcto como que a mí me gustaría. Se habla de que Palma ha descendido, de que se les ha ido un jugador importante, de lo que pueden hacer Cáceres, o TAU Castelló con Gipuzkoa… y lo más importante es que nosotros ganemos”, reconoció Paco García en sala de prensa.

“Me disgustaría mucho que nos distrajéramos con todas esas cosas paralelas a nuestra victoria porque sin ella, no hay nada que hacer. Desde que lleguemos al pabellón tenemos que mostrar que venimos a ganar. Es un partido que va a ser difícil de jugar porque ellos cuentan Pol Figueras, que está entre los cuatro mejores bases de la competición, el mejor anotador de la liga, Wesley Van Beck, un pívot dominante, Thomas Pavelka, que está dominando los aros y viene de coger 17 rebotes. Además de ellos cuentan con gente interesante como Kostadinov, Cosialls… todos son buenos jugadores y profesionales, igual que sus entrenadores, y van a querer despedirse de la mejor manera posible”.

Sin embargo, el técnico volvió a incidir en que solo cuenta lo que haga su UEMC Real Valladolid Baloncesto. “Lo realmente importante es ganar nosotros e insistiremos en el vestuario. Intentaremos concienciar al equipo de que el mensaje es claro: hay que ganar. Y si después no entramos en los playoffs después de una victoria, nos felicitaremos por el trabajo y terminaremos con buen sabor de boca”.

De ese modo, el UEMC Real Valladolid Baloncesto visitará a un Palmer Alma Mediterránea Palma que, a pesar de que está descendido matemáticamente, pondrá las cosas muy difíciles. “Tengo mucho respeto por los profesionales que están en una cancha y los entrenadores. Estoy seguro de que han entrenado con seriedad y rigor para despedirse bien, con una alegría. Vamos a viajar en el día, con tiempo de sobra para descansar y convivir y quizá sea un buen momento para que estemos pendientes de lo que tenemos que estar. No quiero que estemos dispersos y pienso que el halago debilita. Vamos a intentar ganar para ver si la suma de todas esas cosas, el terminar con balance positivo, con una racha estupenda y tener más puntos a favor que en contra nos dan pie al loro mayor d ellos playoffs. Y si no, nos llevaremos esos pequeños trofeos de vacaciones”.

Finalmente, el entrenador vallisoletano fue preguntado sobre el resto de partidos que condicionan el devenir del UEMC Real Valladolid Baloncesto. “No gasto ni un minuto de energía en lo que no puedo controlar. A lo mejor Granada da premio a los que menos han jugado, o a lo mejor van a ganar porque quieren cerrar como campeones. Gipuzkoa tiene serias opciones y Castellón y Cáceres, que juegan en casa, pueden no fallar o caer teniéndolo en la mano... No puedo hacer nada ni depende de mí. Tenemos que estar centrados en lo nuestro”.

Sigue los temas que te interesan