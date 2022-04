Partido a partido sin mirar más allá... pero con el Playoff como sueño

El UEMC Real Valladolid Baloncesto afronta el último mes de competición y sigue abonado al ‘partido a partido’. Y así lo ha ratificado Paco García en rueda de prensa. El técnico vallisoletano compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido ante TAU Castelló, equipo al que ha desglosado y halagado un día antes del enfrentamiento (sábado, 19.00 horas en Pisuerga).

“Es un partido importante como todos y no miramos más allá del siguiente, que es Castellón. No da para pensar ni mirar más allá. Es una de las grandes plantillas de la competición, con altibajos, pero su plantel impresiona uno por uno. El trío Hermanson-Stutz-Rozitis promedia cerca de 40 puntos; la dupla de bases la forman Alvarado, que domina el partido, y Faner, que tiene muchos puntos en las manos; y una segunda unidad que presenta jugadores capaces de entrar en el Quinteto de la Jornada como son Jorge Bilbao, Edwards u otros muchos jugadores. Un equipo grande, fuerte y contra el que tenemos que hacer un buen trabajo en el terreno defensivo, equilibrar el partido en rebotes y no encajar mucho si queremos tener opciones de ganar”.

Asimismo, Paco García fue preguntado por el basketaverage ante el cuadro azulejero. “Ojalá llegue le momento de pensar en ello porque sería una magnífica noticia. Allí perdimos de seis puntos, no es prioritaria. Nosotros intentaremos ganar, intentaremos hacerlo con ese average e intentaremos dejar al público encantado”.

Precisamente el técnico blanquivioleta fue preguntado por la sensación de la afición. “La gente me transmite por la calle el sentimiento de seguimiento del equipo. Hemos pasado del ‘Venga, que nos salvamos’ al ‘Venga, que nos jugamos los playoffs’ y lo noto. Me llena que el público se divierta cuando viene a ver al equipo. Es satisfactorio”.

El entrenador del UEMC Real Valladolid Baloncesto, además, incidió en la importancia del apartado defensivo y en la motivación del equipo. “Ante encajábamos una media de 79.4 puntos por partido y ahora en estos últimos partidos 14 menos, 65.3. En Prat hicimos uno de esos partidos en los que te vas con una sensación fantástica de que todo lo que has preparado ha salido bien, lo cual es mérito de los jugadores por interpretarlo en el campo. Estamos entrenando fuerte y bien. No se borra nadie y el único fastidiado soy yo con un virus estomacal que me ha dejado triturado. El equipo está muy metido y con ganas de ganar”.

Finalmente, Paco García fue preguntado por Ronaldo y lo que supone tener un equipo filial en Liga EBA. “Las veces que he hablado con Ronaldo ha sabido perfectamente si hemos ganado o cómo está el equipo. Está informado de lo que pasa con el equipo y que se preocupes es un motivo de alegría. La posibilidad de tener un conjunto en Liga EBA se consiguió y es muy importante, aunque ahora esté en Primera Nacional, luchando por ascender. La Cantera tiene un objetivo deportivo, el de ayudar al primer equipo a entrenar como sucede con nosotros y el papel que están teniendo; y uno social, con los jugadores. Pienso que se debería alargar un año más la etapa Junior para formarse y darles más recorrido”, concluyó.

