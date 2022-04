El UEMC Real Valladolid Baloncesto buscará la 12ª victoria del curso este miércoles en Alicante

Paco García compareció ante los medios de comunicación unas horas antes de que su UEMC Real Valladolid Baloncesto se eche a la carretera con rumbo Alicante para disputar el encuentro de este miércoles a las 20.45 horas en el Pedro Ferrándiz.

"Afrontamos una semana importante de cara a la clasificación y vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible. Es un partido complicado ante un rival muy fuerte y cuya clasificación no es acorde con la plantilla que atesora, muy cambiada con respecto al partido de ida", abrió el técnico vallisoletano antes de analizar al HLA Alicante en profundidad.

"En la ida no jugó Llompart, que es el auténtico motor. Han cambiado a Simmons por Hearst, un excelente anotador, y a Cabral por Galán, que está haciendo un trabajo importante. Y a Pitts, el buque insignia durante las últimas temporadas, por Trotter, que es un toro físicamente. Si a eso le añades Matulionis, Jakstas, Van Zegeren, Menzies o Pilepic, hablamos de una plantilla muy fuerte que está luchando por los playoffs. Van a buscar la victoria igual que nosotros por nuestra situación".

Ante el HLA Alicante, de ese modo, el UEMC Real Valladolid Baloncesto pondrá fin a un parón competitivo que ha servido para reajustar las piezas y preparar al equipo para la recta final de la liga. "Estos diez días no han sido tan buenos como pretendía. A las bajas de Juan García-Abril y Fernando Revilla le hemos sumado la parada de Raffington en tres entrenamientos, la de Pantzar en uno, la de Pippen en otro par… y eso merma la planificación. Gracias a los canteranos Nacho García, Íñigo Mayorga y Adrián de la Fuente hemos podido entrenar bien. Son las circunstancias y nos amoldamos".

"Llegamos bien al partido. Hemos hecho un trabajo físico francamente bueno a nivel de ritmo e intensidad para intentar hacer mañana un partido lo más físico que podamos para medirnos a un equipo mucho más grande que nosotros. Lo de jugar dos partidos en cinco días lo agradecemos. Los jugadores prefieren eso a una semana de entrenamientos. Estamos bien para afrontarlos, es el deseo y el objetivo. Esperemos que estén todos disponibles".

Finalmente, y preguntado sobre un posible "efecto gaseosa" en el equipo, Paco García respondió. "Me preocupaba mucho en las primeras semanas y se lo digo a los jugadores. Hemos hecho buenos entrenamientos y es para estar contentos. La clave es ser conscientes de que no vamos a ganar todos los partidos, pero no quiero que sea una vuelta a las andadas. Tenemos que ser el equipo que defensivamente ha dado un nivel francamente bueno y subir nuestras prestaciones ofensivas", concluyó.

