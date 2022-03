El canterano del Real Valladolid que con 15 años ha tocado el cielo de la División de Honor

A veces los sueños se cumplen. En ocasiones, hacerlos realidad implica algún tipo de acción divina o una buena dosis de suerte, pero en general, suele conllevar voluntad y sacrificio. También talento, la capacidad para sobresalir que lleva a alguien al éxito.

Fernando Vaquero Añibarro, nunca olvidará el pasado domingo 6 de febrero. Estadio Municipal de La Albuera, enfrente y actuando de local la Gimnástica Segoviana Sub19, allí un chaval de 15 años (lo habitual de la categoría es ver a jóvenes de, al menos, 17) vive su estreno como futbolista en División de Honor. Juega 68 minutos, lo hace como titular.

La historia había comenzado esa misma semana, cuando Vaque, como es conocido, recibe una llamada de los entrenadores del Real Valladolid. En ella le comunican que "el viernes entrenaba con el cadete (donde juega normalmente) porque al día siguiente se ejercitaba con el División de Honor para jugar con ellos el domingo".

Fernando Vaquero durante el día de su estreno con el División de Honor

"No me esperaba que me llamaran y menos ser titular", afirma Fernando, que al enterarse de su inclusión en el once inicial "estaba nervioso, sobre todo, al empezar a calentar" después apoyado por el resto de sus compañeros “gané confianza y el partido lo jugué más suelto”.

Sobre su debut, la joven promesa del Pucela asegura que "ha sido una experiencia increíble, estar allí con los compañeros. Vivir la emoción de poder debutar y sentir que jugué bien".

Su vida antes del Real Valladolid

Vaquero es un chico normal de 16 años que acude al colegio La Enseñanza - Compañía de María donde lleva los estudios "bastante al día y con notas correctas". Con sus amigos todo sigue igual, aunque reconoce que “alguna cosa le han dicho, aunque tampoco les importa".

Hasta llegar a la disciplina blanquivioleta, Vaque que empezó a jugar al fútbol con 8 años, pasó por varios equipos. El primero de ellos fue el San José, después recaló durante una temporada en el Betis, club del barrio Delicias de la capital. El siguiente paso fue el Laguna donde tras "2 o 3 temporadas" recibió la llamada del Real Valladolid para un torneo. Tenía 12 años y acababa de empezar su etapa en el Pucela.

Su idea "a corto plazo", es continuar en el cadete vallisoletano. El club, de momento no le ha dicho nada sobre si volverá a ponerse a las órdenes de Borja Fernández en el División de Honor, aunque según nos cuenta el joven extremo "hay un par de lesionados, y nunca se sabe".

La joven promesa vallisoletana

Sobre sus planes a largo plazo, Fernando se muestra tranquilo, la idea es permanecer en el Pucela (con el que, a día de hoy, no tiene contrato) y después "si algún club me quisiera habría que verlo. No me importaría, pero aquí estoy muy contento". Su corazón es del Real Valladolid, aunque también confiesa que "me gusta el Barça" y aunque admira a "Iniesta y Xavi" su ídolo sobre todo es "Messi".

La perla de la cantera blanquivioleta, volvió a disputar unos minutos con 'los mayores' la siguiente jornada de liga, y pasé lo que pase ahora, solo tiene palabras de agradecimiento para "todos los que me han apoyado y han confiado en mí". Además, Fernando tampoco se olvida del técnico del División de Honor, Borja Fernández, porque "no es fácil poner a un chaval de 15 años a jugar".

Sigue los temas que te interesan