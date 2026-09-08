Pardo llama al Gobierno a "reflexionar sobre el modelo educativo que está fracasando" tras publicarse el Informe PISA

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, hizo hoy un llamamiento al Gobierno de España a “reflexionar sobre el modelo educativo que está fracasando” tras la bajada generalizada del país en el nuevo informe PISA, realizado con pruebas al alumnado en la primavera de 2025 y publicado hoy por la OCDE.

En declaraciones recogidas por Ical durante la presentación de los resultados relativos a Castilla y León, Pardo señaló a la LOMLOE como responsable de la caída de los datos en el conjunto del país, que incluye también a Castilla y León, dado que el informe PISA de 2025 es “el primero que evalúa los resultados al calor o al frío de una ley impuesta sin diálogo y de espaldas a toda la comunidad educativa”.

“Ha traído un claro empobrecimiento del currículum y del nuevo sistema de evaluación de competencias, del que solo recibimos quejas”, sostuvo Pardo, que aprovechó este informe PISA para hacer “una llamada al diálogo” al Gobierno y a “hacer una profunda reflexión a nivel internacional y nacional” por la caída generalizada del rendimiento educativo, dado que 23 de los 25 países mejor situados en el informe PISA han bajado sus datos con respecto al último, realizado en 2022.

En todo caso, y pese al descenso en todos los indicadores para Castilla y León, Pardo continuó situando a la Comunidad “en la élite” del sistema educativo español al situarse como la única comunidad pluriprovincial, y la segunda junto a Madrid, que se ubica en el podio en las tres materias analizadas por el informe: Ciencias, Matemáticas y Lectura.