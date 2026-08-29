El 80,9% de las universitarias juega solo a videojuegos gratuitos frente al 28,5% de los hombres, según la UEMC

Hombres y mujeres juegan a videojuegos en proporciones similares, pero existe una clara brecha de género en los hábitos de consumo de videojuegos.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid y la Universidad de Cádiz revela importantes diferencias en el gasto, la duración de las partidas, las plataformas utilizadas y el seguimiento de las competiciones de e-sports entre estudiantes universitarios de la Generación Z.

La investigación ha sido publicada en la revista científica Comunicación y Sociedad bajo el título 'La prescripción en el mundo gaming. Un análisis sobre estudiantes universitarios españoles'.

Esta analizó las respuestas de 603 estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Universidad de Cádiz, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidade do Algarve (Portugal) para conocer sus hábitos de consumo de videojuegos, el tiempo que dedican a jugar, el dinero que invierten y su relación con el ecosistema gaming.

Uno de los resultados más destacados es que el 80,9% de las mujeres juega exclusivamente a videojuegos gratuitos, frente al 28,5% de los hombres.

Los datos apuntan a una mayor presencia femenina en el ecosistema free-to-play (videojuegos gratuitos), especialmente en dispositivos móviles y con sesiones de menor duración, mientras que los hombres muestran una participación más intensa en videojuegos de pago, consolas y modos competitivos.

La diferencia también se refleja en el tiempo dedicado al juego. El 36,9% de las mujeres limita sus sesiones a un máximo de 30 minutos, mientras que el 16% de los hombres afirma jugar durante más de cuatro horas por sesión, un porcentaje que entre las mujeres se reduce al 0,9%.

El estudio detecta asimismo una menor vinculación femenina con el seguimiento de competiciones de videojuegos. El 86,9% de las mujeres asegura no seguir torneos ni e-sports, frente al 64,8% de los hombres, lo que evidencia una participación significativamente menor como espectadoras de este tipo de contenidos.

En el plano económico, las diferencias vuelven a ser notables. Mientras que ocho de cada diez mujeres utilizan exclusivamente videojuegos gratuitos, el 13,2% de los hombres declara gastar más de 200 euros al año en videojuegos, una cifra que entre las mujeres apenas alcanza el 0,4%.

Los investigadores concluyen que la principal brecha de género en los videojuegos ya no está en el acceso, sino en la forma de consumirlos: el gasto, el tiempo de juego, las plataformas utilizadas y la participación en los espacios competitivos.

Entre los universitarios de la Generación Z, hombres y mujeres participan en este ámbito en proporciones similares, pero presentan diferencias significativas en el gasto, el tiempo de juego, las plataformas preferidas y la implicación en los espacios competitivos.

El trabajo ha sido desarrollado por Matías López-Iglesias, profesor e investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y Alejandro Tapia Frade, investigador de la Universidad de Cádiz, a partir de una muestra de estudiantes de cuatro universidades de España y Portugal.

Los resultados aportan nuevas evidencias sobre los hábitos de consumo digital de la Generación Z y ofrecen información útil para la industria del videojuego, los profesionales del marketing y los especialistas en comunicación interesados en comprender cómo evolucionan los distintos perfiles de jugadores.