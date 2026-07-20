La USAL concede la Medalla de la Universidad a la Reina Sofía en el 35 aniversario del Premio de Poesía Iberoamericana

La Reina Sofía durante la entrega del Premio Reina Sofía a Luis Alberto de Cuenca Universidad de Salamanca

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, por asentimiento, la concesión de la Medalla de la Universidad de Salamanca, máximo galardón otorgado a personas e instituciones, a la reina doña Sofía, en reconocimiento a su vinculación con la USAL.

Ello cuando se cumplen 35 años de la creación del Premio de Poesía Iberoamericana que lleva su nombre, auspiciado por el Estudio salmantino y Patrimonio Nacional, y enmarcada dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El poeta valenciano y antiguo alumno y profesor de la USAL Jaime Siles ha sido el último galardonado en la trigésimo quinta edición de este premio que está considerado el más relevante en el ámbito de la poesía iberoamericana y cuyo acto de entrega, en el último trimestre del año, será presidido por la Reina Sofía.

Prestigioso galardón

Este prestigioso reconocimiento premia la trayectoria de poetas vivos cuya obra representa una aportación significativa al patrimonio cultural de España e Iberoamérica.

Está dotado con 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor galardonado.

Jaime Siles ha sido el último escritor en sumarse a la larga lista de poetas reconocidos con este galardón desde su creación en 1992, durante el rectorado del catedrático Julio Fermoso, 12 de ellos premiados también con el Premio Cervantes.

Entre ellos, Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay) y Pere Gimferrer (España).

Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España) y José Emilio Pacheco (México).

Francisco Brines (España), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (España), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (España), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela) y Joan Margarit (España).

Raúl Zurita (Chile), Ana Luisa Amaral (Portugal), Olvido Valdés (España), Gioconda Belli (Nicaragua), Piedad Bonnett (Colombia) y Luis Alberto de Cuenca (España).