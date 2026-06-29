La ULE reúne a expertos y estudiantes para impulsar el talento que dará respuesta a los grandes desafíos energéticos

Inauguración del Campus de la Energía de la Universidad de León

La transición energética es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y formar a los profesionales capaces de liderarla constituye uno de los grandes retos de la Universidad de León.

La ULE vuelve a convertirse estos días en punto de encuentro para el conocimiento, la innovación y el debate sobre el futuro del sector energético con la celebración de la undécima edición del Campus de la Energía de Castilla y León.

Organizado por el Ente Regional de la Energía (EREN), patrocinado por Red Eléctrica y con la colaboración de la Universidad de León, el Campus se ha consolidado como un espacio de referencia para la formación especializada en el ámbito energético.

Ello favorece el intercambio de conocimiento entre universidad, empresas e instituciones y acerca a los estudiantes la realidad de un sector inmerso en un profundo proceso de transformación.

80 estudiantes y egresados

Una edición que reúne en la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la ULE a cerca de 80 estudiantes y egresados procedentes de universidades de Castilla y León, de España e incluso del ámbito internacional.

Todo en torno a un programa que combina formación especializada, ponencias impartidas por profesionales de referencia y visitas técnicas a algunas de las principales infraestructuras energéticas de la Comunidad.

Un Campus que, según destacó el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, responde a la necesidad de crear un espacio "donde compartir conocimiento, analizar los grandes retos de la transición energética y acercar a los estudiantes la realidad de un sector en constante transformación".

Fernández subrayó que la Universidad de León apuesta por una formación en constante evolución, capaz de responder a las necesidades de un sector energético en transformación y de preparar a los profesionales que demanda el nuevo escenario energético.

En este sentido, destacó la evolución de la Escuela de Minas y de otras titulaciones de ingeniería de la ULE para incorporar competencias vinculadas a las energías renovables, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

"Este Campus aporta un valor añadido porque complementa la formación en las aulas con una visión práctica del sector y facilita el contacto directo con empresas e instituciones que están liderando la transición energética", afirmó.

Castilla y León, potencia energética

Una inauguración que contó con la participación de la recién nombrada consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que destacó el papel estratégico de Castilla y León en el ámbito energético.

Además, calificó el Campus como "un referente de formación especializada en uno de los sectores más estratégicos para el presente y el futuro de nuestra tierra".

La consejera puso en valor que Castilla y León se ha consolidado como una de las grandes potencias energéticas del país, liderando la generación eléctrica renovable en España y ocupando la primera posición nacional en potencia eólica e hidráulica.

"Nuestra comunidad no solo es capaz de cubrir sus propias necesidades energéticas, sino que contribuye de forma decisiva al suministro eléctrico del conjunto del país", señaló.

En este contexto, González Corral subrayó la importancia de seguir formando profesionales capaces de afrontar los retos de la transición energética y destacó que iniciativas como este Campus permiten conectar conocimiento, innovación y la realidad de un sector llamado a transformar el modelo productivo.

La consejera recordó también el papel estratégico de León, una provincia con un importante potencial energético e industrial y con proyectos llamados a impulsar nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas a la transición energética.

Formación conectada con la realidad

Por su parte, el director del EREN, Alfonso Arroyo, explicó que el Campus ofrece a los participantes una visión multidisciplinar del sistema energético mediante ponencias impartidas por especialistas de primer nivel.

También con visitas técnicas a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y a infraestructuras energéticas de referencia, entre ellas instalaciones de Red Eléctrica.

Como principal novedad, esta edición incorpora contenidos relacionados con la inteligencia artificial, el análisis de datos aplicado al sector energético y las telecomunicaciones, ámbitos cuya relevancia ha cobrado especial importancia en el contexto actual.

Arroyo destacó que el Campus constituye "una oportunidad para que estudiantes y egresados compartan experiencias con profesionales de primer nivel y conozcan de primera mano la realidad de un sector en permanente evolución".

Por último, la directora de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, Elia Judith Martínez, puso en valor que la Escuela vuelva a ser sede de una iniciativa que consideró "fundamental para nuestros estudiantes y para la sociedad".

Y recordó el esfuerzo que está realizando el centro para adaptar sus planes de estudio a los nuevos retos derivados de la transición energética y la sostenibilidad, tanto en el ámbito energético como en el minero.