La ULE estrena su Grado en Medicina con un equipo de élite y tecnología de vanguardia para revolucionar la provincia

La mesa de disección virtual con la que contarán los alumnos del Grado en Medicina de la Universidad de León

La Universidad de León se prepara para escribir uno de los capítulos más importantes de su historia.

En septiembre de este año, sus aulas recibirán a los primeros 80 estudiantes del Grado en Medicina, una titulación largamente demandada que pone fin a décadas de espera y abre un nuevo horizonte de oportunidades académicas, sanitarias y territoriales.

Se trata de un proyecto estratégico que aspira a transformar en profundidad el ecosistema formativo y asistencial de León, impulsando tanto la excelencia académica como la retención de talento en la provincia y en la Comunidad.

"Un antes y un después"

El vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, lo resume con claridad en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. "Desde el punto de vista estratégico para la Universidad de León es un antes y un después", asegura.

Abad recuerda que la sociedad leonesa "lleva muchísimo tiempo aspirando a contar con un Grado en Medicina" y que "era una puerta que había estado cerrada".

En octubre de 2024, cuatro meses después de la toma de posesión de la actual rectora, Nuria González, la Junta dio su autorización para elaborar la memoria del título.

El equipo se puso manos a la obra con "toda la intensidad y el rigor posible" en la elaboración de una memoria que, finalmente, ha recibido el visto bueno por parte de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León el pasado 29 de mayo.

El resultado es que ya tiene luz verde para su implantación en el curso 2026-2027.

Un plan del siglo XXI

Lejos de imitar modelos tradicionales, el nuevo Grado apuesta por una formación integrada y práctica desde el primer día. En lugar de asignaturas compartimentadas como Anatomía I, II y III, los estudiantes abordarán los contenidos por sistemas y aparatos.

Un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León, en la que empezará a impartirse el Grado en Medicina

"Hemos tratado de tomar referentes de otras universidades y hemos apostado por una combinación del abordaje de determinadas asignaturas que tienen que ver con anatomía, fisiología o histología, desde un enfoque más integrado", explica Abad.

Así, una misma materia integrará morfología, estructura y función del sistema músculoesquelético, combinando fisiología, biología celular, histología y anatomía. Lo mismo ocurrirá con el cardiocirculatorio y el resto de sistemas.

Esta visión holística se complementa con una fuerte orientación práctica. Los alumnos tomarán pronto contacto con el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y los centros de salud.

Formación personalizada y tecnología vanguardista

Con solo 80 plazas por curso, la Universidad de León garantiza "una formación más cercana y personalizada", con mayor acompañamiento tutorial.

"Nuestra universidad nos permite tener un mayor conocimiento de los estudiantes y una relación más intensa", subraya el vicerrector.

Uno de los elementos más llamativos es la nueva sala de anatomía, que combina métodos tradicionales con tecnología puntera. El laboratorio incluirá siete mesas de disección para trabajar con piezas cadavéricas y una mesa virtual de disección 3D de última generación.

Entrada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULE

"Es lo mejor que hay ahora mismo en este ámbito y permite la visualización de todas las capas de sistemas y cómo se entrelazan, con una visión muy completa", detalla Abad sobre la mesa Anatomage. El modelo es mixto por diseño.

"En el diseño del plan de estudios y de cómo iban a ser las prácticas tuvimos en cuenta la importancia del trabajo con piezas cadavéricas y por eso nos decantamos por un modelo mixto que combina estos métodos virtuales y, al mismo tiempo, las técnicas más tradicionales", afirma.

El software ya está adquirido y las obras avanzan para que el espacio esté listo antes de febrero de 2027, cuando comiencen las clases prácticas más intensivas.

Esta aproximación no solo moderniza el aprendizaje anatómico, sino que fomenta competencias clínicas tempranas, permitiendo a los estudiantes explorar el cuerpo humano en capas interactivas, rotar vistas en 3D y simular procedimientos sin riesgos.

Academia e experiencia clínica

El éxito del Grado dependerá en gran medida del equipo docente. La ULE parte de una base sólida: su tradición en Ciencias de la Salud, nacida de la Facultad de Veterinaria y fortalecida con Biología, Biomedicina y programas de posgrado.

"Tenemos dos patas fuertes", afirma Abad, destacando que, por un lado, cuentan con "profesores ya consolidados que imparten bioquímica, genética, biología celular, anatomía o fisiología en otras titulaciones".

Un aula de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León

Por otro, "médicos del Caule con amplia experiencia asistencial, muchos de ellos tutores MIR".

"Contamos con un buen número de potenciales profesores que son doctores que realizan actividad asistencial en el sistema hospitalario de la provincia y que la idea es que se vayan incorporando progresivamente para aportar su saber hacer y su conocimiento", añade.

Esta combinación asegura tanto rigor científico como visión práctica, clave para formar médicos del siglo XXI.

Conexión con el sistema sanitario

El plan de estudios prioriza la integración entre formación básica, simulación y rotaciones clínicas.

"Es fundamental. El Grado en Medicina son seis años y cuanta mayor conexión haya con nuestro sistema sanitario provincial mayor posibilidad habrá después de que cuando esos estudiantes accedan al MIR elijan nuestros hospitales", explica el vicerrector.

El objetivo es doble: ofrecer una formación de excelencia y retener talento en Castilla y León. En un contexto donde muchas autonomías luchan por fijar médicos, León ofrece atractivos singulares.

Recreación del laboratorio de anatomía del Grado en Medicina de la Universidad de León

"Una primera cuestión es la calidad de vida. En León se puede ir caminando prácticamente a cualquier parte, el Hospital está a 20 o 30 minutos del centro y a 10 minutos en coche", destaca Abad.

A esto se suman servicios punteros en el Caule, oportunidades de investigación, másteres y programas de doctorado.

Motor de desarrollo territorial

Medicina no es solo una titulación; es un catalizador para el territorio.

"Es una titulación que se integra perfectamente en nuestro ecosistema porque hay másteres a los que da acceso la titulación, también programas de doctorado, proyectos de investigación con personal del Caule", señala Abad.

Además, atraerá estudiantes de fuera de la provincia, dinamizando la ciudad. "Estamos hablando de 80 estudiantes más que van a incrementar nuestro número de estudiantes y también consumir y vivir en la ciudad de León", subraya.

La Universidad de León verá así reforzada su misión como motor económico y social.

Ponferrada en el horizonte

La implantación inicial se centra en el Campus de Vegazana por criterios técnicos y de viabilidad. Sin embargo, la universidad mantiene el compromiso con el Bierzo.

"Nuestra idea siempre fue la misma y es la implantación progresiva en los dos campus. El objetivo es realizar una modificación en la memoria del título cuando esté consolidado para que se imparta también en el Campus de Ponferrada", aclara Abad.

Expectativas y legado

Las expectativas para el primer curso son ambiciosas pero realistas. "Nuestra expectativa es que no se note que es un título nuevo y que todo discurra con la misma normalidad como si viniéramos haciéndolo varios años", apunta el vicerrector.

Los horarios y guías docentes ya están aprobados y solo quedan pendientes cuestiones relacionadas con las infraestructuras. A medio y largo plazo, Abad confía en que Medicina marque "un antes y un después" en la evolución de la ULE.

"Esperemos que ese cambio sea para bien, que tenga un efecto atractor para otras titulaciones de Ciencias de la Salud, pero no solo, nos pone como universidad en el mapa", apunta.

Y asegura que "eso puede generar unas sinergias de las que la universidad, la ciudad y el territorio salgan beneficiados".

Para los jóvenes leoneses que soñaban con estudiar Medicina sin salir de casa, para los profesionales sanitarios que verán reforzada su labor formativa y para una provincia que apuesta por retener talento, este Grado representa mucho más que un título universitario.

Es la materialización de una aspiración colectiva y el inicio de un futuro donde la sanidad leonesa se forme, investigue y crezca en casa.