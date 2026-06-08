La Escuela de Minas de la Universidad de León mira al futuro: cantera del talento que liderará la transición energética

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Minas de la Universidad de León

En la Universidad de León, la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas mira al futuro con paso firme.

Convertida en cantera del talento que liderará la transición energética, el centro mantiene viva su histórica excelencia técnica mientras acelera una transformación estratégica para responder a los grandes retos de la descarbonización, la economía circular y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Se trata de una evolución inteligente que alinea su sólida formación, su investigación y las necesidades reales del tejido productivo y de la sociedad. Un centro que, sin perder su esencia, se prepara para formar a los ingenieros que impulsarán la energía del mañana.

Bajo la dirección de la profesora Elia Judith Martínez desde hace medio año, esta renovación se está llevando a cabo con rigor, visión y profundo conocimiento del sector.

Coordinación y definición de prioridades

"Estos primeros seis meses han sido una etapa de trabajo intenso, especialmente de análisis, coordinación interna y definición de prioridades", explica Elia Judith Martínez en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En los grados de Ingeniería Minera e Ingeniería de la Energía, el foco está en mantener "la solidez técnica que siempre ha caracterizado a la Escuela", pero "actualizándola progresivamente a los desafíos actuales del sector energético, industrial, ambiental y de recursos naturales".

En Ingeniería Minera, la directora subraya que "la transición energética necesita materias primas, pero también necesita profesionales capaces de abordar su aprovechamiento con criterios de seguridad, sostenibilidad, eficiencia, restauración ambiental y responsabilidad social".

Por ello, la actualización refuerza "una visión de la minería más moderna, tecnológica y vinculada a la gestión sostenible de los recursos".

Titulaciones con gran potencial

En Ingeniería de la Energía, el objetivo es "reforzar la conexión del título con las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de sistemas energéticos y las nuevas necesidades del sector", un ámbito que "evoluciona muy rápidamente".

La entrada de la Escuela de Minas de la Universidad de León

El Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía se perfila como una titulación con "un potencial muy relevante".

Martínez destaca su vinculación con "las tecnologías geoespaciales, la digitalización del territorio, el manejo de datos espaciales, la inteligencia artificial, la topografía avanzada y las aplicaciones en medio ambiente, infraestructuras, recursos naturales y ordenación territorial".

Actividades recientes con preuniversitarios han demostrado que, "cuando se explica bien la relación entre geotecnologías, inteligencia artificial y aplicaciones reales, el interés de los jóvenes aumenta de forma muy significativa".

Modernización con rigor universitario

La modernización se aborda con prudencia y procedimiento. "Más que hablar de proyectos cerrados, hablaría de líneas de trabajo que estamos consolidando", apunta la directora.

Un ejemplo destacado es la celebración en la Escuela de Minas del Campus de la Energía Eléctrica de Castilla y León, impulsado junto a la Junta y Red Eléctrica.

Este evento contribuye de forma notable a acercar a estudiantes universitarios y de FP contenidos de energías renovables, redes eléctricas, inteligencia artificial y geoestrategia energética.

Un laboratorio de la Escuela

En Geotecnologías se impulsa el refuerzo de "datos espaciales, sistemas de información geográfica, drones y aplicaciones territoriales", campos con "demanda creciente".

El impacto que se busca es doble: que los estudiantes "identifiquen mejor las salidas profesionales de nuestras titulaciones" y que la Escuela sea percibida "como un centro que evoluciona, que escucha al entorno y que forma perfiles técnicos necesarios para los próximos años".

Investigación transversal y transferencia de conocimiento

La Escuela de Minas cuenta con una base investigadora potente y diversa.

Grupos como Gestión Inteligente de Recursos Energéticos (Gisige), Ingeniería Geológica y Materiales (Ingeomat), Cartografía y Geotecnologías (Geoinca) o los de Ingeniería Química, Ambiental y Bioprocesos aportan capacidades complementarias.

"Esa diversidad es una fortaleza, porque los grandes retos actuales no se resuelven desde una única disciplina", afirma Martínez.

El objetivo es "reforzar los puentes entre docencia, investigación y transferencia", de modo que el estudiante perciba que "lo que aprende en clase tiene continuidad en proyectos reales".

Paneles solares en la azotea de la Escuela de Minas de la ULE

"Publicaciones científicas, laboratorios, trabajos fin de grado y fin de máster, contratos con empresas y colaboraciones con administraciones", explica la directora.

Captación de talento y divulgación

Las sesiones de orientación en centros educativos han revelado que "existe interés, pero muchas veces falta información".

Temas como los minerales para baterías y aerogeneradores, drones, restauración ambiental o gestión del agua conectan directamente con las inquietudes de los jóvenes.

Especialmente entre las mujeres, donde "hay un potencial importante que debemos cuidar", ya que muchas se sienten atraídas por el impacto social, ambiental y tecnológico.

"Por eso es fundamental cambiar el relato y mostrar que estas ingenierías también son sostenibilidad, innovación, digitalización, territorio, energía limpia y solución de problemas reales", subraya la directora.

El plan de divulgación incluye visitas a laboratorios, la Semana de la Ciencia de Castilla y León, acciones por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, visitas de estudiantes y el próximo campus de verano, iniciativas que buscan "generar vocaciones y mostrar referentes".

Interior de la Escuela de Minas

Empresas, prácticas e inserción laboral

La relación con el tejido productivo de Castilla y León es una prioridad y se están reforzando contactos con los sectores de la minería, energía, canteras, topografía, consultoría técnica, medio ambiente y gestión territorial.

Las prácticas externas se consideran "una herramienta fundamental" para mejorar la empleabilidad y acercar empresas al talento universitario.

"No se trata solo de firmar convenios, sino de construir relaciones activas, estables y beneficiosas para estudiantes, empresas, universidad y territorio", explica Martínez.

Sostenibilidad y desarrollo territorial

La Escuela se posiciona como referente en sostenibilidad. "La sostenibilidad necesita conocimiento técnico", recuerda la directora.

Sus titulaciones integran recursos minerales, energías renovables, geotecnologías y gestión del territorio, elementos esenciales para la descarbonización y el suministro seguro de materias primas críticas.

En Castilla y León, estos retos tienen "una dimensión territorial muy importante", vinculada a transición justa, aprovechamiento de recursos, actividad industrial y cohesión rural.

Un laboratorio de la Escuela

En internacionalización se promueve la movilidad; en digitalización, el uso intensivo de IA, drones y modelización; y en innovación metodológica, más visitas técnicas, proyectos aplicados y conexión directa con la práctica real.

"La ingeniería se comprende mejor cuando se ve aplicada a problemas reales", apunta Martínez.

Un motor de oportunidades

Actividades como el Campus de la Energía permiten que la Escuela "salga del marco estrictamente académico y se convierta en un espacio de encuentro entre estudiantes, profesionales, empresas, instituciones y sociedad".

Para estudiantes y egresados suponen "abrir la mirada" y generar contactos profesionales.

"Para León y para Castilla y León, la Escuela puede ser un motor de oportunidades porque forma profesionales en sectores directamente relacionados con la transición energética, la sostenibilidad, los recursos naturales y la gestión inteligente del territorio", concluye Martínez.

Los principales desafíos son la captación de estudiantes, la actualización rigurosa de los títulos y la mayor visibilidad externa. Desafíos que se están convirtiendo en oportunidades para "abrir la Escuela, actualizar su mensaje y reforzar su papel como centro estratégico".

De cara al futuro, el legado que se persigue es "una Escuela más fuerte, más abierta, más reconocida y más atractiva para los estudiantes", que conserve con orgullo su historia, pero que "mire claramente al futuro.

Porque, como afirma convencida su directora: "La Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de León tiene una tradición extraordinaria, pero sobre todo tiene un enorme potencial para liderar respuestas a algunos de los grandes retos de nuestro tiempo".