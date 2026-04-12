Mujeres que lideran la ciencia: la ULE acoge las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León

Una investigadora de la Universidad de León, en una imagen de archivo

La Universidad de León se convertirá el próximo viernes 17 de abril en sede de la XII edición de las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, un encuentro científico anual organizado de forma conjunta por las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

El evento tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

Con más de 200 personas inscritas, estas jornadas tienen como objetivo principal visibilizar la investigación liderada por mujeres y fomentar su participación en el ámbito científico, especialmente en disciplinas STEM.

Asimismo, el encuentro se consolida como un espacio de intercambio, colaboración y proyección entre personal investigador en distintas etapas de su carrera.

Tras once ediciones, las jornadas se han afianzado como una de las principales citas científicas de Castilla y León y un referente a nivel nacional en materia de igualdad y excelencia investigadora.

El programa de esta edición incluye la participación de investigadoras de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Concretamente, de la doctora María Lastra y la profesora Penélope García, representando a la Universidad de León, junto a la doctora Cristina Sáez (Universidad de Salamanca), la doctora Nohemí Sala (Universidad de Burgos) y la doctora Raquel Lebrero (Universidad de Valladolid).

A lo largo de la jornada, que se iniciará a las 18:30 horas, se desarrollarán más de 50 investigaciones junior de las cuatro universidades, así como sesiones de póster.

Se incluirá también una sesión especial dedicada a estudiantes de bachillerato de excelencia, con el objetivo de acercar la investigación a las vocaciones científicas emergentes.

También se presenta el denominado Project Corner, un espacio dedicado a la exposición de proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas europeas, nacionales y regionales, así como iniciativas desarrolladas en colaboración con empresas del territorio.

De la idea a la acción

El encuentro concluirá con una mesa redonda centrada en el emprendimiento femenino bajo el título ‘De la idea a la acción: obstáculos, ayudas y éxito’, que reunirá a investigadoras, directivas y expertas en innovación, transferencia y liderazgo.

Concretamente, estará protagonizada por Vega Villar, investigadora de la ULE y cofundadora de DentaLE Biomédica, Eva Santamarta, CEO y cofundadora de Moving Robots y Elisa Chamorro, CEO y fundadora de Mussa Marketing.

También Noelia Rodríguez de Celis, presidenta de ASELE y consultora especializada en liderazgo humanista y transformación organizativa; y Paula García Medrano, investigadora Senior en Arqueología Cognitiva en el Cenieh.

La organización de las jornadas cuenta con el apoyo del equipo decanal de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, así como del Plan TCUE y de Fegulem, y el comité local está integrado por Mª Ángeles Castro Sastre, Ana Isabel Fernández Abia y Carmen Marín Vieri.