Los satélites que salvan vidas previniendo catástrofes: un experto de la ESA da las claves en la Universidad de León

Antonio de la Fuente, responsable del segmento terreno de las misiones SMOS y Swarm de la Agencia Espacial Europea (ESA), durante su conferencia en la Universidad de León

Los datos de observación de la Tierra ya no son solo información científica, son una herramienta esencial para salvar vidas.

Es la idea central en la que Antonio de la Fuente, responsable del segmento terreno de las misiones SMOS y Swarm de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha vertebrado la conferencia que ha impartido este viernes en la Universidad de León en el marco del máster en Riesgos Naturales.

La charla, titulada 'El Programa de Observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea: Aplicaciones a la prevención de riesgos naturales y gestión de grandes desastres', puso de relieve el papel creciente de los satélites en la gestión de emergencias.

Según explicó, herramientas como la Carta Internacional del Espacio y Grandes Desastres permiten generar mapas e imágenes casi en tiempo real, apoyando a los servicios de protección civil en la evaluación de daños y en la coordinación de la respuesta ante catástrofes.

"Los datos de observación de la Tierra han dejado de ser únicamente información científica para convertirse en una herramienta operativa fundamental, capaz de anticipar riesgos, mejorar la respuesta ante emergencias y proteger infraestructuras y poblaciones", destacó De la Fuente.

Durante la conferencia, explicó también el papel de la ESA como puerta de Europa al espacio.

Con 23 estados miembros, la agencia coordina el desarrollo y lanzamiento de satélites de observación meteorológica, navegación, telecomunicaciones y ciencia, que permiten obtener información continua sobre el medio ambiente, el clima y los sistemas naturales del planeta.

La charla abordó en detalle el programa europeo Copernicus y la constelación de satélites Sentinel, que proporcionan datos abiertos para monitorizar océanos, suelo, atmósfera, vegetación o hielo polar.

Además, se presentaron las misiones científicas Earth Explorer, diseñadas para estudiar los grandes procesos del sistema terrestre mediante tecnologías avanzadas de observación.